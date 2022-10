Chèo SUP săn bình minh "cực chill" ở Nha Trang

Nhiều du khách lựa chọn dịch vụ chèo SUP tại Nha Trang (Ảnh: Huyền My).

Gần đây, giới trẻ và du khách khi đến với thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thường hay lựa chọn chèo SUP (Stand-up Paddleboarding - Lướt ván đứng) giữa biển để ngắm bình minh, tập yoga, check-in...

Môn thể thao trên mặt nước này giúp người chơi thư giãn, có thể hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn thành phố từ những góc mới. Đây cũng được xem là một hoạt động để khởi động ngày mới vô cùng mới thú vị.

Vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm mặt trời mọc ở giữa biển là một trải nghiệm thú vị (Ảnh: Huyền My).

Đến với bộ môn chèo SUP, người mới tập chơi sẽ được hướng dẫn các kỹ năng chèo, cách xử lý tình huống cũng như các rủi ro khi ở trên mặt nước. Để làm quen với SUP, người mới chơi cần phải tập giữ thăng bằng trên ván trước. Khi đã tiếp xúc quen với nước, người chơi có thể thay đổi tư thế ngồi thành quỳ trên ván. Bất kỳ ai đến với bộ môn thể thao này cũng luôn mong muốn bản thân có thể đứng được trên ván để có nhiều cảm giác hơn.

Theo anh Nguyễn Văn Hà - người hướng dẫn du khách mới bắt đầu chơi cho biết: "SUP có nhiều loại nhưng những loại phổ biến ví dụ như SUP nhựa hay loại được bơm hơi vào như 1 chiếc phao lớn. Hiện nay, nhiều người sử dụng nhất vẫn là loại SUP bơm hơi".

Du khách chỉ cần tập luyện khoảng 10 phút là có thể tự chèo SUP (Ảnh: Huyền My).

"Kỹ thuật chèo SUP cũng rất đơn giản, người mới chơi chỉ cần học từ 10 - 15 phút là sẽ nắm được những dáng ngồi, cách chèo cơ bản và có thể di chuyển được trên nước.

Trước khi ngồi lên SUP để "ra khơi", người chơi phải giữ an toàn bằng một sợi dây an toàn được kết nối từ SUP đến cổ chân và phải mặc thêm áo phao để đảm bảo toàn. Khi đã làm chủ được mình ở giữa biển, chúng ta có thể cởi áo phao, nhưng tuyệt đối không được tháo sợi dây an toàn", anh Hà chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, nhóm bạn của chị Cao Thụy Kim Ngân đã vượt gần 500 km từ TPHCM ra Nha Trang để trải nghiệm dịch vụ trên. Để hưởng trọn khoảnh khắc, Kim Ngân phải dậy từ 4h sáng để di chuyển ra biển.

"Khởi động ngày mới bằng việc chèo SUP ra giữa biển là điều mà tôi thích nhất trong chuyến lịch lần này khi đến với Nha Trang. Khi tự mình chèo ra giữa biển và ngắm mặt trời mọc và thưởng thức coffee trên biển là trải nghiệm không thể nào quên. Bởi nó khác với những bữa sáng của ngày thường, không khói bụi và chen chúc trên đường, đổi lại là tiếng sóng vỗ và còn được ngắm mặt trời mọc", Chị Kim Ngân tâm sự.

Người chèo SUP giỏi là có thể giữ thăng bằng giữa sóng biển (Ảnh: Huyền My).

Anh Duy Khánh, bạn chung nhóm với chị Ngân nói: "Sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần thì đây là hoạt động cuối tuần mà tôi yêu thích nhất. Khi nằm trên SUP để thư giãn thì cảm giác rất thoải mái, những lúc như vậy giúp tôi quên đi những mệt nhọc trong tuần".

Theo chị Triệu Như - người chuyên chèo SUP ở Nha Trang: "Cái khó của bộ môn thể thao dưới nước này là kỹ thuật chèo, chúng ta phải thực sự hiểu nguyên lý làm việc của phần tay cầm và lưỡi chèo. Đôi khi người chơi sẽ bị tác động do những cơn sóng biển khiến người chơi chao đảo và thay đổi hướng đi của SUP. Bên cạnh đó, người mới chơi phải học cách giữ vững thăng bằng khi ngồi, quỳ hoặc đứng. Vì nếu không giữ được thăng bằng, khi gặp những con sóng nhỏ cũng có thể làm chúng ta mất bình tĩnh và ngã xuống biển".

Theo chị này, để trở thành một người sành sỏi khi chơi SUP, điều quan trọng nhất là cần biết cách giữ thăng bằng vì các yếu tố tự nhiên như gió, sóng biển… rất có thể sẽ ập đến bất chợt. Những người chơi chuyên nghiệp sẽ biết cách dùng những kỹ thuật cao để lướt ván, quay đầu 180 độ.

Dù mới nở rộ ở Nha Trang khoảng 2 năm nhưng SUB ngày càng được yêu thích (Ảnh: Huyền My).

"Nếu bị dòng nước làm thay đổi hướng đi thì cần đổi tay cầm của mái chèo theo chiều ngược lại. Trong quá trình thực hiện các động tác hay những tư thế ngồi, quỳ, đứng, người chơi cần phải đảm bảo rằng các yếu tố rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào", chị Triệu Như nói thêm.

Giá cho thuê SUP hiện nay đang ở mức 200.000/người/2 tiếng. Khi đến với trải nghiệm này, du khách sẽ được hướng dẫn các kỹ năng chèo và luôn luôn có đội cứu hộ khi ra khơi để đảm bảo an toàn.

Góc chill được khá nhiều du khách lựa chọn (Ảnh: Huyền My).

Huyền My