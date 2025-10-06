Thanh niên còn sống sau 3 ngày bị sóng đánh dạt ra biển: Điều không ai ngờ

Những hình ảnh đầy kịch tính ghi lại khoảnh khắc một thanh niên được giải cứu thành công sau khi trôi dạt suốt 3 ngày trên biển bằng mô tô nước ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha).

Nạn nhân là Layonel Ramirez Collado, 23 tuổi, mất tích từ tối 29/9 tại vùng biển ngoài khơi khu vực San Bartolomé de Tirajana. Điều khiến nạn nhân không thể ngờ tới, sau một buổi đi chơi cùng bạn bè lại kết thúc trong thảm họa.

Nạn nhân được tìm thấy ở cách khu vực ban đầu khoảng 30km (Ảnh: News).

Thông tin được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải vào ngày 5/10 cho thấy, nhóm bạn của Collado đi dạo biển bằng thuyền vào buổi tối 29/9 thì mô tô nước của anh bị tuột khỏi thuyền.

Collado nhảy xuống biển để kéo phương tiện về. Nhưng sau đó, anh quyết định lái nó quay lại bến Castillo del Romeral một mình. Tuy nhiên, mô tô nước bất ngờ hỏng giữa chừng, khiến anh bị gió lớn và dòng hải lưu mạnh cuốn trôi ra khơi.

Không thấy bạn quay lại đúng giờ hẹn, nhóm của Collado đã báo tin cho lực lượng cứu hộ vào khoảng 23h cùng ngày. Một chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp được triển khai cấp tập với sự tham gia của tàu tuần tra, trực thăng, đội tìm kiếm ven bờ cùng người thân và bạn bè của Collado.

Sau ba ngày mất tích, vào khoảng trưa ngày 1/10, lực lượng cứu hộ hàng hải Sasemar Maritime Rescue đã phát hiện Collado còn sống. Anh ra hiệu cầu cứu trên chiếc mô tô nước. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa lên tàu cứu hộ và trở về đất liền trong tiếng reo hò, vỡ òa của người thân chờ đợi trên bờ.

Thành viên trong đội cứu hộ cho biết, Collado được tìm thấy ở vị trí cách đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha khoảng 30km về phía tây nam. Anh được đưa về cảng Arguineguin để kiểm tra sức khỏe.

Sau ba ngày trôi dạt giữa biển, chàng trai trẻ chỉ bị trầy xước nhẹ và đau nhức cơ thể do nằm trên mô tô nước quá lâu. Tuy nhiên nạn nhân vẫn giữ được trạng thái ổn định và tỉnh táo.

Gia đình Collado cho biết, họ từng rất thất vọng với chiến dịch cứu hộ. Người nhà nạn nhân cho rằng công tác tìm kiếm ban đêm bị hạn chế. Phạm vi tìm kiếm ban đầu chỉ tập trung gần bờ. Trong khi họ tin rằng con trai mình đã bị cuốn ra xa. Thực tế, Collado được tìm thấy cách bờ tới 30km đúng như lo ngại của họ.

Các chuyên gia nhận định việc nạn nhân sống sót sau 3 ngày trôi dạt là điều rất kỳ diệu (Ảnh: News).

Vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân địa phương. Một số người thậm chí tình nguyện sử dụng tàu cá tư nhân để hỗ trợ. Tuy nhiên điều này bị cơ quan chức năng từ chối vì lý do an toàn.

Bất chấp những tranh cãi, việc Collado sống sót sau ba ngày trôi dạt trên biển được xem là một phép màu. Mẹ anh, bà Natividad Collado bật khóc vì xúc động.

"Tôi luôn tin rằng con mình sẽ không bỏ cuộc. Nó bám lấy chiếc mô tô nước và nhờ đó được cứu mạng suốt những ngày trôi dạt trên biển", bà mẹ nói.

Ông nội của Collado cũng là một trong những người đứng túc trực liên tục ở bờ để ngóng tin cháu. Khi biết cháu nội về nhà bình an, ông mới an lòng.

"Nó bảo lưng hơi đau, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Thậm chí thằng bé còn động viên ngược lại chúng tôi. Cả nhà chỉ biết mừng rơi nước mắt", người ông chia sẻ.

Trong khi đó bạn bè của du khách nam đều khẳng định Collado luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh và sẽ chiến đấu tới cùng. Hiện anh được chăm sóc y tế và nghỉ ngơi bên gia đình sau hành trình sinh tử giữa biển khơi.