Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn giới thiệu 3 món ăn hải sản thích hợp cho mùa thu đông

Mang đậm dấu ấn truyền thống của ẩm thực Quảng Đông, những món ăn không chỉ mang đến hương vị đậm đà, mà còn giúp giữ ấm, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể trong tiết trời giao mùa.

Từ xa xưa, người dân tại những vùng có khí hậu khắc nghiệt đã sớm nhận ra sự quan trọng của các loại nguyên liệu mang tính ấm như gừng, sả, tiêu hột và rượu. Họ đã khéo léo đưa chúng vào những món ăn, không chỉ để tạo nên hương vị ấm nồng mà còn để góp phần cải thiện sức khỏe theo nguyên tắc Đông y.

Ngày nay, Ngân Đình Sài Gòn đã kế thừa và phát triển những công thức này, mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực dịp cuối năm không chỉ ngon miệng mà còn có lợi cho sức khỏe, giúp các khách hàng tận hưởng mùa lạnh với một tinh thần phấn khởi và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn - nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Quảng Đông (Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn).

Thực đơn mùa Thu Đông tại Ngân Đình Sài Gòn mang đến ba lựa chọn hải sản cao cấp, hứa hẹn cho một trải nghiệm vị giác đậm đà và ấm áp, gồm có: ốc hương nấu rượu cay, tôm sú biển tiêu hột đút lò, cá mú sả thơm đút lò.

Ốc hương nấu rượu cay - tinh hoa ẩm thực Quảng Đông - hòa quyện vị cay nồng của rượu với vị ngọt giòn tự nhiên của ốc, tạo nên món ngon ấm áp cho ngày thu đông (Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn).

Mở đầu hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Quảng Đông là món ốc hương nấu rượu cay. Những con ốc hương tươi ngon được tuyển chọn kỹ lưỡng, có độ giòn và vị ngọt tự nhiên. Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị cay nồng của rượu và nước sốt thanh thoát, đánh thức vị giác, tuy ấm áp mà vẫn giữ được hương vị tinh tế, phù hợp cho ngày thu đông.

Tôm sú biển tiêu hột đút lò - món ngon tinh tế của Ngân Đình Sài Gòn - kết hợp vị ngọt chắc của tôm sú biển với hương tiêu cay nhẹ, mang đến cảm giác ấm áp và thanh đạm (Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn).

Món ăn tiếp theo được Ngân Đình Sài Gòn giới thiệu là tôm sú biển tiêu hột đút lò. Những con tôm sú biển lớn, thịt chắc ngọt, được ướp tiêu hột thượng hạng và đút lò ở nhiệt độ thích hợp.

Kỹ thuật chế biến này không chỉ giữ trọn vẹn nước ngọt trong từng thớ thịt mà còn đảm bảo món ăn thanh đạm tối đa. Gia vị tiêu có trong món ăn có lợi cho việc làm ấm cơ thể một cách nhẹ nhàng.

Cá mú sả thơm đút lò là món kết thúc trọn vẹn với hương sả gừng thanh tao, thịt cá mú mềm béo hòa quyện cùng thảo mộc, mang đến cảm giác cân bằng và dễ chịu (Ảnh: Ngân Đình Sài Gòn).

Khép lại là sự cân bằng vị giác là món cá mú sả thơm đút lò. Cá mú tươi nguyên con, một loại hải sản giàu Omega-3, được nướng chậm cùng sả và các loại thảo mộc. Hương thơm thanh tao của sả và gừng không chỉ thấm đượm vào thịt cá mềm béo, mà còn mang lại cảm thấy dễ chịu, giúp cơ thể được cân bằng.

Bộ ba món ăn thể hiện tinh hoa ẩm thực của Ngân Đình Sài Gòn (Ảnh Ngân Đình Sài Gòn).

Bộ ba món ăn này là minh chứng cho cam kết về nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật chế biến tinh hoa của nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn, mang đến trải nghiệm ẩm thực thượng hạng trong mùa thu đông, phù hợp cho các buổi họp mặt gia đình, bạn bè và đối tác.

Món ăn mới được phục vụ thực khách từ ngày 1/11 đến ngày 31/12.

Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn sở hữu vị trí đắc địa tại phố Đồng Khởi hoạt động xuyên suốt ba thập kỷ với thực đơn Quảng Đông truyền thống và phương pháp nấu ăn gia truyền. Mỗi món ăn là sự tổng hòa của hương vị tươi ngon được làm từ những nguyên liệu địa phương và bày trí tinh giản mang lại sự gần gũi như những bữa ăn gia đình.

Không gian nhà hàng rộng, được bố trí các bàn lớn và cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên, phù hợp cho các buổi tụ họp thân mật, bữa ăn gia đình hay những buổi gặp mặt đối tác.

Địa chỉ: Số 52 - 54 - 56 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM.

Khách hàng có thể liên hệ đặt bàn qua hotline: +84 (0)28 3982 6688 hoặc +84 (0)28 3982 6868