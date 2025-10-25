Nhặt đá núi lửa mang về làm kỷ niệm, du khách Đức gặp "xui xẻo liên hoàn"

Theo truyền thông địa phương, Ban quản lý Công viên quốc gia Timanfaya vừa công bố một bức thư tay do một người đàn ông gửi tới. Trong thư, người này thú nhận đã lấy một ít đá tại khu vực được bảo vệ của công viên và kể từ đó cuộc sống của anh liên tiếp gặp xui xẻo.

“Tôi từng nghe nói rằng việc lấy đá núi lửa khỏi nơi nó sinh ra sẽ mang lại điều không may và tôi sợ rằng điều ấy đã xảy ra với mình. Sau những bi kịch nghiêm trọng với mình, tôi cảm thấy bản thân buộc phải trả lại đá này cho núi lửa. Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu các anh rải chúng ở gần khu than nóng của trung tâm tham quan - nơi tôi đã nhặt chúng”, anh viết.

Công viên quốc gia Timanfaya vừa công bố một bức thư "trả đá" của một du khách Đức (Ảnh: People).

Địa điểm mà người đàn ông nhắc đến nằm tại khu Montanas del Fuego - núi lửa trong Công viên quốc gia Timanfaya.

Công viên cho biết bức thư và những viên đá được gửi cách đây vài năm, nhưng chỉ mới được công bố gần đây. Thông qua đó, họ cũng nhắc nhở rằng việc lấy đi bất kỳ yếu tố tự nhiên hay di sản nào từ khu bảo tồn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 3.400 USD (khoảng 89 triệu đồng).

Ban quản lý cho biết thêm, tại sân bay César Manrique trên đảo Lanzarote, họ thường xuyên thu giữ một lượng lớn đá và cát mà du khách mang theo trong hành lý.

Việc này không chỉ là hành vi vi phạm mà còn gây tổn hại đến hệ sinh thái địa phương - nơi đá, cát và sỏi là môi trường sống của nhiều loài thực vật, nấm, côn trùng và sinh vật đặc hữu.

“Khi một viên đá bị lấy đi, chuỗi cân bằng tự nhiên cũng bị phá vỡ. Không có đá, côn trùng mất nơi trú ẩn và sinh sản. Điều đó dẫn đến thiếu thức ăn cho các loài bò sát và chim - tạo nên "hiệu ứng domino" (một chuỗi phản ứng liên tiếp xảy ra khi một sự kiện hoặc hành động nhỏ ban đầu xuất hiện) nguy hiểm”, phía công viên cảnh báo.

Núi lửa trong Công viên quốc gia Timanfaya là điểm tham quan phổ biến với nhiều du khách (Ảnh: People).

Ban quản lý gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Viên đá đó chẳng có ý nghĩa gì khi nằm trong tủ trưng bày của bạn. Nó không phải món quà lưu niệm, cũng chẳng phải nguyên liệu làm mặt dây chuyền. Nó thuộc về thiên nhiên - nơi nuôi dưỡng sự sống và văn hóa của hòn đảo này. Lấy đi một phần của thiên nhiên chính là đánh cắp tương lai”.

Đây không phải lần đầu du khách trả lại đá sau khi tin rằng chúng mang lại xui xẻo. Năm 2022, Vườn quốc gia Haleakala (Hawaii, Mỹ) cũng nhận lại một số viên đá được gửi qua đường bưu điện cùng lời xin lỗi: “Tôi thành thật xin lỗi vì đã lấy những viên đá này khỏi vùng đất bản địa. Tôi muốn trả chúng về đúng nơi chúng thuộc về”.

Cũng như Timanfaya, công viên Haleakala khẳng định việc lấy đá, cát hay bất kỳ yếu tố tự nhiên nào ra khỏi khu vực là hành vi “vừa phi pháp vừa thiếu tôn trọng văn hóa địa phương.”