Tour Iran giá 130 triệu đồng tạm dừng, khách Việt chuyển hướng

Nhiều đoàn khách tạm dừng để đảm bảo an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, nhiều đơn vị lữ hành khai thác các tour tuyến tại Trung Đông đều tạm dừng tour tới khu vực này trong tháng 3.

Việc này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada, Australia phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo công dân tránh tới vùng Trung Đông thời điểm này do lo ngại xung đột leo thang.

Với bề dày lịch sử văn hóa, Iran là một trong những điểm đến đặc biệt thu hút khách (Ảnh: Travel).

Không phận một số nước bị hạn chế hoặc đóng cửa, khiến các chuyến bay quá cảnh tới Dubai, Abu Dhabi cũng bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietravel cho biết, đơn vị đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn khách tại Ai Cập với 24 du khách. Tất cả các đoàn đều đang trong trạng thái an toàn và ổn định, chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng trực tiếp đến du khách.

Để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất, đơn vị này đã phối hợp với hãng vận chuyển và đối tác địa phương bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ dịch vụ ăn uống và nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để cập nhật thông tin liên tục đến khách hàng.

Tương tự, Vietluxtour cũng chủ động rà soát và điều chỉnh kế hoạch khai thác tour nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

"Hiện chúng tôi chưa chưa xúc tiến thêm các đoàn mới đến khu vực Trung Đông cho đến khi có đánh giá rõ ràng hơn về mức độ ổn định và an toàn", đại diện Vietluxtour nói.

Ông Nguyễn Nhất Vũ - Giám đốc điều hành Fit Tour - cho biết, trong tháng 3 đơn vị này dự kiến có khoảng 10-12 đoàn khởi hành, nhưng đều phải dừng lại.

Khách Việt chuyển hướng

Để đảm bảo quyền lợi cho khách, phía Fit Tour đã tư vấn khách chuyển sang các tour mới như khám phá Tây Tạng, Tân Cương, cung đường tơ lụa ở Trung Quốc với mức giá chỉ bằng 1/2 tour Trung Đông.

"Ở tình huống chiến sự căng thẳng, sẽ không có phương án giải quyết nào tốt nhất và hài lòng cho tất cả các bên. Tuy nhiên, chúng tôi cần xem xét tiêu chí an toàn của khách lên hàng đầu. Với một tour có giá hơn 100 triệu đồng, khách luôn muốn được trải nghiệm hành trình an toàn, không ai muốn bị rơi vào tâm lý căng thẳng lo lắng", ông Vũ phân tích.

Hơn 16 năm trong nghề, va chạm rất nhiều tình huống khó khăn và kinh nghiệm xử lý, ông Vũ nhận định, chiến tranh và dịch bệnh là sự cố bất khả kháng nhất với ngành du lịch.

Bản thân đơn vị này từng xảy ra một tình huống tương tự vào năm 2023. Đó là thời điểm đoàn khách Việt 20 người đã xong hết visa, chỉ còn 3 ngày sẽ khởi hành.

Tuy nhiên chiến sự giữa Palestin và Israel bùng nổ khiến tour phải dừng ngay trong đêm. Cả đoàn thống nhất phương án đợi mọi thứ an toàn rồi sẽ xuất phát. Tuy nhiên căng thẳng vẫn kéo dài.

Cuối cùng, sau một năm chờ đợi, tháng 10/2024, cả đoàn lên đường chinh phục tour con đường tơ lụa ở 3 nước Trung Á.

Iran là quốc gia vùng Trung Đông nhận được sự quan tâm của khách Việt nhờ yếu tố độc lạ (Ảnh: Nguyễn Nhất Vũ).

Đại diện của Summit Travel cho biết, đơn vị này dự kiến có các tour tổ chức đưa khách tới Iran vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 sắp tới.

Trước diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel, công ty quyết định tạm dừng tour tháng 3 và tiếp tục theo dõi sát tình hình cho các tháng tiếp theo.

Khi phóng viên đề cập về con số thiệt hại tính tới thời điểm hiện tại, đại diện của Fit Tour cho biết, đến nay thiệt hại là rất lớn, nhưng chưa thống kê được con số chính xác.

"Có những tour đã đặt cọc toàn bộ dịch vụ. Thậm chí, có tour Pakistan từ năm 2023 nhưng tới nay tiền cọc vẫn chưa được phía đối tác hoàn lại. Họ được đề nghị khi nào tổ chức lại tour sẽ trừ vào chi phí sau", vị đại diện này nói.

Đại diện Fit Tour cho biết, khách chọn đi tour này phải là người có thu nhập tốt, mê trải nghiệm độc lạ và tìm hiểu văn hóa, tuy nhiên đây cũng là tuyến điểm khai thác gặp nhiều khó khăn vì liên quan tới yếu tố bất ổn chính trị, chấp nhận có thể phải dừng tour bất cứ lúc nào nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

"Với tình hình trước mắt, ngoài việc liên tục cập nhật thông tin, về quyền lợi của khách hàng khi đã đặt tour, đại diện Fit Tour cho biết trong trường hợp khách muốn hoàn cọc, hãng lữ hành sẽ có chính sách hợp lý", vị này nói.

Theo tìm hiểu, tour Iran bán tại thị trường Việt Nam hiện có mức giá dao động từ 85 triệu đồng đến 130 triệu đồng/khách, thời gian đi tối thiểu 10 ngày. Một số tour Iran nổi bật như khám phá cung đường di sản Iran hay làm liên tuyến Iran - Pakistan...

Trước tình hình căng thẳng, chị Trần Mai Phương, du khách Hà Nội dự kiến sẽ đi tour Iran vào giữa tháng 3 với mức giá đăng ký 85 triệu đồng/người, chấp nhận tạm hoãn.

"Thà đi chậm lại hoặc tìm tour tuyến mới để đổi hướng, còn hơn vẫn chấp nhận đi nhưng không may bị mắc kẹt lại", chị Phương nói.

Hiện tour tới Iran phải tạm dừng vì yếu tố an toàn (Ảnh: Mahsaa).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tất cả các tuyến điểm tới Trung Đông đều bị ảnh hưởng không phận như Pakistan, Dubai, Saudi Arabia...

Đáng chú ý, ngay cả tour Ai Cập cũng bị tác động do sử dụng đường bay quá cảnh Trung Đông. Một số khách đề xuất chuyển sang hãng khác như Turkish Airlines, tuy nhiên giá vé tăng mạnh do nhu cầu dồn ứ.