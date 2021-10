Quảng Nam tìm giải pháp mở cửa thị trường du lịch trong tình hình mới

Ngày 21/10, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với ngành du lịch và bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam sau thời gian dài "đóng băng".

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho hay, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam cũng không ngoại lệ.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng; trong đó du lịch là ngành bị ảnh hưởng sớm nhất và nặng nề nhất, tạm dừng tất cả các lĩnh vực hoạt động của du lịch, sụt giảm mạnh về lượng khách, doanh thu.

"Hoạt động du lịch của tỉnh đã trải qua gần 2 năm chịu tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19, các hoạt động kinh doanh du lịch gần như tạm dừng toàn bộ, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch gặp rất nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp đã cạn kiệt, khó khăn trong việc trang trải các chi phí như giữ người lao động, duy tu bảo dưỡng, trả các khoản nợ và phí lệ phí...", ông Nguyễn Thanh Hồng phát biểu.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hồng, hiện nay, trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, chỉ còn khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Có khoảng 14 nghìn lao động ngành du lịch mất việc làm; trong 9 tháng đầu năm, thiệt hại về du lịch khoảng 15 nghìn tỷ đồng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhiều doanh nghiệp đang khó khăn với các khoản nợ ngân hàng, thuế, bảo hiểm... có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay; thậm chí phải giải thể, phá sản.

Để hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động để kích cầu, phục hồi du lịch như: Hội nghị toàn quốc về du lịch, Hội thảo tái cơ cấu thị trường khách du lịch Quảng Nam, phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình tổ chức chương trình Amazing Central Heritages - Miền Di sản diệu kỳ…

Quảng Nam cũng tổ chức đón công dân nhập cảnh, người dân về từ vùng dịch về cách ly tập trung có thu phí. Đây là hoạt động kinh nghiệm, chuẩn bị để các doanh nghiệp du lịch đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam theo mô hình hộ chiếu vaccine trong thời gian tới. Triển khai chính sách hỗ trợ cho lao động và doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng dịch Covid-19…

Để triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian đến, Sở VH-TT&DL Quảng Nam đề nghị trước mắt phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực du lịch theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả.

Theo báo cáo, năm 2020, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt hơn 1,4 triệu lượt khách, giảm 81,03% so với năm 2019; thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch đạt 2.526 tỷ, giảm 82,66 % so với năm 2019.

9 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 326.300 lượt khách, giảm 77,6% so với năm 2020 và giảm 94,5% so với năm 2019; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 660 tỷ đồng, giảm 73,3% so với năm 2020 và giảm 93,7% so với năm 2019.