Trải nghiệm dậy từ mờ sáng chèo SUP ngắm bình minh tuyệt đẹp trên biển

SUP (Stand-Up Paddleboarding), hay còn gọi là ván chèo đứng, là một hoạt động thể thao dưới nước kết hợp giữa lướt sóng và chèo thuyền mới du nhập vào Nghệ An khoảng 3 năm trở lại đây.

Mặc dù là môn thể thao mới nhưng cộng đồng SUP không ngừng lớn mạnh với hơn 1.000 thành viên tham gia.

Chỉ với một tấm ván lướt được bơm căng hơi, một mái chèo cùng bộ áo phao, người yêu thích môn thể thao này mặc sức vẫy vùng giữa sóng biển Cửa Lò (Nghệ An).

Đỗ Hoàng Huy (32 tuổi) tình cờ biết đến SUP trong một lần đi du lịch tại Đà Nẵng. Chàng trai này ngay lập tức bị thu hút bởi môn thể thao này. Sau 3 năm bén duyên với SUP, Huy trở thành một tay chơi ván chèo đứng cừ khôi với nhiều kỹ thuật khó. Trong điều kiện thời tiết đẹp, Huy dành 4 buổi/tuần cho môn thể thao này.

"So với những nơi khác, sóng ở biển Cửa Lò êm hơn, đây là điều kiện lý tưởng để chèo SUP", Huy cho biết.

Dù mới xuất hiện ở Nghệ An nhưng cộng đồng SUP ngày càng đông, với sự tham gia của nhiều bạn nữ.

"Biển Cửa Lò với bãi cát thoai thoải, cát không bị lún, sóng biển êm, vừa phải... khá lý tưởng cho chèo SUP. Nếu muốn tận hưởng nên chèo SUP vào buổi sáng, còn nếu thiên về thể thao mạo hiểm, cảm giác mạnh, có thể chèo vào buổi chiều, khi sóng lớn hơn", chị Hồ Thị Ngọc Huyền, một trong những người chơi SUP thế hệ đầu tiên ở Nghệ An chia sẻ.

"SUP là môn thể thao thiên về trải nghiệm, rất an toàn nhờ các thiết bị bảo hộ đi kèm, bởi vậy ai cũng có thể chơi. Đối với người chơi SUP thì điều quan trọng nhất là sự cẩn thận, không say sóng. Đặc biệt lưu ý, trước khi chơi phải khởi động kỹ, nhất là không sử dụng chất kích thích", chị Huyền nói thêm.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò, cho biết mặc dù chèo SUP mới du nhập nhưng được người dân và du khách đón nhận, tạo nên điểm nhấn mới cho du lịch biển nơi đây.

Ngoài các nhóm, các cá nhân hoạt động riêng lẻ, trải nghiệm, thị xã Cửa Lò đã cấp phép cho 2 đơn vị được kinh doanh trong lĩnh vực này.

"Hai đơn vị này phải hợp đồng chặt chẽ với lực lượng cứu hộ của thị xã Cửa Lò để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi tham gia chèo SUP", ông Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo anh Nguyễn Hồ Mạnh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lềnh bềnh Nghệ An), bộ môn thể thao này không chỉ tăng cường sức khỏe, cải thiện sự cân bằng và dẻo dai của cơ thể mà còn mang đến cơ hội khám phá thiên nhiên một cách yên bình.

Hiện ngoài việc tự sắm cho mình SUP có giá từ 3 đến 7 triệu đồng, người yêu thích môn thể thao này có thể tìm đến các cơ sở cho thuê, hướng dẫn SUP với mức giá 200.000 đồng/lần.

Chèo SUP đón bình minh trên biển Cửa Lò là một trải nghiệm mà bất kỳ một tay SUP nào tại Nghệ An đều trải qua. Để có thể chứng kiến được thời khắc huy hoàng bắt đầu một ngày mới, các tay SUP thường phải dậy từ khoảng 4h30, di chuyển xuống bãi biển Cửa Lò.

Sau các bài tập khởi động, họ thẳng tiến ra biển. "Cả mặt nước như dát một màu vàng, cảnh tượng hết sức choáng ngợp và đẹp tuyệt. Khởi động ngày mới với khung cảnh rực rỡ như vậy cũng khiến mọi người có nhiều năng lượng tích cực hơn trong ngày", anh Mạnh chia sẻ.

Ảnh: Neo Station