Tây Ban Nha: Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ việc xảy ra tại sân bay Tenerife (Tây Ban Nha) vào ngày 13/1.

Một người đàn ông 80 tuổi đã bị ngăn lên máy bay sau khi cố đưa thi thể người vợ đã qua đời của mình đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Nhân viên tại sân bay nhận thấy vị khách nữ ngồi trên xe lăn có dấu hiệu lạ. Người này không phản ứng gì khi được chồng đẩy trên xe lăn để làm thủ tục lên máy bay.

Sau khi cặp đôi đã qua khu vực an ninh, nhân viên sân bay tiến hành kiểm tra và nhận thấy vị khách không có dấu hiệu sự sống.

Sau khi bị phát hiện, người đàn ông thừa nhận vợ mình đã qua đời cách thời điểm bay khoảng vài tiếng (Ảnh minh họa: News).

Chia sẻ với tờ Diario de Avisos (Tây Ban Nha), một nhân viên an ninh cho biết đã tiếp cận người phụ nữ. Khi thử nắm tay vị khách, nhân viên giật mình vì thấy nhiệt độ cơ thể của bà thấp bất thường và người này không còn thở.

Ngay lập tức, nhân viên sân bay đã báo lại thông tin cho lực lượng an ninh. Tại cơ quan điều tra, vị khách nam (không tiết lộ danh tính) thừa nhận với các điều tra viên rằng, vợ ông qua đời vài tiếng trước đó.

Tuy nhiên, các nhân viên sân bay cho rằng, vị khách lớn tuổi đang tìm cách quy trách nhiệm cái chết của vợ cho sân bay. Vấn đề này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Ngoài ra, cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ vẫn được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân tử vong cũng như liệu có dấu hiệu trách nhiệm hình sự hay không.

Trước đó, vào tháng 12/2025, một vụ việc tương tự từng xảy ra tại một sân bay khác ở Tây Ban Nha, gây rúng động dư luận nước này.

Truyền thông nước này đưa tin, một nữ hành khách cao tuổi người Anh được người thân đẩy bằng xe lăn lên chuyến bay của hãng easyJet từ Málaga (Tây Ban Nha) tới Gatwick (Anh) trong tình trạng đã tử vong.

Vị khách 89 tuổi được 5 người thân hỗ trợ đưa lên máy bay. Các nhân chứng cho biết, nhóm du khách người Anh nói với nhân viên hàng không rằng, bà của họ không khỏe nên đã ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm máy bay cất cánh, một tiếp viên hàng không phát hiện thấy người phụ nữ 89 tuổi đã tử vong. Nữ tiếp viên vội báo cho cấp trên. Thời điểm đó, máy bay chưa rời khỏi đường băng nên cơ trưởng đã cho quay lại vị trí ban đầu. Vụ việc khiến chuyến bay bị chậm 12 tiếng so với dự kiến.

Được biết, thông thường, việc vận chuyển thi thể qua biên giới phải tuân thủ quy trình phức tạp. Thi thể thường được vận chuyển theo đường hàng hóa, đặt trong quan tài chuyên dụng ở khoang chứa, có giấy khai tử và chứng nhận đầy đủ.

Chi phí cho việc đưa thi thể hồi hương từ Tây Ban Nha về Anh ước tính khoảng 3.500-4.500 bảng Anh (123 triệu đồng - 160 triệu đồng).

Quy trình còn bao gồm đăng ký và chứng nhận tử vong ở nước ngoài. Ngoài ra, người nhà cần thông báo với nhà chức trách Anh, thu xếp hồi hương qua nhà tang lễ, hoặc hỏa táng hay chôn cất tại chỗ.

Cuối cùng, người nhà cần làm thủ tục hủy hộ chiếu sau khi về nước. Trường hợp tử vong có dấu hiệu nghi vấn, gia đình có thể phải thuê luật sư, chờ khám nghiệm hoặc điều tra kéo dài thời gian.

Công ty bảo hiểm du lịch của người đã khuất cũng phải được liên hệ để hỗ trợ chi phí y tế, pháp lý, phiên dịch. Nếu không có bảo hiểm, gia đình phải tự chi trả và thuê nhà tang lễ tại nước ngoài hoặc đơn vị quốc tế đưa thi thể về Anh.