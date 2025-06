Một vụ phun trào mạnh tại núi lửa Etna ở Italia đã buộc hàng chục du khách phải tháo chạy vào ngày 2/6. Đó là thời điểm những cột khói gồm khí nóng, tro bụi và đá bắn cao hàng ki-lô-mét lên bầu trời.

Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy dòng người vội vã rời khỏi hiện trường vụ nổ. Trong khi một công ty du lịch cho biết họ có 40 khách đang tham quan trên sườn núi lửa ở Sicily lúc sự việc xảy ra.

Cột khói khổng lồ bốc lên (Ảnh: Reuters).

Anh Giuseppe Panfallo, hướng dẫn viên thuộc công ty Go Etna, đã ghi lại cảnh nhóm khách du lịch hoảng loạn bỏ chạy còn phía xa là đám mây tro bụi khổng lồ.

“Chúng tôi suýt bị cuốn vào cột khói đen xì. Hãy nhìn khói bụi tỏa ra từ phía sau. Chúng tôi chỉ cách khu vực phun trào một đoạn ngắn, nhưng may mắn có hướng dẫn viên rất trách nhiệm đi cùng. Mọi thứ ập tới nhanh quá và có tiếng gầm vang trời”, một vị khách nói trong đoạn video.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự vùng Sicily, có khoảng 10 công ty tổ chức tour hoạt động thường xuyên trên núi Etna. Thông tin từ Viện Địa Vật lý và Núi lửa học Quốc gia Italy (INGV) cho biết, tất cả khách du lịch và người đi bộ đường dài có mặt tại núi lửa khi nó phun trào đều đã được sơ tán an toàn.

Núi lửa cao hơn 3.300m phun trào như ngày tận thế, khách hoảng loạn bỏ chạy (Nguồn video: Daily Mail).

Nhiều video được người dân đăng tải cho thấy vụ phun trào với những tiếng nổ vang xa tới tận thành phố Taormina và Catania. Hai nơi này đều cách núi lửa lần lượt là 50km và 40km.

"Ngày 2/6, vụ phun trào khác hẳn so với những lần trước do tiếng nổ mạnh đến đột ngột. Khoảnh khắc đó thật kịch tính nhưng may mắn là ngắn ngủi", anh Alessio Zocco, hướng dẫn viên leo núi tại địa phương nhận xét.

Vụ phun trào giảm dần vào chiều tối cùng ngày. 3 dòng dung nham bắt đầu nguội lại. Tuy vậy, núi lửa vẫn tiếp tục phát ra những đợt tro bụi lẻ tẻ gần miệng núi. Cùng với đó, mức độ rung chấn cũng đã giảm xuống mức thấp.

Nằm trên đảo Sicily, núi Etna là điểm đến hút khách với khoảng 1,5 triệu lượt du khách mỗi năm. Nhiều người trong số đó mạo hiểm leo gần tới đỉnh núi.

Theo INGV, dù là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, vụ phun trào lần này được cho là mạnh nhất kể từ năm 2014 tới nay.

Người đại diện từ viện nghiên cứu cho biết, những đợt phun trào như vậy thường kết thúc nhanh chóng. Dù các vụ nổ vẫn gia tăng cường độ và núi lửa hiện vẫn phun ra một lượng nhỏ dung nham cùng lửa.

Đoàn du khách bỏ chạy khi núi lửa phun trào (Ảnh cắt từ clip).

“Tình hình hiện tại không ở ngưỡng nguy hiểm đối với du khách và dân cư", ông Renato Schifani, Chủ tịch vùng Sicily tuyên bố. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng cứu hộ vì đã “kích hoạt ngay lập tức các giao thức giám sát và an toàn".

Cùng với đó, vị quan chức này tiếp tục khuyến cáo người leo núi cần cực kỳ thận trọng và tránh xa khu vực đỉnh núi cho đến khi có thông báo mới do lo ngại hiện tượng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hiện tro bụi chưa ảnh hưởng đến thành phố Catania dưới chân núi, nhưng chính quyền vẫn sẵn sàng ban bố cảnh báo nếu gió đổi chiều.

Các sân bay gần đó ở Catania và Palermo vẫn hoạt động bình thường do gió không thổi tro bụi về hướng này. Dù vậy, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Sicily đã yêu cầu hạn chế bay qua khu vực. Dữ liệu từ Flight Radar cho thấy, một số chuyến bay từ Catania đã được chuyển hướng tới Palermo.

Nhiều tuyến đường dẫn lên núi đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn người dân tiếp cận gần khu vực phun trào và cản trở hoạt động của lực lượng cứu hộ.

Các chuyên gia nhận định, vụ phun trào núi lửa lần này là dạng phun nổ mảnh vụn và sự hình thành một cột khí chứa hỗn hợp có thể gây chết người gồm khí siêu nóng, dung nham, tro bụi núi lửa với đá đủ kích thước.