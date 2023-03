"Nghỉ dưỡng chữa lành" với khoáng nóng Mỹ An nổi tiếng tại Huế

Nguồn khoáng "mỹ nhân" của mảnh đất cố đô

Được phát hiện trong cuộc thăm dò địa chất năm 1979, khoáng nóng Mỹ An hiện là một trong số 2 nguồn khoáng nóng tự nhiên đang được khai thác phục vụ ngâm tắm trị liệu tại Huế. Đúng như tên gọi, Mỹ trong mỹ nhân và An trong an lành, dòng khoáng Mỹ An từ lâu đã được ví như món quà vô giá mà "mẹ thiên nhiên" ban tặng cho người dân Huế.

Khoáng nóng Mỹ An với hàm lượng khoáng chất quý hiếm cùng nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Phân tích hàm lượng vi khoáng, nước khoáng Mỹ An sở hữu thành phần đặc hiệu hydrosulfua và nhiều thành phần khoáng chất quý hiếm khác. Nước khoáng Mỹ An mang sắc xanh ngọc và mùi hương đặc trưng, kèm theo đó là tác dụng hỗ trợ phòng và chữa bệnh, phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe.

Du khách đến với Mỹ An để tận hưởng những giây phút thư thái tuyệt vời trong dòng khoáng nóng, thả mình trong những âm thanh trong trẻo từ cánh đồng lúa trải dài, hưởng thụ sự bình yên, dịu dàng của thiên nhiên và con người xứ Huế.

Nâng tầm nghệ thuật ngâm tắm khoáng nóng với những quy trình chuẩn Nhật

Kế thừa tinh túy của dòng khoáng quê hương, chủ đầu tư BB Group đặt quyết tâm phát triển khoáng nóng Mỹ An theo quy trình vận hành 9 bước theo chuẩn Nhật Bản. Theo đó, du khách đến với Kawara My An Onsen Resort sẽ có thể trải nghiệm trọn vẹn nghệ thuật ngâm tắm Onsen 9 bước trứ danh theo chuẩn Nhật ngay tại Việt Nam.

Khác với ngâm tắm khoáng nóng thông thường, Onsen chuẩn Nhật là phương pháp ngâm tắm khỏa thân, khi cơ thể không còn vướng bận của trang phục, tâm trí và tinh thần cũng tập trung tối đa vào sự kết nối, tái tạo.

"Chìm trong hơi nóng của dòng khoáng Mỹ An, bạn sẽ cảm nhận những chuyển động chữa lành, nâng niu của những hạt vi khoáng, từ đó tìm lại sự cân bằng và an lạc vốn có của thân - tâm - trí", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Góp phần làm nên những trải nghiệm theo chất Nhật, Kawara My An Onsen Resort tái hiện nét tinh hoa của "đất nước mặt trời mọc" khi toàn bộ thiết kế kiến trúc, nội thất và cảnh quan khu nghỉ dưỡng được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của đội ngũ chuyên gia Nhật Bản đến đơn vị tư vấn thiết kế Raymond Việt Nam.

Cảm hứng sân vườn Trúc Sơn truyền thống và sân vườn thiền định chú trọng vào sự tĩnh tại, tự nhiên trong từng chi tiết. Những dãy trường lang hoài cổ, những lối nhỏ dạo bộ lát sỏi là không gian thư thái để phóng tầm mắt ngắm nhìn hồ cá koi đầy màu sắc. Đâu đó trong khuôn viên, những gốc tùng, bách, thông la hán trăm tuổi quý hiếm sẽ đưa du khách trở về với sự bình yên tách biệt với nhịp sống hiện đại xô bồ, vội vã ở bên ngoài.

Lạc vào một "Nhật Bản thu nhỏ" giữa lòng cố đô Huế (Ảnh: Kawara My An Onsen Resort).

Được đánh giá là "không gian nghỉ dưỡng chuẩn Nhật tại Huế", sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những phong vị ẩm thực Nhật tinh tế từ hương vị đến hình thức tại nhà hàng Mai. Dưới bàn tay của bếp trưởng tài năng, du khách sẽ được thưởng thức một bữa ăn theo chuẩn Nhật với sự chỉn chu và tươi ngon.

Bên cạnh những trải nghiệm ngâm tắm khoáng nóng Onsen độc đáo, Kawara My An Onsen Resort gây ấn tượng với mỗi vị khách bởi văn hóa phục vụ Omotenashi nổi tiếng. "Chúng tôi cam kết sự tận tâm, lòng hiếu khách và tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo không cần hậu tạ sẽ được lan tỏa trong tất cả dịch vụ tại Kawara My An Onsen Resort, để kỳ nghỉ của các gia đình sẽ là trải nghiệm trọn vẹn đúng nghĩa", đại diện khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort chia sẻ.

Chỉ cách trung tâm thành phố Huế 7km, Kawara My An Onsen Resort đang trở thành địa điểm hấp dẫn, thu hút du khách nhờ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với các liệu pháp chăm sóc sức khỏe và tinh thần độc đáo. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thư thái ấn tượng cùng nhiều khoảnh khắc gắn kết thú vị dành cho gia đình và nhóm bạn bè.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết Kawara My An Onsen Resort tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/KawaraMyAn

Website: https://kawaramyanresort.com/

Hotline: 0234 730 9888