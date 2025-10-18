Tăng chuyến bay đến Ấn Độ, Việt Nam kỳ vọng hút khách từ đất nước tỷ dân

Thúc đẩy du lịch hai chiều Ấn Độ - Việt Nam

Theo thông tin từ HG Aviation - Đại lý của Indigo tại Việt Nam - ngày 20/12, chiếc Airbus A321neo (hãng Indigo Ấn Độ) hiện đại sẽ cất cánh từ Hà Nội, đánh dấu chuyến bay đầu tiên trên đường bay Hà Nội - New Delhi.

Với tần suất 7 chuyến/tuần, chặng bay được kỳ vọng mở ra cơ hội hút khách du lịch từ thị trường có tiềm năng khổng lồ với 1,4 tỷ dân này.

Hà Nội và New Delhi là hai thành phố năng động nên đường bay thẳng không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, khoa học và công nghệ. Đây có thể trở thành hành lang kết nối thương mại mới, thúc đẩy đầu tư song phương.

Ngoài Indigo, Air India, Vietnam Airlines, VietJet cũng đã có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Ấn Độ.

Theo đó, mỗi ngày, giữa Việt Nam và Ấn Độ có 100 chuyến bay thẳng. Trong đó, 7 thành phố lớn của nước này đã có đường bay đến Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Trong những năm qua, dòng khách cao cấp từ Ấn Độ thường lựa chọn Việt Nam để tổ chức các sự kiện hội họp, đám cưới... Việt Nam được đánh giá cao nhờ cảnh quan đa dạng, văn hoá phong phú, chi phí du lịch hợp lý, chính sách e-visa với thời gian lưu trú lên đến 90 ngày cho khách Ấn Độ.

Kết nối hàng không giữa 2 quốc gia ngày càng thuận tiện được đánh giá là yếu tố quan trọng, góp phần tăng trưởng lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Du khách Ấn Độ ngày càng yêu thích du lịch Việt Nam (Ảnh: India).

Nhiều địa điểm hấp dẫn ở Hà Nội và New Delhi

Sau 4 tiếng bay, du khách Việt Nam được đặt chân đến New Delhi - trái tim của Ấn Độ. Thủ đô của Ấn Độ giao thoa giữa cổ kính với hiện đại.

Thành phố có những địa điểm nổi tiếng như: Pháo đài Đỏ, đền Hoa Sen, Lăng Humayun hay Cổng Ấn Độ, khu chợ ẩm thực Chandni Chowk. Từ New Delhi, du khách dễ dàng đến đền Taj Mahal, thành phố Jaipur hay Varanasi - trung tâm tâm linh của Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang trở thành điểm đến được yêu thích nhất của du khách Ấn Độ. Khách từ quốc gia này có thể đặt chân tới Hà Nội - bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam.

Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến - có các địa điểm nổi tiếng như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long và ẩm thực đặc sắc. Từ Hà Nội, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang...

Ẩm thực Việt Nam hấp dẫn với các món ăn phở, bún chả, cà phê trứng... để lại ấn tượng trong lòng du khách Ấn Độ.

Trước đó, trả lời Dân trí, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, dành lời khen ngợi Việt Nam đã thành công trong việc thu hút ngày càng nhiều du khách Ấn Độ.

Theo ông Sandeep Arya, Việt Nam là điểm đến rất hấp dẫn với du khách Ấn Độ. Để thúc đẩy du lịch, Việt Nam đang làm rất tốt trong việc tăng cường thông tin, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường chuyến bay.

"Tôi thấy cả hai nước đều đang tăng cường quảng bá thông tin. Về phía Ấn Độ, chúng tôi đã đưa các công ty lữ hành Việt Nam sang tìm hiểu các địa điểm mới ở Ấn Độ, như bang Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Bihar và Uttar Pradesh.

Chúng tôi đang cố gắng đưa họ đến nhiều vùng mới hơn nhằm nâng cao nhận thức và đa dạng hóa lựa chọn cho du khách", ông nói.

Thời gian qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Ấn Độ. Việc thu hút lượng khách từ đất nước tỷ dân này nhằm đa dạng hóa thị trường quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, tạo động lực cho ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

Số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, trước đại dịch Covid-19, năm 2019, chỉ có 169.000 lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam. Con số này đã tăng gần 300% lên mức hơn 501.000 lượt khách trong năm 2024.

Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều du khách Việt Nam yêu thích hành trình khám phá Taj Mahal, sông Hằng linh thiêng và những lễ hội sắc màu ở Ấn Độ.