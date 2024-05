Trải nghiệm chèo sup ngắm bình minh trên biển Đà Nẵng

Chèo sup (Stand up paddle boarding) là môn thể thao chèo ván đứng, bắt đầu xuất hiện ở biển Mân Thái (quận Sơn Trà) vào năm 2019.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, môn thể thao này chưa phát triển mạnh. Đến năm 2021, phong trào chèo sup đã quay trở lại và hoạt động mạnh mẽ cho tới nay.

Anh Lộc hướng dẫn du khách kỹ năng chèo sup (Ảnh: Việt Hằng).

Theo anh Trần Xuân Lộc (35 tuổi), chủ một tiệm cho thuê sup tại biển Mân Thái, toàn bộ khu vực này có khoảng 100-200 sup hoạt động mỗi ngày. Đặc biệt, vào cao điểm lễ 30/4 -1/5 vừa qua, số lượng sup hoạt động lên đến 400-500 chiếc.

Chèo sup thường diễn ra từ 5h và kết thúc vào 7h, thời điểm lý tưởng để ngắm bình minh, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến trải nghiệm.

Buổi sáng là thời gian tuyệt đẹp để chèo sup ngắm bình minh (Ảnh: Việt Hằng).

Anh Lộc cho biết, phần lớn người thuê sup đều không biết bơi. Do đó, trước khi xuất phát, du khách sẽ được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và yêu cầu mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Điểm đến phổ biến của buổi chèo sup là Hòn Sụp, cách bờ khoảng 1-2km, nơi du khách có thể bơi lội và ngắm bình minh.

Mùa hè là thời điểm hoạt động mạnh mẽ nhất của môn thể thao này, khi thời tiết nóng, nhiều người chọn chèo sup vừa trải nghiệm, vừa để giải nhiệt.

Nhóm bạn thích thú check-in khi chèo sup trên biển Đà Nẵng (Ảnh: Việt Hằng).

Theo anh Lộc, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho phép môn thể thao này hoạt động từ tháng 3 đến tháng 8.

"Khoảng thời gian này thường không có bão, thời tiết ổn định, không có mưa hay gió lốc, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc chèo sup", anh Lộc giải thích.

Biển Mân Thái được chọn làm địa điểm chèo sup vì nằm ngay eo biển, dựa vào núi Sơn Trà, ít bị ảnh hưởng bởi sóng và gió.

Trong suốt hành trình, các nhân viên của đội cho thuê sup luôn theo dõi và kèm cặp du khách, đảm bảo sự an toàn. Các nhân viên huấn luyện đều có chứng chỉ cứu hộ quốc tế, nâng cao sự an tâm cho du khách.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia môn thể thao dưới nước này (Ảnh: Việt Hằng).

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, nhắc nhở người chơi cũng như các đơn vị kinh doanh sup.

Nguyễn Hoàng Phúc Hòa (28 tuổi) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động này. Ban đầu thì hơi sợ, nhưng khi đã quen, mình thấy rất thoải mái. Nhất là lúc neo sup lại ở gần Hòn Sụp và nằm ngắm biển, mình cảm thấy rất đẹp".

Việt Hằng