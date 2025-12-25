Private trip - sự lựa chọn mới cho du lịch Tết của các gia đình Việt

Trong nhiều năm, Tết Nguyên đán thường gắn liền với hình ảnh sum họp gia đình và những chuyến du xuân ngắn ngày trong nước hoặc tour nước ngoài theo đoàn đông. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cùng với sự thay đổi trong lối sống và nhu cầu trải nghiệm, nhiều gia đình Việt bắt đầu tìm đến private trip như một lựa chọn mới cho kỳ nghỉ Tết.

Thay vì lịch trình cố định, đông người và gấp gáp, private trip mang đến một cách đón Tết khác: chậm rãi hơn, riêng tư hơn và phù hợp với nhịp sinh hoạt của từng thành viên trong gia đình.

Đoàn khách 4 người tham gia private trip đón Tết tại Tokyo (Ảnh: Passport lounge).

Từ tour ghép đông người đến hành trình thiết kế riêng cho gia đình

Du lịch dịp Tết có nhiều đặc thù như thời gian nghỉ cố định, chi phí cao, nhu cầu di chuyển lớn và sự khác biệt về độ tuổi trong cùng một gia đình. Với các tour ghép truyền thống, việc cân bằng trải nghiệm cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người trẻ thường không dễ.

Private trip ra đời như một lời giải. Mô hình du lịch này thường chỉ 3-6 người, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ hoặc nhóm gia đình thân thiết. Điểm cốt lõi không nằm ở sự xa xỉ, mà ở khả năng thiết kế hành trình “đúng người - đúng thời điểm - đúng nhu cầu”.

Gia đình có người lớn tuổi có thể ưu tiên lịch trình nhẹ nhàng, khách sạn trung tâm, ít di chuyển. Gia đình có trẻ nhỏ có thể bổ sung các điểm vui chơi, trải nghiệm giáo dục. Trong khi đó, các thành viên trẻ vẫn có không gian khám phá, chụp ảnh và trải nghiệm văn hoá địa phương.

Đoàn khách tham gia private trip tại Ai Cập (Ảnh: Passport lounge).

Với nhiều gia đình, giá trị lớn nhất của chuyến du lịch Tết không nằm ở số lượng điểm tham quan, mà ở khoảng thời gian thật sự bên nhau. Private trip giúp loại bỏ những yếu tố dễ gây gián đoạn như chờ đợi đoàn đông, lịch trình gấp hay ăn uống theo suất cố định.

Thay vào đó là những trải nghiệm mang tính kết nối: những bữa tối gia đình tại nhà hàng địa phương, cùng nhau lái xe đường dài ngắm cảnh, dành trọn buổi sáng dạo chơi ở nước ngoài hoặc đơn giản là ngồi lâu bên một thị trấn yên bình, tránh sự đông đúc trong mùa cao điểm.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận trong một chuyến Private Trip cùng đơn vị Passport Lounge tại Mỹ (Ảnh: Passport Lounge).

Chia sẻ từ nhiếp ảnh gia Kiếng Cận

Vừa hoàn thành chuyến du lịch tại Mỹ theo hình thức private cùng gia đình, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận cho biết anh ấn tượng với mức độ linh hoạt của mô hình du lịch này, đặc biệt trong bối cảnh du lịch dịp Tết.

“Private trip mang lại cảm giác thoải mái thực sự. Không bị áp lực thời gian, không phải chạy theo đoàn đông. Gia đình có thể dừng lại lâu hơn ở nơi mình thích, ăn uống theo đúng khẩu vị và nghỉ ngơi khi cần. Điều này đặc biệt quan trọng khi đi cùng gia đình nhiều thế hệ, nhất là dịp Tết”, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận chia sẻ.

Đoàn private trip của nhiếp ảnh gia Kiếng Cận cùng đơn vị Passport Lounge tại Mỹ (Ảnh Passport Lounge).

Xu hướng du lịch nhóm nhỏ, cá nhân hoá được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới, khi du khách ngày càng coi trọng sức khỏe tinh thần, giá trị trải nghiệm và dấu ấn cá nhân trong mỗi chuyến đi.

Du lịch không còn là cuộc đua về số lượng điểm đến, mà là hành trình tìm về những khoảnh khắc chạm sâu vào cảm xúc - nơi mỗi chuyến đi mang dấu ấn rất riêng của người trải nghiệm và gia đình.

