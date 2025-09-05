Một nhà hàng lẩu ở Trung Quốc gây xôn xao dư luận sau khi xuất hiện video quay cảnh nữ nhân viên của quán múc dầu thải từ thùng rác ven đường. Video thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội, dấy lên nghi ngờ loại dầu thải này được tái sử dụng để nấu ăn.

Nhân viên quán lẩu bị ghi cảnh lấy dầu thải ở thùng rác, chủ quán lên tiếng (Video: News).

Được biết, video do một người đi đường ở thành phố Trùng Khánh (tây nam Trung Quốc) vô tình ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong video, nữ nhân viên quán lẩu họ Trương, khoảng 60 tuổi, mặc đồng phục của quán ăn, dùng muôi và xô nhựa để múc dầu đã qua sử dụng từ thùng rác.

Khi người này hỏi lý do tại sao lấy dầu từ thùng rác, người phụ nữ né tránh trả lời trực tiếp mà chỉ lấp lửng nói rằng mới làm việc tại đây. Câu trả lời này khiến dư luận càng nghi ngờ nhà hàng tái chế dầu thải để nấu nướng.

Trước làn sóng phẫn nộ, quản lý nhà hàng họ Tiêu đã lên tiếng làm rõ. Người này xác nhận bà Trương đúng là nhân viên của quán nhưng chỉ mới làm việc vài ngày.

Nhân viên quán lẩu múc dầu thải từ thùng rác khiến dư luận nghi ngờ (Ảnh: News).

“Bà ấy mới vào làm việc được vài ngày. Số dầu lấy từ thùng rác không phải để dùng trong quán mà để bán lại cho một công ty vệ sinh chuyên tái chế dầu thải", người quản lý cho biết.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, bà Trương đã viết một bản cam kết và khẳng định, đoạn video lan truyền trên mạng là hành vi cá nhân của mình không liên quan tới nhà hàng lẩu.

"Tôi múc dầu trong thùng rác để tự bán lấy tiền”, người phụ nữ nói.

Sau đó, chính quyền địa phương lập tức vào cuộc để xác minh. Ngày 2/9, cơ quan quản lý thị trường phường Cửu Long cho biết, họ đã xác nhận nhà hàng có bán dầu thải cho một công ty vệ sinh được cấp phép.

Sau khi thấy điều này, bà Trương đã tự ý đi thu gom dầu bỏ đi với mục đích cũng đem bán lại cho công ty vệ sinh này.

“Nhân viên trong video chỉ làm việc ở quán khoảng một tuần và được trả tổng cộng 40 nhân dân tệ (khoảng 140.000 đồng) nhờ việc bán dầu thải cho công ty. Số tiền nhận được nhờ 2 lần chuyển khoản qua WeChat”, một cán bộ giám sát thị trường cho biết.

Cũng theo cơ quan này, hiện họ chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào cho thấy quán lẩu tái sử dụng dầu thải để nấu ăn, chế biến thực phẩm phục vụ khách.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa.

“Có vẻ đây chỉ là hành động cá nhân. Nếu nhà hàng định tái sử dụng thì họ đã không vứt dầu vào thùng rác ngay từ đầu”, một tài khoản bình luận.

Trong khi đó, người khác lại gay gắt và cho rằng, nếu quán tái sử dụng dầu thải thì cơ sở kinh doanh phải bị đóng cửa.

Phản ứng dữ dội của dư luận nước này khiến nhiều người nhớ tới hàng loạt bê bối an toàn thực phẩm từng gây chấn động Trung Quốc.

Tháng 7/2024, tờ Beijing News đưa tin các xe bồn từng chở hóa chất và nhiên liệu cũng được dùng để vận chuyển dầu ăn và siro mà không qua khử trùng.

Tháng 6/2023, một video lan truyền cho thấy suất cơm ở căng tin đại học có chứa đầu chuột chết, gây phẫn nộ trên khắp Trung Quốc. Điều này trở thành hồi chuông cảnh tỉnh, khiến vấn đề an toàn thực phẩm trong các trường học bị soi xét gắt gao.

Tương tự hồi tháng 1 năm nay, giới chức nước này từng xử lý một nhà hàng vì dùng “dầu nước bọt” để nấu ăn. Đây là cách gọi của truyền thông nước này, dùng để chỉ loại dầu ớt hay nước lẩu thừa từ bát của thực khách, không bị bỏ đi mà được trộn với dầu hoặc nước mới để nấu cho khách kế tiếp.