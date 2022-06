Tận hưởng mùa hè 2022 ở Đà Nẵng

Ngày 6/6, Sở Du lịch thành phố phối hợp Tập đoàn Sun Group họp báo chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với loạt sự kiện hấp dẫn kéo dài từ 11/6 - 15/8.

Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 dự kiến diễn ra từ 11/6-15/8

Tận hưởng mùa hè ở Đà Nẵng năm nay, người dân và du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động, sự kiện của lễ hội với 3 chủ đề chính: Tận hưởng Lễ hội và Âm nhạc Đà Nẵng; Tận hưởng Biển Đà Nẵng và Tận hưởng Ẩm thực Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng - phát biểu kỳ vọng sự kiện sẽ là sự trở lại mạnh mẽ của ngành "công nghiệp không khói" ở thành phố biển xinh đẹp của miền Trung.

Không gian hội hè ở thành phố bên bờ sông Hàn hứa hẹn vui tưng bừng với những chuyến du ngoạn, những show diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, vũ hội hoành tráng, những đêm đại nhạc hội quy mô lớn cùng hàng loạt chương trình ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc.

Không gian hội hè ở Đà Nẵng hứa hẹn nhiều trải nghiệm vui tưng bừng.

Trong chuỗi hoạt động chủ đề Tận hưởng Lễ hội và Âm nhạc Đà Nẵng, người dân và du khách được "thết đãi" đại nhạc hội "Take me to the Sun", carnival đường phố, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM, show diễn nghệ thuật Trận chiến Vương quốc Mặt Trăng.

Các bãi biển Đà Nẵng mùa hè này sẽ sôi động với không gian nghệ thuật sắp đặt bãi biển, cuộc thi "Nữ hoàng Yoga Việt Nam - Miss Yoga" và đặc biệt là Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, với nhiều chương trình đồng hành như Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản; Khu Gian hàng Văn hóa - Ẩm thực; Các hoạt động check-in bãi biển, tận hưởng không khí biển trong lành và tươi mới của một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Với chủ đề Tận hưởng Ẩm thực Đà Nẵng, lễ hội sẽ đưa du khách vào một thế giới ẩm thực ngập tràn hương vị với các gian hàng ẩm thực đặc sắc miền Trung cùng màn giao lưu Ẩm thực và "Mỳ Quảng" với Á quân Masterchef 2015.

Ngoài ra, sẽ có các chương trình, tour ẩm thực hấp dẫn khám phá các đặc sản ẩm thực địa phương, Việt Nam và quốc tế, các món ăn đường phố tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn đặc biệt trong Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2022 là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật "Take me to the Sun - Sống như ánh mặt trời".

Đà Nẵng mùa hè 2022 sẽ là một bản hòa âm của sắc màu rực rỡ, vũ điệu sôi động và lễ hội tưng bừng. Đây được xem là một dấu mốc phục hồi ngành du lịch thành phố biển xinh đẹp ở miền Trung, sau hơn hai năm trầm lắng vì đại dịch Covid-19; khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố nơi "đầu biển cuối sông".