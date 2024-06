NovaWorld Phan Thiet nóng từng ngày với chuỗi sự kiện hè, du khách đông nghịt

Hàng chục nghìn lượt khách từ các công ty lữ hành, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và gia đình, hội nhóm đã đổ về đô thị mỗi ngày để tổ chức team building, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tận hưởng không khí sôi động của chuỗi sự kiện âm nhạc, thể thao quy mô.

Các đoàn du khách tìm đến NovaWorld Phan Thiết vui chơi.

Ghi nhận thực tế tại các công viên giải trí với loạt trò chơi mới lạ, độc đáo, lượng du khách luôn đông kín và hào hứng tham gia các hoạt động. Từ lãnh địa khủng long Dino Park, tiểu châu Phi thu nhỏ Safari Cafe đến công viên nước Wonderland Water Park, công viên giải trí Curcus Land, khắp nơi đều đông nghịt du khách tham quan, vui chơi.

Các trò chơi nước thu hút đông đảo du khách.

Theo Ban Quản lý và Vận hành dự án, ngày thường các công viên vốn đã nhộn nhịp. Trong dịp hè, NovaWorld Phan Thiet còn tung các gói ưu đãi khủng như gói vui hè tại 4 công viên chỉ từ 199.000 đồng hay trọn gói 5 công viên chỉ từ 299.000 đồng và đặc biệt là chương trình đồng giá chỉ từ 100.000 đồng/vé cho tất cả công viên… nên du khách đổ về càng đông. Từ 1/6 đến nay, các chuỗi công viên luôn hoạt động hết công suất, phục vụ hàng trăm nghìn lượt du khách.

Các công viên giải trí, công viên chủ đề thu hút nhiều du khách trải nghiệm.

Chị Minh Vân (đến từ TPHCM) cho biết, đây là lần thứ 2 gia đình chị đến NovaWorld Phan Thiet để các con nghỉ ngơi, vui chơi dịp hè bởi di chuyển rất thuận tiện, vừa có biển, vừa có đầy đủ các tiện ích từ vui chơi giải trí, ẩm thực. Đặc biệt, dịp hè, nơi đây còn có nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc sôi động tại quảng trường.

Các gia đình thích thú khi đến với NovaWorld Phan Thiet.

Chuỗi nhà hàng, quán cà phê ven biển, nổi bật là cụm Hải Cảng Seafood, Làng hải sản Trùng Dương, Cơm Niêu Việt Nam, Aloha Beach Club, Pinky Garden và cụm nhà hàng từ Á đến Âu tại khu vực quảng trường như Dragon Hotpot, K-House, Long Beach và tuyến shophouse Miami cũng ghi nhận lượng khách lớn.

Các nhà hàng hoạt động hết công suất để phục vụ du khách.

Các biệt thự biển phong cách Mỹ, Wonderland Resort phong cách châu Âu, K-Town Resort phong cách làng truyền thống Hàn Quốc, Movenpick Resort Phan Thiet, Radisson Resort Phan Thiet… thường xuyên kín phòng, nhộn nhịp du khách, cư dân về nghỉ dưỡng.

Hệ thống lưu trú từ biệt thự đến các khu nghỉ dưỡng thường xuyên được lấp đầy.

Không chỉ thu hút các gia đình, hội nhóm, NovaWorld Phan Thiet còn là điểm đến yêu thích của nhiều đoàn khách lớn từ các công ty lữ hành bởi hệ tiện ích stay (lưu trú) - play (vui chơi) - eat (ẩm thực) bài bản và đa dạng, bên cạnh lợi thế 7km bờ biển xinh đẹp trải dài, thời gian di chuyển thuận tiện, chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút từ TPHCM.

Các công ty lữ hành cũng cho biết, lượng khách đăng ký mua tour Phan Thiết tăng khá mạnh khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, trong đó nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ưu tiên các điểm đến ven biển, đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng đến vui chơi giải trí ẩm thực và di chuyển bằng ô tô.

NovaWorld Phan Thiet được nhiều công ty và đoàn khách lớn lựa chọn.

Tại NovaWorld Phan Thiet đang diễn ra chuỗi sự kiện Summer Fest, xuyên suốt 90 ngày, từ 1/6 đến 2/9 với loạt hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội âm nhạc, thể thao quy mô cùng nhiều chương trình ưu đãi hè, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những ngày hè rực rỡ, đáng nhớ và tràn ngập hứng khởi.

Không khí tại NovaWorld Phan Thiet về đêm càng bùng nổ khi hàng nghìn du khách hòa mình vào các sự kiện âm nhạc sôi động tại quảng trường biển Bikini Beach.

Từ nay đến cuối tháng 6/2024 sẽ là các đêm nhạc đặc sắc. Mỗi tối thứ Bảy hằng tuần sẽ có các ca sĩ như Hiền Thục, Phương Linh, Phạm Đình Thái Ngân, các nghệ sĩ của Just Rock Festival… biểu diễn, những đêm còn lại là các ban nhạc, DJ.

Ca sĩ Phương Linh và Hiền Thục sẽ gặp gỡ khán giả tại Wonder Hill, NovaWorld Phan Thiet vào đêm 15/6.

Đặc biệt, vào ngày 15/6, lần đầu tiên Lululola mang những thanh âm hoàng hôn Đà Lạt đến với thành phố biển Phan Thiết. Đêm nhạc mang chủ đề Giấc mơ có thật, Vẫn chờ anh diễn ra tại Đồi kỳ quan Wonder Hill với sự góp mặt của hai giọng ca đài các - ca sĩ Hiền Thục và Phương Linh. Tối 29/6, du khách yêu rock có thể cháy hết mình với sự kiện Just Rock Festival sẽ diễn ra tại quảng trường Bikini Beach.

Just Rock Festival tại NovaWorld Phan Thiet sẽ mang đến đêm nhạc bùng nổ với đa dạng thể loại, từ Rock, EDM, Hiphop, R&B…

Với sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái Stay - Play - Eat và chuỗi sự kiện Summer Fest, NovaWorld Phan Thiet hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm du lịch tại miền Nam trong hè này, hướng tới mục tiêu đón 5 triệu lượt khách năm nay.

Chuỗi lễ hội Summer Fest có sự đồng hành từ MB và nhiều đơn vị, đối tác như Sen Vàng, Lululola, Vietnam Leading Entertainment (VNLE)…

