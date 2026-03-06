TPHCM tổ chức Lễ hội Áo dài lớn kỷ lục, lan tỏa văn hóa và kích cầu du lịch

Quy mô Lễ hội Áo dài TPHCM lớn nhất từ trước đến nay

Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thành phố gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, lễ hội diễn ra xuyên suốt tháng 3, tổ chức tại nhiều không gian đặc trưng của thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều di tích, điểm đến trên địa bàn.

Tối 6/3, Lễ hội Áo dài TPHCM sẽ khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, sau hơn một thập kỷ tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, thu hút sự tham gia ngày càng rộng rãi của cộng đồng.

Năm nay, lễ hội được nâng tầm với quy mô đồng diễn và diễu hành lớn nhất từ trước đến nay, khi có hơn 50.000 người đăng ký tham gia đồng diễn áo dài.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, việc nâng tầm quy mô lễ hội xuất phát từ bối cảnh thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng chung của Trung ương.

Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh TPHCM thân thiện, nghĩa tình, đồng thời góp phần kích cầu du lịch và thu hút đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.

Lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố

Theo ông Phạm Huy Bình, điều đáng ghi nhận sau hơn một thập kỷ tổ chức là Lễ hội Áo dài TPHCM đã góp phần khơi lại nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Tháng 3 hằng năm, hình ảnh người dân mặc áo dài trong sinh hoạt, công việc thường ngày ngày càng phổ biến. Nhiều địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng chủ động tham gia các hoạt động hưởng ứng lễ hội.

Chẳng hạn, phường Đông Hưng Thuận dự kiến tổ chức đồng diễn áo dài với khoảng 1.200 phụ nữ vào sáng 8/3. Những hoạt động như vậy cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của lễ hội trong cộng đồng.

Không chỉ người dân trong nước, du khách quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm lớn đối với áo dài. Nhiều du khách khi đến TPHCM tìm mua và mặc áo dài, thậm chí chia sẻ mong muốn quay lại thành phố vào tháng 3 để hòa mình vào không khí lễ hội.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, mục tiêu của lễ hội không chỉ dừng ở việc tôn vinh trang phục truyền thống mà còn giới thiệu văn hóa và con người TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thị sát công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

“Khi hàng nghìn người mặc áo dài cùng xuống phố, chúng ta sẽ thấy một TPHCM rất khác - vẫn năng động, hiện đại nhưng trở nên dịu dàng và mềm mại hơn. Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, lễ hội còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về giá trị truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, ông Bình chia sẻ.

TPHCM cũng kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, khi lễ hội quy tụ nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu cùng các bộ sưu tập áo dài từ ba miền.

Điều này tạo không gian sáng tạo cho ngành thời trang áo dài phát triển, đồng thời kết nối với các lĩnh vực như điện ảnh, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn để kể thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn về thành phố.

Lễ hội năm nay quy tụ nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu cùng các bộ sưu tập áo dài từ ba miền (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Sở Du lịch TPHCM, Lễ hội Áo dài không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa kinh tế đa ngành, từ lưu trú, ăn uống, giải trí, thương mại đến truyền thông và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt tháng 3, lễ hội góp phần kích cầu tiêu dùng, gia tăng doanh thu dịch vụ và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thành phố.

“Chúng tôi mong rằng trong tương lai, khi nhắc đến tháng 3, du khách trong và ngoài nước sẽ nghĩ ngay đến TPHCM - nơi diễn ra Lễ hội Áo dài, để đến đây trải nghiệm và hòa mình vào không khí văn hóa đặc sắc của thành phố”, ông Phạm Huy Bình cho biết.