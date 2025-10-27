Lịch trình du lịch Bình Liêu

Tour Bình Liêu 2 ngày 1 đêm được nhiều khách ưa chuộng

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, Bình Liêu (Quảng Ninh) bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa của hoa lau trắng muốt và những ruộng lúa chín vàng. Nhiều du khách không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ vùng biên viễn dịp này khiến các tour cuối tuần gần như "cháy" vé.

Anh Hoàng Cường (32 tuổi, hướng dẫn viên du lịch ở xã Hoành Mô, Quảng Ninh) chia sẻ, tháng 10-12 hàng năm là mùa Bình Liêu thu hút đông đảo khách du lịch đến chiêm ngưỡng cỏ lau nở trắng những triền đồi, ngắm nhìn hoàng hôn từ cột mốc và biển mây trên "sống lưng khủng long".

Khách đổ về Bình Liêu đông đúc dịp cuối tuần (Ảnh: Hoàng Cường).

“Một hai tuần gần đây, khách đến Bình Liêu đông hơn hẳn, nhất là vào cuối tuần. Nhóm anh em làm du lịch, chụp ảnh, xe ôm, taxi… của chúng tôi có hơn 10 người, phục vụ không xuể vào dịp cuối tuần”, anh Cường cho hay.

Theo hướng dẫn viên này, tour phổ biến khách lựa chọn khi tới Bình Liêu thường kéo dài 2 ngày 1 đêm, khoảng 1,5-2 triệu đồng, bao gồm các chi phí như ăn uống, di chuyển, lưu trú, chụp ảnh.

Vẻ đẹp mộc mạc của những bông lau khiến nhiều du khách thích thú (Ảnh: Đình Minh).

Theo anh Cường, khách thường khởi hành từ sáng sớm, rồi di chuyển đến các điểm check-in nổi tiếng như "thiên đường hoa lau", "sống lưng khủng long", cột mốc 1305 tại xã Hoành Mô, đỉnh Cao Xiêm tọa lạc tại xã Lục Hồn - nơi được mệnh danh là “nóc nhà” của Quảng Ninh hay cột mốc 1297 (ở xã Kiên Mộc, Lạng Sơn, có thể di chuyển từ hướng Bình Liêu qua).

“Du khách thường phải leo bộ từ 30 phút đến 2 tiếng tới các điểm check-in. Lối đi khá dốc và rộng khoảng 1m, vào dịp cuối tuần như vừa qua, khách đổ về đông nghịt khiến nhiều đoạn di chuyển không mấy dễ dàng”, anh Cường cho hay.

Ngọc Hải, một du khách đến từ Hà Nội có chuyến du lịch Bình Liêu vào cuối tuần qua chia sẻ, cô phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới chụp được một số tấm hình ưng ý vì đứng đâu cũng “dính” người.

Bãi gửi xe gần các điểm check-in gần như không còn chỗ trống (Ảnh: Hoàng Cường).

“Cỏ lau chỉ đẹp trong khoảng 2-3 tuần nên mọi người ai cũng tranh thủ đến chụp ảnh, tham quan khiến các điểm đến như không còn chỗ chen chân”, Hải cho hay.

Không chỉ có hoa lau, Bình Liêu thời điểm này còn rực rỡ sắc vàng của mùa lúa chín hòa cùng làn sương mờ trên những triền núi. Theo Đình Minh, du khách đến từ Hà Nội, mùa hoa lau trùng với mùa lúa, nên du khách có thể kết hợp khám phá nhiều điểm đến trong một chuyến đi.

“Mọi người có thể check-in các cột mốc biên giới 1300, 1297, 1305 - là ba điểm đẹp nhất hoặc ghé ruộng bậc thang Lục Hồn, thác Khe Vằn, núi Cao Ly, vườn hoa Cao Sơn”, nam du khách cho hay.

Cung đường leo dốc tăng thêm chút thử thách cho du khách (Ảnh: Đình Minh).

Lịch trình du lịch Bình Liêu

Từ chuyến du lịch của mình, Đình Minh gợi ý lịch trình du lịch Bình Liêu cho các du khách xuất phát từ Hà Nội:

Ngày 1: Đoàn xuất phát sáng sớm từ Hà Nội theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, ra khỏi cao tốc ở lối Mũi Chùa, đi thêm 30km đến thị trấn Bình Liêu (cũ).

Du khách ăn trưa, buổi chiều tham quan thác Khe Vằn hoặc ruộng bậc thang, sau đó lên mốc 1297 ngắm hoa lau và đón hoàng hôn.

Ngày 2: Sáng sớm leo mốc 1305 (mất khoảng 3 tiếng cả đi lẫn về), sau đó về lại Hoành Mô hoặc trung tâm Bình Liêu ăn trưa rồi trở về Hà Nội.

Do mùa hoa lau ngắn, lượng khách dồn về cuối tuần tăng cao nên nhiều khách sạn và homestay thường kín chỗ. Vì vậy, Đình Minh khuyên các du khách nên sắp xếp đến Bình Liêu vào ngày thường để lựa chọn được những nơi lưu trú chất lượng mà giá cả phải chăng.

Một điểm đến nhiều người yêu thích khi tham quan Bình Liêu (Ảnh: Đình Minh).

Điểm check-in được nhiều người yêu thích khi đi Bình Liêu là cột mốc 1297 nơi du khách chen nhau đón ánh hoàng hôn trên đồi lau.

“Trước khi vào cột mốc, du khách phải khai báo thông tin với bộ đội biên phòng, nếu đi muộn sẽ lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, bởi vậy mọi người nên chuẩn bị lịch trình phù hợp, đến sớm”, Minh chia sẻ thêm.

Lưu ý thêm về thời tiết ở Bình Liêu mùa này, anh Hoàng Cường cho hay, các điểm tham quan đều ở vị trí khá cao, du khách nên mang theo áo ấm, đề phòng trời chuyển lạnh, rét buốt.