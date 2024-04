Bình Thuận tổ chức lễ hội chèo sup ở đảo Phú Quý dịp lễ 30/4

Với việc giá vé máy bay rất cao, người dân TPHCM chọn đến các điểm du lịch biển gần như Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang. Trong đó, Vũng Tàu và Phan Thiết vẫn là hai địa điểm hứa hẹn thu hút rất đông du khách.

Là điểm đến hấp dẫn nhiều năm nay, đảo Phú Quý đang chuẩn bị sẵn sàng đón du khách lớn vào kỳ lễ năm nay. Trong đó điểm nhấn là lễ hội chèo thuyền sup Phú Quý năm 2024. Lễ hội diễn ra tại bãi tắm Hòn Đen (huyện Phú Quý) vào ngày 3/5 với thông điệp Quyết tâm giữ gìn và phát triển du lịch biển đảo quê hương.

Đảo Phú Quý, điểm đến hấp dẫn cho du khách dịp lễ kéo dài năm nay (Ảnh: Hoàng Bình).

Vận động viên tham gia thi đấu với 3 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ. Ngoài ra, du khách còn được tham dự chương trình lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Thông qua lễ hội sẽ quảng bá điểm du lịch Phú Quý đến trong và ngoài nước. Ngoài ra, loại hình chèo sup sẽ phát triển trong thời gian tới để trở thành trò chơi không thể thiếu cho du khách khi đến đây.

Dịp lễ này, du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội Carnival từ ngày 27 đến 30/4 tại TP Phan Thiết. Theo đó, du khách trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn, mới lạ cùng những bữa tiệc âm nhạc sôi động, màn pháo hoa rực rỡ.

Điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội chính là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra từ 17h đến 19h tại tuyến phố Miami shophouse và vòng quanh quảng trường biển Bikini Beach với sự tham gia của ban nhạc cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công. Đặc biệt, đêm 30/4, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Để gia tăng trải nghiệm cho du khách, bên cạnh những khu vui chơi giải trí sẽ vận hành Đồi Kỳ quan Wonder Hill. Đồi Kỳ quan Wonder Hill tọa lạc tại vị trí đắc địa hiếm có, trên đồi cao 71m so với mực nước biển nên du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp.

Thành phố Phan Thiết sẽ diễn ra lễ hội thả diều vào ngày 28/4. Còn ở huyện Tuy Phong, tăng cường tàu cao tốc để đưa du khách ra đảo Cù lao Câu trải nghiệm. Tại đây, du khách tham quan bãi rêu đá Bà Khòm.