Tiết lộ thú vị về loài chim không biết bay nổi tiếng nhất thế giới

Dân trí Kiwi là một trong những loài chim thú vị nhất mà bạn tìm thấy ở New Zealand. Chúng không biết bay, có thể sống tới 50 tuổi và tuân thủ nguyên tắc "một vợ, một chồng" suốt đời.

Hình ảnh đáng yêu về chim Kiwi

Do có đôi cánh nhỏ và xương ức kém phát triển, chim kiwi không thể bay và chúng sống trong các hang hốc và trên nền rừng. Có năm loài chim kiwi: Kiwi nâu, kiwi đốm lớn, kiwi đốm nhỏ, Rowi và Tokoeka. Rowi là loài hiếm nhất, chỉ còn khoảng 450 con ở New Zealand ngày nay.

Kiwi là chim ăn thịt, họ hàng gần nhất của chúng là chim voi từ Madagascar. Kiwi nặng 1-2 kg khi trưởng thành.

Chim Kiwi là biểu tượng của New Zeland.

Hiện còn khoảng 68.000 chú chim kiwi ở New Zealand. Chúng là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. New Zealand đã xây dựng rất nhiều các khu bảo tồn kiwi và các chương trình nhân giống trên khắp đất nước. Người ta ước tính rằng chỉ có 5% kiwi con sống sót đến tuổi trưởng thành.

So với kích thước của kiwi, trứng của chúng rất lớn. Một quả trứng kiwi bằng khoảng 20% kích thước cơ thể của chim mẹ.

Những con đực thực sự ngồi trên quả trứng cho đến khi trứng nở. Khi kiwi cái đẻ trứng, con đực sẽ tiếp quản để con cái có thể đi kiếm thức ăn. Vì quả trứng đã chiếm quá nhiều chỗ trong cơ thể, khiến dạ dày của chim cái co lại rất nhiều nên chim cái cần bổ sung chất dinh dưỡng cho bản thân.

Hình ảnh độc về chim Kiwi

Chim kiwi có thể sống đến 50 tuổi. Hầu hết kiwi có màu nâu. Tuy nhiên, một số kiwi có thể có màu trắng do chúng được sinh ra với bệnh leucism, một đặc điểm di truyền không phổ biến khiến chúng có lông màu trắng.

Có hơn 20 khu bảo tồn chim kiwi trên khắp New Zealand mà bạn có thể ghé thăm và ngắm kiwi. Kiwi có chiếc mỏ nhỏ nhất trên thế giới. Lỗ mũi của kiwi nằm ngay ở phần cuối của mỏ.

Chim kiwi chỉ có một bạn đời cho tới chết.

Kiwi là loài ăn đêm, chúng hoạt động mạnh nhất vào ban đêm và rất hiếm khi con người có thể nhìn thấy kiwi trong tự nhiên.

Mối đe dọa lớn nhất đối với chim kiwi là chồn ecmin. 50% chim kiwi hoang dã chết bởi chồn ecmin. Ngoài ra chúng còn bị tấn công bởi chó, mèo, chồn sương và xe cơ giới.

Chim kiwi rất chung thủy, chúng sống theo chế độ một vợ một chồng cả đời. Kiwi đực sẽ đi theo con cái, gầm gừ với con cái cho đến khi con cái quan tâm. Nếu con cái thích, chúng sẽ giao phối suốt đời. Nếu không, chim cái sẽ bỏ chạy hoặc cố gắng xua đuổi chim đực. Kiwi giao phối trong 3 tuần cho đến khi một quả trứng được tạo thành.

Kiwi nâu sẽ rời tổ khi được 4 - 6 tuần tuổi, chúng bị bố mẹ ép ra khỏi tổ để nhường chỗ cho những quả trứng khác. Kiwi đốm lớn có thể ở trong tổ một năm hoặc lâu hơn. Kiwi Rowi và Tokoeka của đảo Stewart có thể ở với cha mẹ của chúng đến bảy năm.

Kiwi có đôi mắt rất nhỏ và trường thị giác của chúng là nhỏ nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ loài chim nào. Tuy nhiên, khứu giác và xúc giác của chúng rất tuyệt vời, chúng dựa vào mỏ và râu để tìm thức ăn và tránh những kẻ săn mồi.

Làm thế nào để chim kiwi đến được New Zealand vẫn còn là một bí ẩn. Có ba giả thiết chính: Thứ nhất, tổ tiên của kiwi đã có từ khi New Zealand tách khỏi Nam Cực và Australia 60 triệu năm trước. Giả thiết thứ hai là khi đất liền tan vỡ, kiwi đi từ đảo này sang đảo khác, cuối cùng đến New Zealand. Thứ ba là tổ tiên của kiwi đã bay từ đảo này sang đảo khác để đến New Zealand.

Vĩnh Ngọc

Theo Wayfaring