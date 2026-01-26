Tiêu hủy đàn chó 10 con liên quan tới cái chết của cô gái Canada ở đảo

Khoảng 6h35 ngày 19/1, Piper James, nữ du khách 19 tuổi người Canada được phát hiện tử vong trên bãi biển ở đảo K'gari thuộc Queensland, Australia.

Các nhân chứng cho biết, khi lái xe qua khu vực này, họ nhìn thấy 10 con chó dingo hoang đang vây quanh một cô gái, nên gọi điện báo cảnh sát.

Quá trình xác minh cho thấy, nữ du khách người Canada tới Australia du lịch bụi kể từ tháng 10/2025 tới thời điểm xảy ra sự cố. Trước đó, cô rời nhà trọ và có nhắn với bạn về việc sẽ ra bãi biển bơi rồi ngắm bình minh.

Cô gái người Canada (ảnh phải) đã tử vong (Ảnh: News).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cô gái chết vì bị đuối nước và có những vết cắn do loài chó dingo tạo ra trên cơ thể.

Hòn đảo K'gari nơi xảy ra vụ việc nằm cách thủ phủ Brisbane của bang Queensland khoảng 380km về phía Bắc. Đây là nơi sinh sống của khoảng 200 cá thể dingo.

Tiêu hủy đàn chó 10 con liên quan tới cái chết của cô gái bị tấn công ở đảo (Nguồn video: News).

Loài vật này được người bản địa Butchulla coi là linh thiêng. Chúng còn được nhắc đến cụ thể trong hồ sơ công nhận Di sản Thế giới của đảo K’gari. Trước đây, hòn đảo này còn được biết đến với tên gọi đảo Fraser.

Người Butchulla bản địa quản lý hòn đảo này và phối hợp cùng chính quyền liên bang.

Đại diện của cơ quan chức năng cho biết, nhóm kiểm lâm trên đảo đã dành gần một tuần để theo dõi, quan sát 10 con chó hoang liên quan tới vụ việc. Họ ghi nhận hành vi hung hăng của chúng.

Những con chó dingo trên đảo ở Australia (Ảnh: AAP).

Cả đàn được đánh giá là mối nguy hiểm không thể chấp nhận với an toàn cộng đồng. Chính vì lý do này, vào ngày 25/1, chính quyền bang Queensland tuyên bố, toàn bộ đàn chó dingo gồm 10 con liên quan tới cái chết của cô gái trẻ, sẽ bị gây mê và tiêu hủy nhân đạo.

"Đây là một quyết định khó khăn, nhưng tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn vì lợi ích chung", ông Andrew Powell, đại diện phía chính quyền lên tiếng.

Hiện 6 cá thể chó dingo trong số 10 con đã bị tiêu hủy. Bà Christine Royan, thư ký của Hiệp hội Thổ dân Butchulla cho rằng, quyết định an tử đàn chó của chính quyền là "một cuộc tiêu diệt" và không tôn trọng cộng đồng thổ dân.

Được biết trong những năm qua, các vụ chó dingo trên đảo tấn công con người trở nên phổ biến, nhưng sự cố gây chết người rất hiếm gặp.

Năm 2001, một con chó dingo trên đảo K’gari đã giết chết bé trai 9 tuổi có tên Clinton Gage, làm dấy lên một chiến dịch tiêu diệt gây tranh cãi. Khoảng 30 cá thể dingo đã bị tiêu hủy sau đó.

Một cá thể chó dingo (Ảnh: Western Standard).

Kể từ đó, chính quyền bang đã triển khai nhiều biện pháp khác nhằm bảo vệ con người khỏi loài vật này. Cụ thể như việc dựng hàng rào và lắp đặt biển cảnh báo. Song thỉnh thoảng vẫn có những cá thể riêng lẻ bị tiêu hủy.

Người Butchulla bản địa và các nhà bảo tồn từ lâu đã đổ lỗi cho tình trạng du lịch quá mức là nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công trên đảo.

Hồi tháng 2/2025, Ủy ban tư vấn Di sản Thế giới của đảo K’gari đã cảnh báo rằng, hệ sinh thái hòn đảo có nguy cơ bị hủy hoại do du lịch quá tải. Tuy nhiên, phía chính quyền địa phương liên tục bác bỏ các đề xuất nhằm giới hạn số lượng du khách.

Chó dingo là giống chó hoang dã có nguồn gốc từ châu Á, được tìm thấy nhiều ở Australia và Đông Nam Á.

Chúng nổi tiếng với sự thông minh, trung thành, là bậc thầy của săn mồi với thân hình săn chắc. Loài này có đôi tai dựng đứng, thường không sủa mà hú như tiếng sói.