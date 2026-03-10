Thực hư vụ mẹ xin nước sôi pha sữa cho con ở Thảo Cầm Viên TPHCM bị từ chối

Mới đây, vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận liên quan tới bài viết của vị khách chia sẻ trải nghiệm kém vui khi chứng kiến câu chuyện xảy ra tại Thảo Cầm Viên (TPHCM) vào ngày 8/3.

Trong bài chia sẻ của mình, vị khách cho biết nhìn thấy cảnh một người mẹ bế con nhỏ vào quầy bán nước để xin chút nước nóng pha sữa cho con. Người nhân viên tại quầy trả lời hết nước sôi, trong khi khu vực này vẫn đang bán mỳ ly phục vụ khách.

Sự vụ được chia sẻ xảy ra tại khuôn viên bên trong của Thảo Cầm Viên (Ảnh minh họa: Hải Long).

Cũng theo quan sát của vị khách, khoảng 5 phút sau, người mẹ quay lại quầy để xin lần nữa, nhưng nhân viên nữ vẫn lắc đầu.

Tới lần thứ 3, người mẹ thấy một gia đình có em bé đang ngồi gần đó nên qua xin chút nước pha sữa, nhưng vẫn bị từ chối.

"Không còn cách nào khác, người phụ nữ qua quầy mua chai nước rồi xin chút nước sôi để pha sữa cho con, nhưng vẫn không được giúp", vị khách chia sẻ.

Cũng theo vị khách này, do đang ẵm con ngủ nên không thể lấy máy hâm nước giúp người mẹ. Sau đó, chồng của cô gái về mới giúp người mẹ pha sữa cho con.

Người viết bài cho rằng, chút nước nóng không đáng bao nhiêu, nhưng nhìn cảnh người mẹ bế con đi xin hết lần này tới lần khác vẫn bị từ chối, thấy vừa thương và buồn.

Ngay lập tức, bài viết tạo ra nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội, khiến dư luận phản ứng căng thẳng. Không ít người bày tỏ quan điểm, mong phía Thảo Cầm Viên sớm vào cuộc, làm rõ các thông tin.

"Từ câu chuyện này khiến tôi nhận định ở 2 khía cạnh. Nếu nhân viên không chia sẻ chút nước sôi để vị khách pha sữa cho con, hành động này có thể coi là vô cảm.

Nhưng ở góc độ người mẹ, nếu gia đình có con nhỏ khi đi chơi cần chủ động mang sẵn đồ cá nhân. Chút nước sôi để trong bình giữ nhiệt có thể mang theo cả ngày. Tại sao bản thân không chủ động, phải nhờ người khác giúp đỡ. Nếu họ không hỗ trợ lại quay ra trách móc", tài khoản Thanh Bình đặt câu hỏi.

"Người mẹ nhanh trí mua nước sôi ở quầy thì chắc chắn không phải quay lại xin lần 2 đâu. Nếu người bán hàng xởi lởi, họ sẽ không lấy tiền. Nhưng nếu trường hợp họ thu tiền, khách sẵn lòng trả để đôi bên cùng vui vẻ và con nhỏ cũng không bị khát sữa", tài khoản Minh Trí nói.

Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, đại diện của Thảo Cầm Viên cho biết đã nắm được thông tin liên quan bài viết lan truyền thời gian qua.

Qua trích xuất camera, đơn vị ghi nhận việc khách xin nước sôi là có. Tuy nhiên, tại thời điểm đó quầy chưa có sẵn nước sôi nên nhân viên đã thông báo với khách vui lòng chờ để đun nước.

Khuôn viên bên trong Thảo Cầm Viên (Ảnh: Hải Long).

Theo đại diện đơn vị, sau khi nước được nấu xong, nhân viên đã báo khách đến nhận. Tuy nhiên lúc này người khách đã xin được nước nóng từ một khách khác nên không quay lại lấy.

Tới thời điểm hiện tại (ngày 10/3), bài viết chia sẻ đã bị vị khách xóa khỏi nền tảng mạng xã hội.

Được xây dựng từ 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (tên gọi xưa là Vườn Bách Thảo) là một trong những công trình lâu đời của TPHCM, cùng thời với bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành.

Trải qua hơn 160 năm, Thảo Cầm Viên hiện rộng hơn 20ha, được ví như “lá phổi xanh” của khu trung tâm TPHCM. Đây còn là nơi sinh sống của hơn 1.300 cá thể động vật thuộc 125 loài và khoảng 2.500 cây xanh, thực vật quý hiếm.

Nơi đây thu hút nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu hay chỉ đơn giản là tìm chút thư giãn trong những ngày cuối tuần.

Một số khu vực được du khách yêu thích gồm khu thú ăn thịt, khu chim, khu bò sát, vườn lan, vườn xương rồng, khu trò chơi trẻ em, cùng không gian cà phê và ẩm thực nhỏ rải rác trong khuôn viên...

Thảo Cầm Viên mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 7h tới 17h30 với giá vé người lớn 60.000 đồng/lượt và trẻ em dưới 1m được miễn phí.