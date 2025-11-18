TPHCM: Quán vỉa hè bán tôm hùm như nhà hàng, tiền triệu khách vẫn xếp hàng

Quán vỉa hè chế biến như nhà hàng

Tầm 17h, quầy hải sản của anh Phi Phi trên đoạn đường Hoàng Sa (phường Tân Định, TPHCM) bắt đầu đông nghịt khách.

“Cua gạch 1 triệu đồng/kg, cua thịt 850.000 đồng/kg. Còn tôm hùm hôm nay có giá 1,1 triệu đồng/kg”, anh Phi vừa nói, vừa cân, vừa hướng dẫn khách chọn hải sản.

Anh Phi - chủ quán - giới thiệu món cho khách (Ảnh: Mộc Khải).

Quầy hải sản chỉ có vài chiếc bàn inox này lúc nào đông khách suốt hai năm qua. Anh Phi kể, trước đây anh từng mở hai tiệm buffet hải sản nhưng phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Sau biến cố đó, anh quyết định thu nhỏ mô hình, cắt giảm nhân sự để tập trung toàn lực vào chất lượng món ăn và tay nghề chế biến.

Anh nói làm ít hay nhiều không quan trọng, mà món phải ngon. Đó chính là cách anh khiến thực khách quay lại quán của mình.

Quán hải sản ven đường đắt khách vì công thức như nhà hàng (Video: Cẩm Tiên).

Ở tiệm của anh Phi, hải sản mỗi ngày chỉ nhập vừa đủ, khoảng 10-15kg cho mỗi loại, bán hết thì nghỉ, tuyệt đối không để qua ngày. Cua được đưa từ Cà Mau lên TPHCM, còn tôm hùm được gửi thẳng từ lồng nuôi ở Cam Ranh (Khánh Hòa) đến quán vào mỗi buổi sáng.

“Tôm được anh em ở Khánh Hòa lặn bắt rồi gửi vào cho tôi. Tôi giữ lạnh rồi bán trong ngày”, anh chia sẻ.

Quán của anh Phi khá nhỏ, nhưng thực đơn chế biến không thua gì nhà hàng với các loại như: Nướng phô mai, cháy tỏi, rang me, sốt trứng muối, bơ tỏi…

Theo anh Phi, những món bán chạy nhất có thể kể đến cua thịt sốt trứng muối (khoảng 600.000 đồng/phần), cua gạch cháy tỏi (khoảng 600.000 đồng/phần), tôm hùm nướng phô mai (từ 570.000 đồng/con trở lên)...

“Cua cỡ lớn (cỡ 3 con/ký) là đúng chất lượng tôi muốn phục vụ. Cua gạch to, 2-3 người ăn cùng nhau cũng được. Quan trọng là chất lượng gạch và thịt vừa ý thực khách”, anh nói.

Món tôm sốt trứng muối phô mai được nhiều người yêu thích tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Phi chia sẻ thêm, các loại sốt ở quán đều do anh tự nghiên cứu, chỉnh sửa suốt hai năm sau khi lắng nghe góp ý của khách hàng.

“Tôi muốn mỗi khách có nhiều lựa chọn, ăn nhiều lần mà không ngán. Hơn hết, khách còn có thể mua những món giống như trong nhà hàng ở quán ven đường. Thông thường, khách mua từ 2 con trở lên sẽ được miễn phí chế biến, còn phí chế biến lẻ chỉ khoảng 30.000 đồng/phần”, anh nói.

Khách chi tiền triệu mua hải sản

Quán mở cửa từ 15h đến 20h, nhưng theo chia sẻ của anh Phi, thời điểm đông khách nhất thường rơi vào khoảng 17h. Có những hôm mới đến 17h30, toàn bộ hàng đã bán hết.

Ngoài việc phục vụ tại chỗ, quán còn nhận đơn qua Facebook và giao tận nơi, tạo sự tiện lợi cho khách bận rộn.

Giờ tan tầm, nhiều người đến quán của anh Phi chờ mua hàng (Ảnh: Mộc Khải).

Khách quen tại đây thường không ngần ngại chi tiền triệu để thưởng thức hải sản chất lượng. Cô Hồng (phường Tân Định) chọn mua hai con cua thịt và hai con cua gạch, giá gần 2 triệu đồng cho bữa ăn 5 người.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô nói: “Tôi ăn ở đây mấy tháng rồi. Giá không rẻ, nhưng đáng tiền vì chất lượng và hương vị. Cua gạch ở đây chắc thịt, chế biến ngon. Tôi lười làm, ra đây mua rất tiện”.

Cua tại quán được mang từ Cà Mau lên TPHCM và bán hết trong ngày (Ảnh: Mộc Khải).

Trong khi đó, chị Thanh Thúy (phường Tân Định) lần đầu ghé quán, nhận xét: “Tôi đi làm ngang qua quán nhiều lần mà chưa ăn bao giờ. Thấy đông nên hôm nay tôi ghé thử. Giá bán này thì tôi thấy hợp lý, bởi quan trọng là hải sản tươi. Nếu ngon, tôi sẽ quay lại. Nhưng nhìn qua thì thấy chế biến rất hấp dẫn”.

Những lời khen này phần nào lý giải sức hút ngày càng tăng của quán, từ một gánh hàng vỉa hè trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều thực khách TPHCM.

Nhiều thực khách đánh giá cao về các loại sốt tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Phi kể lại, thời gian đầu khi mới mở quán, anh bán theo kiểu “3 con 100.000 đồng” - trào lưu phổ biến, thu hút thực khách.

“Khi ấy, khách đông nhưng chất lượng cua không ổn định khiến tôi phải chuyển hướng, nâng cấp các loại tôm cua. Kể từ lúc nâng chất lượng hải sản, lượng khách giảm so với thời “giá rẻ” nhưng ổn định và bền hơn. Bây giờ khách quen trở lại nhiều. Người ăn tôm, người ăn cua, người ghiền sốt trứng muối… Tôi giữ được món ngon thì khách tự tới”, anh Phi nói.

Giữa dòng người chờ đợi, anh Phi thoăn thoắt giải quyết từng đơn hàng. Quán nhỏ, hơi ồn ào, nhưng thực khách vẫn cảm thấy vui khi cầm trên tay món ăn vừa ý ra về.