Ngày càng giàu lên, khách Việt không còn ham tour rẻ phải đi mua sắm

Sau 4 ngày mở cửa, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026) đã bế mạc chiều 12/4.

Hội chợ thu hút hơn 90.000 lượt khách tham quan, doanh thu bán sản phẩm du lịch trực tiếp trên 195 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết Hội chợ đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự, làm việc, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác, khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện.

Tour ngắn ngày, mới lạ được khách quan tâm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong 4 ngày diễn ra Hội chợ, nhiều người tiêu dùng đến tham quan, mong muốn tìm được những tour hè với mức giá ưu đãi.

Với chặng đi nước ngoài, các tuyến ở Trung Quốc được khách quan tâm nhiều. Bởi lợi thế về đường bay kết nối 2 quốc gia thuận lợi, khoảng cách địa lý gần có thể di chuyển bằng đường bộ, mức giá đa dạng dễ dàng lựa chọn tuỳ theo túi tiền từ 3 đến 17 triệu đồng.

Bà Trần Thị Bảo Thu (Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour) cho biết, các tour đi nước ngoài tiếp tục là một trong những điểm sáng. Dòng sản phẩm đi Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia vẫn chiếm được sự chú ý vì phù hợp khách có hành trình 4-6 ngày.

"Doanh thu bán tour đi nước ngoài ngắn ngày tại hội chợ của chúng tôi tăng trưởng 15% so với Hội chợ năm ngoái", bà Thu nói.

Các sản phẩm tour ngắn ngày, chặng gần được khách quan tâm tại VITM 2026 (Ảnh: BTC).

Ở thị trường nội địa, khách quan tâm đến các sản phẩm văn hoá - nghỉ dưỡng - du lịch xanh. Về du lịch biển, khách quan tâm hành trình đi vịnh Hạ Long, Sầm Sơn, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.

Khách tham quan các tour đi nước ngoài với các chặng gần ở Đông Nam Á,. Đông Bắc Á (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Các tour lịch sử, đặc biệt là chùm tour TP.HCM (Biệt động Sài Gòn, Côn Đảo…) và du lịch xanh với các sản phẩm ESG như Côn Đảo, Hà Giang, Ninh Bình nhận được sự quan tâm rõ rệt từ nhóm khách gia đình và doanhnghiệp", bà Thu nói.

Điểm đáng chú ý là xu hướng free & easy (khách mua combo gồm vé máy bay và khách sạn rồi đi theo lịch trình riêng) và tour theo nhóm nhỏ tiếp tục tăng, chiếm tỷ trọng khoảng 15% tại VITM 2026. Điều này cho thấy, khách ngày càng ưu tiên sự linh hoạt và cá nhân hóa trải nghiệm trong các hành trình du lịch của mình.

Tại gian hàng của Vietravel, sau 4 ngày, có 1.800 khách đăng ký mua tour, doanh thu đạt 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách mua tour đi nước ngoài vẫn đông hơn khách đi trong nước.

Trong đó, combo đi biển bằng đường bay được khách quan tâm nhiều. Nắm bắt được tâm lý các gia đình thích đi biển vào mùa hè, đơn vị này đã giảm 20% combo 4 ngày 3 đêm Vietnam Airlines, ở hệ thống khách sạn 4 sao (Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang).

"Sản phẩm Signature - dòng tour combo cao cấp - dành cho khách thích các trải nghiệm độc bản, độc đáo tại các resort 5 sao có lượng khách quan tâm và đặt chỗ nhất định. Khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ 2-4 người", ông Phạm Văn Bẩy (Giám đốc khách lẻ khu vực miền Bắc của Vietravel) cho hay.

Khách thích tour không mua sắm

Trực tiếp có mặt tại Hội chợ, ông Bùi Thanh Tú (Giám đốc Marketing, Công ty BestPrice Travel) nhận thấy, 60% khách quan tâm đến sản phẩm cá nhân hoá - thiết kế theo nhu cầu của một nhóm và tour không mua sắm. Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đơn vị này vẫn ghi nhận doanh thu gấp 1,2 lần so với Hội chợ năm ngoái.

Tour không mua sắm giúp minh bạch chi phí, khách có thời gian trải nghiệm nhiều hơn, không bị ràng buộc bởi các điểm mua sắm. "Khẩu vị" du lịch của người Việt ngày càng kỹ tính hơn và yêu cầu chất lượng cao hơn.

Đi biển vào mùa hè là lựa chọn hàng đầu của du khách (Ảnh: Lương Thị Hồng Anh).

"Khách không còn chọn tour rẻ mà chọn tour đúng nhu cầu, trải nghiệm xứng đáng. Thời gian qua, người tiêu dùng đặt nhiều tiêu chí hơn như lịch trình linh hoạt theo ngân sách và thời gian, trải nghiệm "đo ni đóng giày" thay vì tour đại trà", ông Tú cho biết.

Đại diện Flamingo Redtours cho rằng, có sự dịch chuyển về xu hướng du lịch. Thay vì lựa chọn các tuyến xa, dài ngày như trước đây, khách ưu tiên các tuyến đi gần để tối ưu chi phí.

"Khách lựa chọn các quốc gia gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản hoặc tập trung đi du lịch trong nước, sử dụng phương tiện tự lái hay tàu hỏa, ô tô, lựa chọn các khu nghỉ dưỡng có dịch vụ đồng bộ. Khách cũng thích lựa chọn các gói combo, kỳ nghỉ trong hệ sinh thái của Flamingo", vị đại diện nói.

Nằm trong xu thế chuyển đổi số, đơn vị này cũng đưa vào chương trình "Du lịch một chạm, không giấy tờ", chỉ cần thao tác quét mã QR có thể dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin về sản phẩm, kết nối trực tiếp với chuyên viên tư vấn đã nâng cao trải nghiệm của khách hàng.