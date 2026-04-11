Tour đi Hàn Quốc 18 triệu đồng, khách Việt vẫn chịu chi ngắm hoa anh đào

Trong khi Hàn Quốc là thị trường gửi khách vào Việt Nam lớn thứ hai trong quý 1 với 1,32 triệu lượt, ở chiều ngược lại số lượng khách từ Việt Nam đến xứ sở kim chi cũng ghi nhận tín hiệu tốt.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, tính đến hết tháng 3, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 167.000 lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, phân khúc du lịch khen thưởng (MICE) duy trì đà tăng trưởng tích cực với 5.485 lượt khách trong quý 1/2026, tăng 21,75% so với cùng kỳ.

Lý giải về sức hút của Hàn Quốc với khách Việt Nam, các đơn vị lữ hành cho rằng, việc nới lỏng chính sách visa, đường bay thẳng kết nối các địa phương của 2 nước chính là những động lực cho sự tăng trưởng lượng khách.

Giá vé tăng cao, khách vẫn đổ xô đi Hàn Quốc

Thời gian gần đây, giá vé máy bay tăng do ảnh hưởng của giá xăng dầu. Tuy nhiên, lượng khách Việt Nam đi Hàn Quốc vào cao điểm hoa anh đào trong tháng 3-4 vẫn ở mức cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giá vé máy bay đi Hàn Quốc khởi hành từ Hà Nội trong tháng 5 được hãng hàng không Vietjet niêm yết 12-13 triệu đồng/khách (khứ hồi, bao gồm thuế phí). Vào giai đoạn mùa hè, giá neo ở mức cao 9-11 triệu đồng/khách (khứ hồi). Trong khi những năm trước, khách vẫn có thể tìm được mức giá 6-6,5 triệu đồng.

Biểu đồ thể hiện lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc liên tục tăng theo từng năm sau khi đại dịch kết thúc.

Với các hãng không khác, mức giá vé Việt Nam đi Hàn Quốc ở ngưỡng 14 triệu đồng - 18 triệu đồng trong tháng 5. Các tháng sau đó vẫn duy trì quanh 17-20 triệu đồng. Mức này cao hơn trước đây khoảng 4-5 triệu đồng/vé.

Tour Hàn Quốc ở thời điểm này dao động 18-20 triệu đồng/khách. Mức giá tương đối ổn định vì phòng và vé máy bay đã được nhiều doanh nghiệp giữ chỗ từ cách đây nhiều tháng.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh (Giám đốc Công ty Top Travel) cho biết, mỗi tháng, công ty duy trì 4 đoàn khách đi Hàn Quốc.

"Một số chuyến bay đi Hàn Quốc bị hãng hàng không huỷ do giá nhiên liệu tăng cao. Mỗi vé máy bay tăng khoảng 2-3 triệu đồng/khách so với vài tháng trước. Tuy nhiên, khách Việt Nam vẫn đổ xô đi Hàn Quốc để ngắm hoa anh đào", bà Oanh cho biết.

Điều bà Oanh và nhiều công ty tổ chức tour đi Hàn Quốc trăn trở là các gói sản phẩm chưa bán có thể phải chịu sự tác động của giá nhiên liệu trong thời gian tới. Khi giá tour tăng lên, khách có thể lựa chọn du lịch trong nước hoặc chọn các hành trình khác với mức chi phí hợp lý hơn.

"Nếu đoàn khách đã thanh toán trước toàn bộ chi phí thì mức giá không tăng. Với các đoàn mới đặt cọc, giá sẽ bị tăng, do tác động khách quan từ giá vé máy bay. Du khách nên chốt sớm và mua tour ở đơn vị có uy tín", bà Oanh nhấn mạnh.

Dù giá vé máy bay tăng cao kéo theo chi phí tour đội lên nhưng các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng Hàn Quốc hút lượng khách đông nhờ những động thái về chính sách visa cũng như hỗ trợ từ phía ngành du lịch.

Theo đó, từ ngày 30/3, Chính phủ Hàn Quốc chính thức áp dụng cơ chế cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ cho các công ty lữ hành như hỗ trợ chi phí marketing, hỗ trợ quà tặng cho khách hoặc chi phí một số điểm tham quan

Khách Việt kỹ tính chuyện ăn uống

Nhận thấy tiềm năng từ khách Việt Nam, các địa phương ở Hàn Quốc cũng nỗ lực thực hiện công tác xúc tiến.

Mới đây, tại sự kiện Korea Travel Mart 2026 diễn ra ở Hà Nội, Hội đồng Văn hóa và Du lịch vùng Tây Gyeonggi, liên minh gồm 7 thành phố Gimpo, Pyeongtaek, Hwaseong, Ansan, Siheung, Gwangmyeong và Bucheon đã quảng bá du lịch nhằm giới thiệu các điểm đến ở địa phương này.

Gyeonggi là tỉnh nằm ở ở phía Tây Bắc Hàn Quốc, bao quanh thủ đô Seoul và thành phố Incheon. Đây là trung tâm kinh tế, công nghiệp và văn hóa quan trọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Han Ho-sung (Cục Văn hoá và Thể thao thành phố Bucheon, tỉnh Gyeongi, Hàn Quốc) cho biết, mỗi năm thành phố này đón khoảng 2.000-3.000 lượt khách Việt Nam. Con số này vẫn còn khiêm tốn nhưng số lượng đã tăng đáng kể hàng năm.

Ông Han Ho-sung kỳ vọng số khách Việt Nam sẽ tăng lên hơn nữa trong thời gian tới. Bởi, kinh tế của Việt Nam phát triển nhanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thu nhập của người dân ngày càng tăng cao, kéo theo nhu cầu du lịch nhiều hơn.

Bucheon có ưu thế riêng mang đậm không gian sáng tạo có thể hút khách Việt. Cụ thể, nơi đây diễn ra liên hoan phim thể loại (kinh dị, viễn tưởng…) lớn nhất châu Á vào tháng 7 hàng năm, sự kiện lễ hội truyện tranh, Bucheon Art Bunker B39 - nơi xử lý rác được biến thành không gian nghệ thuật và cũng là nơi nhóm nhạc BTS từng quay quảng cáo...

"Sợi dây gắn kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc có từ lâu, minh chứng mới nhất là sự thành công của HLV Park Hang-seo hay Kim Sang-sik ở lĩnh vực thể thao. Tình cảm của người Việt Nam đối với người Hàn Quốc và ngược lại rất tốt đẹp, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều du khách hơn nữa đến Gyeongi, trong đó có Bucheon", ông nói.

Là đơn vị chuyên đưa khách đi Hàn Quốc du lịch, công ty Arirang Tour (trụ sở ở Seoul) đánh giá, Việt Nam là thị trường quan trọng vì nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân rất lớn. Hai quốc gia có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp chính là động lực cho du lịch phát triển.

"Hai quốc gia có những cầu nối về văn hoá, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Trong đó có hình ảnh của HLV Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam thúc đẩy giao lưu giữa hai nước", bà Stella Kim (Trưởng phòng Kinh doanh của Arirang Tour) chia sẻ.

Trong quá trình tổ chức tour đưa khách Việt Nam sang Hàn Quốc, bà Stella Kim nhận thấy, du khách Việt có mức chi tiêu ở tầm trung, khá tinh tế và kỹ lưỡng trong việc ăn uống. Thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào lịch trình sắp xếp sẵn, nhiều người chủ động đưa ra mong muốn được trải nghiệm những món ăn từng xuất hiện trên truyền hình hay trong các tác phẩm điện ảnh.

Trước đây, khách Việt thường đi theo tour với đoàn đông có thể lên đến 20-30 người. Hiện nay, họ đưa ra những yêu cầu mang tính cá nhân hoá hoặc đi theo nhóm nhỏ của gia đình hoặc bạn bè.

"Chúng tôi nhận thấy có nhu cầu của khách Việt tự túc sang Hàn Quốc rồi mua tour lẻ 1-2 ngày để tham quan các địa điểm", bà Stella Kim nói với phóng viên Dân trí.