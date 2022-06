Sở hữu vòng 1 nặng tới 10kg, nữ hành khách bị tiếp viên mời ra khỏi máy bay

Vụ việc liên quan tới một nữ hành khách người Canada cho rằng mình bị đuổi ra khỏi máy bay vì ngoại hình khác biệt hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trên trang cá nhân của mình, Mary Magdalene, 25 tuổi, đến từ thành phố Toronto, Canada, cho biết, vào dịp cuối tháng 5 vừa qua, cô đã mua vé máy bay giá 5.000 USD tới Dallas (Mỹ) nhưng không thành.

Đó là chuyến bay của hãng hàng không American Airlines. Khi đang lim dim ngủ, cô bị một tiếp viên hàng không đánh thức dậy và nói phải rời khỏi máy bay với lý do "đeo tai nghe và không làm theo hướng dẫn của đội ngũ phi hành đoàn".

Mary chụp ảnh tại sân bay (Ảnh: Daily Mail).

"Khi hỏi lý do, tiếp viên chỉ nói nguyên nhân tai nghe của tôi mà không giải thích gì thêm, khiến tôi rất khó hiểu", Mary kể lại. Sau đó, cô được tiếp viên hộ tống ra khỏi chỗ ngồi.

Cô cho rằng, lý do mình bị đuổi khỏi máy bay là do ngoại hình khác biệt. Mary Magdalene vốn được biết tới là một tín đồ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Suốt những năm qua, cô trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như cấy mỡ, nâng mũi, độn mông, làm chân mày và làm ngực.

Chỉ riêng vòng một, cô đã nhiều lần "trùng tu". Hiện cô sở hữu túi ngực có dung tích hơn 5.000cc, tổng trọng lượng lên tới 10kg. Mary còn tiết lộ, cô đã 3 lần nâng mông kiểu Brazil, định làm thêm lần nữa nhưng bị các bác sĩ từ chối.

Khoảnh khắc nữ hành khách rời khỏi nhà vệ sinh trước khi lên máy bay (Ảnh cắt từ clip).

Trước khi lên máy bay, cô đã chụp ảnh selfie trong nhà vệ sinh, khoe thân hình "nảy nở" vừa "trùng tu" với tổng chi phí lên tới 150.000 USD. Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, nữ hành khách mặc áo lót thể thao, để lộ vòng một quá khổ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trước vụ việc bị từ chối bay, Mary khẳng định sẽ có hành động pháp lý chống lại hãng hàng không của Mỹ. "Xin đừng kỳ thị ngoại hình của người khác. Tôi thấy rất xấu hổ vì đó là hành vi mất nhân tính", cô nói. Mary cũng cho rằng, nếu cùng một cô gái mặc trang phục như mình ngày hôm đó nhưng sở hữu bộ ngực nhỏ hơn, chắc không có chuyện gì xảy ra.

Sở hữu vòng 1 nặng tới 10kg, nữ hành khách bị tiếp viên mời ra khỏi máy bay

Đáp trả lại vụ việc, đại diện hãng hàng không American Airlines cho biết, tiếp viên mời nữ hành khách ra khỏi máy bay do người này "có thể đang say xỉn" và "ngồi ở ghế khác không đúng vị trí khi chuyến bay sắp cất cánh". Tuy nhiên, cô gái Canada đã phản bác lại lý do này, yêu cầu hãng bay trích xuất camera điều tra lại vụ việc.

Theo đoạn video được TMZ tung ra cho thấy, khi xuất hiện tại sân bay, Mary cầm trên tay cốc nước lớn có màu, nhưng không rõ loại nước này chứa cồn hay không.

Quy định chung của nhiều hãng hàng không trên thế giới nêu rõ, tiếp viên có thể từ chối vận chuyển hành khách nếu họ có biểu hiện say xỉn, gây rối, mất an toàn chuyến bay...

Vốn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã trải qua nhiều lần "đại tu" (Ảnh: News).

Mary Magdalene vốn là một vũ công hiện sống tại Canada. Cô cũng là ngôi sao mạng xã hội, được biết tới với niềm đam mê phẫu thuật thẩm mỹ. Dù rất đam mê dao kéo nhưng Mary vẫn cảnh báo người hâm mộ không nên bắt chước mình vì "các cuộc phẫu thuật khá rủi ro".