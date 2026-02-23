Hút 4,3 triệu lượt khách trong 9 ngày, TPHCM thu hơn 12.000 tỷ đồng dịp Tết

Du lịch TPHCM khởi sắc đầu năm

Không chỉ rực rỡ sắc hoa và sôi động các hoạt động văn hóa, TPHCM trong dịp Tết Bính Ngọ còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Từ trung tâm thành phố đến các vùng lân cận, dòng khách đổ về tham quan, vui chơi, trải nghiệm tạo nên bức tranh du lịch khởi sắc ngay những ngày đầu năm mới.

Chợ hoa xuân "Trên bến - dưới thuyền" tại bến Bình Đông (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 22/2), ngành du lịch TPHCM ghi nhận những con số ấn tượng, đặc biệt tăng so với cùng kỳ năm ngoái: Khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch (tăng 35%); 170.000 lượt khách quốc tế (tăng 51,7%); công suất phòng đạt khoảng 75% (tăng 10%); tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng (tăng 42,9%).

Kết quả này đến từ sự chủ động của Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng chính quyền các phường, xã, đặc khu và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, đồng thời khai thác hiệu quả các không gian văn hóa và sản phẩm đặc trưng phục vụ người dân, du khách vui xuân, đón Tết.

Tết năm nay, thành phố tổ chức đồng bộ nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội, tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách ngay từ những ngày đầu năm.

Tại khu vực trung tâm, Đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh, thưởng ngoạn.

Bên cạnh đó, Hội hoa xuân Tao Đàn rực rỡ sắc xuân với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn, chợ hoa Tết “Trên bến - dưới thuyền” tại bến Bình Đông tạo dấu ấn đặc trưng sông nước, cùng với Lễ hội Đường sách Tết góp phần tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa phong phú, giữ chân người dân ở lại thành phố vui Tết.

Trải nghiệm cưỡi ngựa du xuân tại Công viên Tao Đàn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, các hoạt động lễ đầu năm như viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại Đền tưởng niệm Bến Dược, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tổ chức trang nghiêm, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Đêm giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp. Các chương trình biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương, nghệ thuật đường phố diễn ra xuyên suốt những ngày đầu năm.

Dịp Tết năm nay cũng ghi nhận xu hướng du lịch đô thị - vui chơi, tham quan, trải nghiệm ngay trong lòng thành phố. Nhóm khách nội địa chủ yếu là thăm người thân kết hợp du lịch, gia đình, bạn bè, lựa chọn hành trình ngắn ngày, tập trung vào các hoạt động như đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm, ẩm thực và sự kiện văn hóa.

Thị trường sôi động, vùng phụ cận hưởng lợi

Khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng thu hút đông đảo khách tham gia hoạt động nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Các điểm mua sắm như Chợ Bến Thành và các trung tâm thương mại hoạt động sôi động trong suốt kỳ nghỉ.

Linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ (Ảnh: Bảo Quyên).

Các điểm tham quan văn hóa - lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế. Khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Dịp Tết năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam - đặc biệt là TPHCM - có xu hướng chọn những trải nghiệm đậm không khí Tết truyền thống ngay giữa lòng đô thị.

Nhiều du khách thích tham gia các tour ngắn 1-2 ngày, khám phá ẩm thực, tìm hiểu văn hóa địa phương hoặc trải nghiệm du thuyền sông Sài Gòn. Yếu tố an toàn, thuận tiện di chuyển và chương trình gọn nhẹ được ưu tiên hàng đầu.

Trước, trong và sau Tết, giá vé máy bay trên các đường bay nhộn nhịp, nhất là chặng TPHCM - Hà Nội, tăng cao. Có thời điểm vé gần chạm mức trần, đặc biệt vào khung giờ đẹp. Dù các hãng đã tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu, tình trạng “cháy vé” cục bộ vẫn xảy ra trong những ngày cao điểm.

Giá tour trong nước cũng nhích lên do chi phí đi lại và lưu trú tăng theo mùa lễ. Tuy vậy, thay vì chọn tour đông người như trước, nhiều du khách ưu tiên tour nhóm nhỏ, linh hoạt về thời gian để dễ sắp xếp lịch trình.

Các tour đón khách nước ngoài tại TPHCM chủ yếu là tour ngắn ngày, tập trung vào trải nghiệm khác biệt, yêu cầu cao về chất lượng hướng dẫn và dịch vụ. Trong khi đó, các tour đi nước ngoài phụ thuộc khá nhiều vào giá vé máy bay nên chi phí cũng biến động theo từng thời điểm.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều công ty du lịch đẩy mạnh các chương trình tham quan thành phố trong ngày, tour đêm, tour ẩm thực hoặc kết nối TPHCM với các địa phương lân cận.

Biển Vũng Tàu thu hút đông đảo du khách dịp Tết (Ảnh: Hữu Tài).

Các khách sạn tung ra gói ưu đãi, tăng cường nhân sự để phục vụ mùa cao điểm. Trung tâm thương mại, nhà hàng, khu vui chơi cũng kéo dài thời gian hoạt động, làm mới không gian và dịch vụ để thu hút khách vui chơi, mua sắm trong dịp Tết.

Tại khu vực lân cận, lượng khách từ TPHCM đổ về các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM) tăng mạnh.

Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải ghi nhận công suất cao, thậm chí kín phòng trong ngày cao điểm. Các điểm tham quan tâm linh như Tượng Chúa Kitô Vua, suối khoáng nóng Bình Châu thu hút đông đảo du khách.

Tại khu vực Bình Dương cũ (nay thuộc TPHCM), Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến tiếp tục là điểm đến quen thuộc của gia đình và nhóm khách trẻ. Các khu sinh thái, du lịch cộng đồng tại đây cũng phục vụ tốt nhu cầu vui chơi cuối tuần. Đặc khu Côn Đảo cũng tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân, tạo thêm sản phẩm hấp dẫn cho du khách.

Tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Song song các hoạt động vui xuân, nhiều địa phương tổ chức chương trình chăm lo cộng đồng, phiên chợ 0 đồng, hội thi gói bánh chưng, đêm hội hoa đăng, không gian văn hóa xuân tại khu dân cư.

Tại Công viên Tưởng niệm nạn nhân Covid-19, người dân và du khách đến dâng hương với tâm thế trang nghiêm, thể hiện nghĩa tình và đạo lý tri ân trong những ngày đầu năm mới.

Nhìn chung, Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận bức tranh du lịch TPHCM khởi sắc mạnh mẽ. Không khí lễ hội sôi động, môi trường du lịch đảm bảo an toàn - văn minh, sản phẩm đa dạng và sức chi tiêu tăng cao, tạo đà tích cực cho cả năm 2026.