Ngôi đền kỳ lạ ở Thái Lan, người dân tạ lễ bằng áo lót phụ nữ

Tỉnh ven biển Prachuap Khiri Khan thuộc miền Nam Thái Lan có một trong những điểm tâm linh độc đáo bậc nhất xứ Chùa Vàng. Đó là ngôi đền Chao Mae Nom Sao.

Ngôi đền lạ nơi người dân đặt lễ bằng áo lót phụ nữ để tỏ lòng biết ơn (Nguồn video: The Nation Thailand).

Ngôi đền nhỏ nhưng linh thiêng này đã tồn tại hơn 100 năm. Nơi này thu hút đông đảo người dân và du khách không chỉ nhờ những câu chuyện huyền bí, mà còn gây bất ngờ bởi tập tục người dân dâng áo lót để tạ lễ khi điều ước thành hiện thực.

Hòn đảo có ngọn núi hình khuôn ngực cô gái (Ảnh: The Nation).

Vị trí tọa lạc của đền nằm gần đảo Koh Nom Sao (mang ý nghĩa là “hòn đảo hình khuôn ngực cô gái"). Sở dĩ hòn đảo có tên gọi đặc biệt do hình dáng của hai ngọn núi nhỏ ngoài khơi có hình thù giống bầu ngực phụ nữ.

Theo truyền thuyết dân gian tại địa phương, Chao Mae Nom Sao là nữ thần bảo hộ của hòn đảo. Vị thần này luôn ban phước cho những ai thành tâm cầu nguyện.

Bởi vậy từ xa xưa, ngôi đền trở thành điểm đến tâm linh được người dân địa phương gửi gắm niềm tin. Những ngư dân đến đây cầu bình an trước mỗi chuyến ra khơi. Trong khi đó, du khách lại cầu xin tình duyên, may mắn và tài lộc.

Người dân mang áo lót tới tạ lễ để tỏ lòng thành (Ảnh: The Nation).

Thông thường, người đến lễ sẽ mang các bộ trang phục truyền thống của người Thái, mang theo trái cây, nhang khói và nước ngọt màu đỏ để dâng cúng.

Tuy nhiên, điều khiến ngôi đền trở nên nổi tiếng chính là hàng trăm chiếc áo lót phụ nữ đủ màu sắc được treo kín quanh khu đền thờ. Được biết, đây vốn là vật phẩm tạ ơn đặc biệt của các tín đồ nhằm thể hiện lòng biết ơn với nữ thần Chao Mae Nom Sao sau khi lời cầu nguyện được đáp lại.

Theo quan niệm dân gian tại địa phương, áo lót tượng trưng cho nữ tính, sự màu mỡ và lòng nhân ái. Đây đều là những phẩm chất hiện thân của nữ thần Chao Mae Nom Sao.

Nhiều người tin rằng tục lệ này bắt nguồn từ tên gọi và hình dáng của ngọn núi “Ngực cô gái”, khiến việc dâng áo lót trở thành một hình thức tạ lễ vừa thành kính, lại vừa dí dỏm.

Người dân địa phương cho rằng đó là cách tôn vinh vẻ đẹp và năng lượng nữ tính của vị thần. Còn với du khách, đây là minh chứng thú vị cho sự hòa quyện giữa tâm linh và hài hước trong văn hóa Thái Lan.

Ngày nay ngôi đền là một trong những điểm đến tâm linh hút khách (Ảnh: The Nation).

Ngày nay, đền Chao Mae Nom Sao không chỉ là một địa điểm linh thiêng, còn là biểu tượng văn hóa độc đáo, nơi tín ngưỡng, truyền thuyết và sức sáng tạo dân gian cùng tồn tại.

Có thể nói, điểm đến tâm linh này là minh chứng sinh động cho tinh thần người Thái luôn biết gìn giữ đức tin bằng lòng biết ơn, nhưng vẫn pha chút hóm hỉnh và vui tươi.