Tô bún thịt nướng giá gần nửa triệu đồng ở TPHCM: Đáng thử hay quá đắt?

Tô bún thịt nướng gần nửa triệu đồng gây tò mò

Thời gian qua, nhiều video trải nghiệm món bún thịt nướng giá 450.000 đồng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Món ăn vốn quen thuộc trên vỉa hè ở các con đường tại TPHCM nay lại xuất hiện trong không gian sang trọng với mức giá 450.000 đồng (chưa bao gồm VAT), khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Chính vì thế, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng đây là "phiên bản nâng cấp" thú vị, đáng thử ít nhất một lần để đổi gió, nhất là khi được thưởng thức trong không gian sang trọng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Phần bún thịt nướng tại tầng 66 của tòa nhà cao nhất Việt Nam (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng món ăn không thực sự khác biệt về nguyên liệu và hương vị, giá trị chủ yếu nằm ở dịch vụ và khung cảnh. Sự đối lập quan điểm này càng khiến tô bún trở thành tâm điểm bàn tán, liên tục xuất hiện trong các cuộc tranh luận ẩm thực trên mạng.

Phóng viên Dân trí đã đến nhà hàng này để trải nghiệm món bún thịt nướng đang được quan tâm. Nơi bán nằm tại tầng 66 của tòa nhà Landmark 81. Từ đây, thành phố hiện ra thu nhỏ, sông Sài Gòn uốn lượn, các tòa nhà thấp thoáng phía dưới, khiến bữa ăn thêm phần đặc biệt.

Nhà hàng có không gian hiện đại, bàn ghế gọn gàng. Bầu không khí yên tĩnh, khác hẳn so với những quán bún thịt nướng quen thuộc nơi vỉa hè hay các quán bình dân.

Khi gọi món, khách hàng sẽ được nhân viên phục vụ tận tình, chia sẻ kỹ về các nguyên liệu, để tránh tình trạng khách hàng dị ứng khi dùng món. Chỉ mất một thời gian ngắn, món ăn được mang ra cho thực khách.

Trải nghiệm tô bún thịt nướng nửa triệu trên tòa nhà cao nhất Việt Nam (Video: Cẩm Tiên - Thanh Nhật).

Bún thịt nướng được trình bày trong tô sứ có kích thước to, bài trí bắt mắt với các nguyên liệu quen thuộc. Thịt heo ba chỉ thái lát đều, tẩm ướp nhẹ. Thịt mềm, có cạnh cháy nhẹ, thơm nhưng không bị khét.

Ngoài thịt nướng còn có chả giò, làm phong phú hơn khẩu phần ăn. Bún sợi nhỏ, ăn kèm với rau xà lách, giá, đậu phộng rang, hành lá thái mỏng kèm vài lát ớt tươi. Nước mắm ăn cùng bún được pha sẵn, vị mặn ngọt hài hòa, không gắt. Toàn bộ phần ăn được chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ.

Đắt ở trải nghiệm hơn là hương vị

Nguyên liệu làm nên món ăn không quá đặc biệt, gồm thịt heo, bún, rau, nước mắm - tất cả đều phổ biến. Xét về hương vị, tô bún thịt nướng ở tầng 66 này vẫn giữ sự quen thuộc như vị ngọt béo từ thịt, chua cay nhẹ từ nước mắm và có rau tươi các loại. Khác biệt chủ yếu nằm ở cách trình bày và mức độ chỉn chu trong khâu chuẩn bị.

Tuy nhiên, dù trình bày đẹp mắt và khâu phục vụ chuyên nghiệp, hương vị của món ăn vẫn còn một số điểm hạn chế.

Tô bún khá to, nhưng lượng thịt nướng chưa thực sự nổi bật. Phần thịt mềm và thơm nhưng chưa tạo được ấn tượng mạnh về cách thức ướp, không quá khác biệt với thịt nướng ở các quán thông thường.

Ngược lại, 3 cuốn chả giò có kích thước khá lớn, dễ khiến thực khách nhanh ngán nếu ăn hết khẩu phần. Điều này khiến sự cân bằng trong món ăn chưa thật sự hài hòa, khi chả giò lại lấn át vai trò "nhân vật chính" là thịt nướng.

Nếu chỉ xét về hương vị, món ăn chưa mang lại sự khác biệt quá lớn so với ngoài phố. Không ít người nhận xét, phần lớn giá trị của tô bún thịt nướng đến từ vị trí và dịch vụ.

Thịt nướng là thịt ba chỉ được ướp vừa ăn, nhưng hương vị không quá ấn tượng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Thực khách vừa ăn, vừa có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ tầng cao. Chi phí cho không gian, phục vụ và thuế dịch vụ đã góp phần nâng giá món ăn lên gần nửa triệu đồng.

Trên mạng xã hội, dưới các video ghi lại trải nghiệm ăn phần bún thịt nướng này, nhiều người cũng bàn tán sôi nổi. Có người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là "món ăn bình dân trong phiên bản sang trọng", đáng thử một lần để thay đổi không khí.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến băn khoăn, cho rằng 450.000 đồng cho một tô bún thịt nướng là quá đắt so với chất lượng món ăn, nhất là khi thành phần không khác biệt nhiều so với quán bình dân. Một số người còn nhận xét vui rằng "tiền tô bún là để trả cho cảnh quang thành phố", hơn là cho hương vị món ăn.

Thực tế, đây không phải lần đầu các món ăn quen thuộc được đưa vào nhà hàng cao cấp với giá đắt đỏ. Sự kết hợp giữa món ăn dân dã và không gian sang trọng thường khiến khách hàng tò mò, vừa để thưởng thức hương vị quen, vừa để trải nghiệm không khí khác lạ.

Không gian nhà hàng có thể nhìn bao quát thành phố từ trên cao (Ảnh: Cẩm Tiên).

Cũng tại Landmark 81, đĩa cơm sườn giá 550.000 đồng từng "làm mưa làm gió", khiến không ít người tranh luận. Trước đó, từng có cà phê trứng, bánh mì, phở… xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng cao cấp với giá gấp nhiều lần bình thường.

Một nhóm ý kiến lại cho rằng mức giá ở một nhà hàng cao tầng, có không gian đặc biệt và phục vụ chỉn chu, vốn dĩ phải khác xa với hàng quán bình dân.

"Món ăn không quá đặc biệt, nhưng trải nghiệm ăn bún thịt nướng trong một nhà hàng sang trọng, lại có nhân viên phục vụ tận tình, cũng là một cách tận hưởng khác với thường ngày", một tài khoản bình luận.