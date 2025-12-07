Có một nơi ở miền Trung đẹp như trời Âu mùa phong hương thay lá

Tháng cuối năm, nhiều cánh rừng phong hương ở các xã Khe Sanh và Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị bước vào thời điểm thay lá. Những tán lá nhuộm màu vàng, đỏ giữa đại ngàn Trường Sơn tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Cánh rừng phong hương mọc bên hồ thủy điện Rào Quán. Mùa này nước dâng đầy, phẳng lặng tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình.

Rừng phong hương vào độ chuyển mùa, lá bắt đầu ngả dần từ xanh sang vàng, rồi cam và đỏ. Đầu tháng 12, trong tiết trời se lạnh tại Quảng Trị, những tán phong hương đỏ rực ẩn hiện giữa sương mây, tạo nên cảnh sắc huyền ảo, cuốn hút.

Cây phong hương (hay còn gọi là bạch giao hương) có tên khoa học Liquidambar formosana, tỏa hương thơm, phân bố chủ yếu ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Cây thuộc loài thân gỗ, sống lâu năm, cao 2-10m, thường được trồng lấy bóng mát.

Cứ đến tháng 11, 12 hằng năm, nhiều người lại lên rừng phong hương ngắm mùa lá đổi sắc. Có người lái ô tô đến rồi cùng nhau trekking xuyên những ngọn đồi rực màu phong hương. Có người chọn đi thuyền dọc hồ thủy điện để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ.

Càng về cuối năm, sắc phong hương càng rực rỡ, nhuộm đỏ cả triền đồi và mặt hồ phẳng lặng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất để du khách tìm đến khám phá, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa lá đổi màu giữa đại ngàn miền Tây Quảng Trị.

Những năm gần đây, rừng phong hương ở miền tây Quảng Trị ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh.

Theo đánh giá của nhiều người, thời điểm đẹp nhất trong ngày của rừng phong hương là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

"Đi sâu vào rừng, có những bãi cỏ xanh thẳm, xen kẽ là khe suối đổ về hồ là nơi lý tưởng để các nhóm hội có thể cắm trại qua đêm”, anh Nguyễn Bôn (35 tuổi, trú tại xã Khe Sanh) chia sẻ.

Ngoài hành trình khám phá rừng phong hương đang khoe sắc giữa mùa thay lá, du khách đến khu vực hồ thủy điện ở Quảng Trị còn có cơ hội chiêm ngưỡng những cánh đồng điện gió trải dài trên các đỉnh núi Hướng Phùng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, ấn tượng.

Sắc đỏ, vàng của rừng phong hòa cùng màu xanh của núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Khung cảnh ấy khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng phải ngỡ ngàng, có cảm giác như lạc vào một miền đất vừa hoang sơ, nguyên bản, vừa mang hơi thở hiện đại của những cánh quạt điện gió.

Với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, miền Tây Quảng Trị ngày càng thu hút nhiều du khách tìm đến trải nghiệm, khám phá những cánh rừng phong hương vào mùa thay lá.

Vị trí rừng phong hương ở Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Lân Homi - Nguyễn Bôn