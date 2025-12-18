Rừng cây lá đỏ nhuộm màu hồ nhân tạo tại Cao Bằng như ở châu Âu

Cảnh sắc mê hoặc ở hồ nhân tạo

Đây là hồ nước nhân tạo rộng khoảng 5ha, chia thành 4 nhánh nhỏ, được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp và thảm thực vật xanh mướt, tạo nên không gian yên bình.

Một góc hồ Bản Viết nhìn từ trên cao (Ảnh: Thái Dương AC).

Hệ sinh thái quanh hồ Bản Viết rất đa dạng. Những cánh rừng nguyên sinh ôm trọn mặt nước, phản chiếu xuống lòng hồ màu xanh ngọc bích trong veo.

Nơi đây mang vẻ đẹp êm đềm, thơ mộng, khiến du khách có cảm giác như lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ còn lại thiên nhiên trong lành và sự tĩnh lặng hiếm có.

Quanh hồ là thảm thực vật dày đặc, trong đó nổi bật nhất là những cây sau sau (còn gọi là cây phong hương). Loài cây này thuộc cây gỗ lớn có thể cao tới 10m, mọc rải rác ở nhiều khu rừng của Cao Bằng, nhưng tập trung với mật độ lớn nhất tại khu vực hồ Bản Viết.

Cây sau sau (còn gọi là phong hương) chuyển sang mùa lá đỏ vào mùa thu (Ảnh: Thái Dương AC).

Vào cuối thu đầu đông, cây bắt đầu chuyển lá từ xanh thẫm sang ngả vàng rồi rực đỏ. Sau đó cây trụi dần tạo nên quang cảnh như rừng phong khiến nhiều du khách liên tưởng tới khung cảnh rừng châu Âu.

Mùa đông năm nay, lá cây sau sau bắt đầu chuyển màu, từ vàng nhạt sang đỏ rực, nổi bật trên nền nước xanh biếc của hồ. Sự thay đổi rõ rệt của cảnh quan khiến nhiều du khách đánh giá đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để ghé thăm hồ Bản Viết.

Tháng 12 hằng năm, cả khu rừng ven hồ như bừng sáng với sắc đỏ, sắc vàng đan xen, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Khoảnh khắc khiến nhiều người ngỡ như lạc vào trời Âu (Ảnh: Thái Dương AC).

Hồ Bản Viết đẹp ở mọi thời điểm trong ngày, nhưng ấn tượng nhất là lúc sáng sớm và khi chiều tà. Buổi sáng, sương mờ bảng lảng phủ kín mặt hồ, những tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua màn sương tạo nên khung cảnh mờ ảo, tĩnh lặng.

Đến chiều, khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước xanh biếc gợn sóng lăn tăn, ánh nắng phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh, mang lại cảm giác bình yên khó tả.

Quang cảnh tĩnh lặng ở hồ nước nhân tạo (Ảnh: Phạm Hoàng Cương).

Hành trình đến hồ Bản Viết cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Con đường quanh co len lỏi giữa núi rừng mở ra trước mắt du khách bức tranh thiên nhiên khoáng đạt.

Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, lấp lánh dưới nắng, phản chiếu những cánh rừng đổi màu theo mùa.

Mùa hạ, rừng xanh thẳm mát lành. Mùa thu cho tới ngày đông, cánh rừng khoác lên mình tấm áo đỏ rực của lá cây sau sau, tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho Bản Viết.

Hành trình di chuyển

Anh Thái Dương, một nhiếp ảnh gia sinh sống tại địa phương, cho biết, cây sau sau mọc hoang rải rác ở rừng núi Cao Bằng rất nhiều. Tuy nhiên, khu vực quanh hồ Bản Viết khi chụp hình thường lung linh hơn bởi phản chiếu màu nước.

Chốn bình yên ở Cao Bằng (Ảnh: Phạm Hoàng Cương).

Vị nhiếp ảnh gia cho biết, năm nay thời gian để chụp ảnh mùa lá đỏ quanh hồ Bản Viết chỉ kéo dài độ 2 tuần do cây già, lá không còn khỏe nên bị rụng rất nhanh. Thời điểm này, hồ nước rất sâu và chưa khai thác du lịch. Bởi vậy xung quanh chưa hề có bất cứ dịch vụ nào.

Để có được những khoảnh khắc ấn tượng, các nhiếp ảnh gia khi tới đây thường cho bay flycam (thiết bị bay không người lái) để ghi trọn vẹn hình ảnh từ trên cao. Với những du khách muốn chụp ảnh lá đỏ, anh Dương khuyến khích khách di chuyển tới khu vực gần đó cũng có cảnh sắc tương tự và đảm bảo độ an toàn hơn.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và rẽ vào Quốc lộ 3A tới Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) rồi đi tiếp về hướng Bắc khoảng 13km. Hồ nằm gần khu du lịch Bản Giốc, thuận lợi cho việc tham quan trải nghiệm.

Với không gian rộng mở và cảnh quan nguyên sơ, hồ Bản Viết là địa điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm các hoạt động dã ngoại, cắm trại, trekking hay đơn giản là thả mình giữa thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng Đông Bắc.

Khu vực rừng lá đỏ gần thác Bản Giốc nên tiện cung đường di chuyển cho du khách (Ảnh: Phạm Hoàng Cương).

Vào mùa lá đỏ, du khách có thể kết hợp tham quan hồ Bản Viết cùng nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Cao Bằng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, đồi cỏ cháy Ba Quáng (đồi cỏ Vinh Quý) hay vùng Hạ Lang. Một hành trình vừa mãn nhãn, vừa trọn vẹn cảm xúc cho những ai yêu thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Việt Nam.

Thời điểm này vào những buổi sớm, khi sương giăng mờ ảo trên mặt hồ là thời điểm đẹp nhất để du khách ngắm cảnh. Lưu ý thời tiết Cao Bằng giai đoạn này khá lạnh. Buổi sáng chỉ khoảng 10 độ C, du khách nên chuẩn bị khăn len, mũ để giữ ấm.