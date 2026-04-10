Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều tour vẫn ưu đãi ở Hội chợ Hà Nội

Sáng 10/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cho biết trong năm 2025, Việt Nam đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 133,5 triệu lượt khách nội địa, doanh thu của ngành du lịch hơn 1 triệu tỷ đồng.

"Kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới", ông Hồ An Phong nói.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá, Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, tổ chức nhiều hoạt động chương trình kích cầu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần vào việc duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch.

Để phát huy lợi thế và thu hút đông du khách, chuyển đổi số được xem là yêu cầu tất yếu, đưa du lịch Việt Nam bước sang giai đoạn mới.

"Dữ liệu trở thành tài nguyên, công nghệ AI/Big Data giúp phân tích xu hướng, cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hóa quảng bá và dự báo dòng khách. Cùng với công nghệ số, tăng trưởng xanh và du lịch bền vững là điểm nhấn không thể thiếu", ông Hồ An Phong nhấn mạnh.

Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều tour vẫn ưu đãi

Trong bối cảnh giá vé máy bay và chi phí vận tải tăng cao do tác động từ chiến sự ở Trung Đông, các doanh nghiệp lữ hành vẫn nỗ lực đưa nhiều tour khuyến mại đến VITM 2026.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Bẩy - Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel Miền Bắc - cho biết, đơn vị này đã chủ động giữ nguồn vé máy bay và dịch vụ cho cả năm. Vì vậy, tại hội chợ Du lịch Việt Nam VITM 2026, nhiều tour vẫn được chào bán với giá giảm sâu.

Cụ thể, combo (là hình thức gộp nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ thành một gói duy nhất) vé máy bay, phòng khách sạn đến tour trọn gói như Đông và Tây Bắc, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Miền Tây... giảm giá cao nhất lên đến 30%. Hành trình đến châu Á, châu Âu, Australia, Mỹ giảm giá tới 10 triệu đồng.

Nắm bắt được tâm lý khách hàng đến Hội chợ VITM mong muốn tìm mua được tour và vé máy bay giá rẻ, doanh nghiệp sẵn sàng tung chương trình giảm giá, chấp nhận giảm lãi để tăng số lượng bán ra.

Khách đến tham quan VITM quan tâm đến tour hè (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hanoitourist tung chương trình kích cầu với loạt gói ưu đãi khi lưu trú tại hệ thống khách sạn của công ty, bao gồm khách sạn 5 sao như Metropole, Pullman Hà Nội...

"Tại VITM 2026, công ty giảm giá trực tiếp lên đến 6 triệu đồng cho chương trình tour nước ngoài và ưu đãi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng với tour nội địa trọn gói. Đặc biệt, tour trải nghiệm du lịch sông Hồng có mức giảm giá 15%, chỉ còn từ 700.000 đồng/khách", đại diện Hanoitourist cho hay.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Best Price Travel - cho hay, đơn vị này giảm giá 500.000 đồng/khách cho khách mua tour Trung Quốc kèm tặng quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Các combo nội địa (gồm vé máy bay và khách sạn) giảm 500.000 đồng - 1 triệu đồng, tour Đà Nẵng 5,7 triệu đồng (khởi hành tháng 6), Phú Quốc 6,6-6,7 triệu đồng/khách (khởi hành tháng 6).

Ngoài giảm giá cho các tour du lịch, các công ty lữ hành cũng đưa ra nhiều gói giảm giá phòng khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách mua combo lẻ.

Các tour khuyến mại của Vietravel thu hút khách quan tâm từ khi mở cửa Hội chợ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ông Nguyễn Công Hoan - Tổng Giám đốc Flamingo Redtours - cho biết, kỳ nghỉ 30/4 kéo dài, khách vẫn ưu tiên lựa chọn các tuyến đi gần, sử dụng đường bộ, xe cá nhân hoặc tàu hỏa.

Đến thời điểm này, công ty vẫn nhận chỗ cho một số tour khởi hành dịp nghỉ lễ sắp tới như: Đông Hưng - Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn (Trung Quốc) khởi hành ngày 25/4, hay Nam Ninh - Liễu Châu (Trung Quốc) khởi hành ngày 30/4, Đại Lý - Lệ Giang - Côn Minh (Trung Quốc) khởi hành ngày 29/4.

"Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm nội địa trong hệ sinh thái, hướng tới các nhóm khách nhỏ như Cát Bà (Hải Phòng), Hải Tiến (Thanh Hóa), Đại Lải (Phú Thọ), Tân Trào (Tuyên Quang) và hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).

Bên cạnh đường bộ, sản phẩm tàu hỏa đi miền Trung (từ Đà Nẵng trở ra) cũng được đẩy mạnh như một trải nghiệm mới mẻ thay vì chỉ là phương tiện di chuyển thuần túy", ông Hoan nói.

Tại Vietluxtour, đơn vị này xây dựng nhiều hành trình ngắn, ưu tiên 3-5 ngày nhằm tối ưu chi phí, đảm bảo trải nghiệm cho du khách trong thời điểm cước vận tải ở mức cao.

Chương trình kích cầu tour hè 2026 được triển khai giúp du khách tới VITM 2026 có được mức giá hấp dẫn. Cụ thể tour Hà Nội - Phú Quốc (3 ngày 2 đêm) có giá 3,19 triệu đồng, Hà Nội - Đà Nẵng - Huế (5 ngày 4 đêm) giá 3,99 triệu đồng, Hà Nội - miền Tây - Tây Ninh - TPHCM (4 ngày 3 đêm) có giá từ 4,9 triệu đồng, chưa bao gồm vé máy bay. Những khách đặt sớm và theo nhóm 5 người trở lên nhận ưu đãi giảm 1,5 triệu/khách.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Vietluxtour - cho rằng, đến thời điểm này, thị trường dần ổn định sau khi vé máy bay bật tăng mạnh, vì biến động của giá nhiên liệu. Doanh nghiệp làm việc sớm với các đơn vị đối tác là khách sạn, hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ nên mức giá vẫn cạnh tranh, không bị tác động nhiều.

Nhiều sản phẩm tour xanh độc đáo được giới thiệu

Hưởng ứng chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam" của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026, các công ty lữ hành cũng mang đến nhiều sản phẩm tour xanh gắn với bảo vệ môi trường.

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển từ tham quan sang trải nghiệm, từ du lịch thuần túy sang du lịch có trách nhiệm cộng đồng, Vietravel đã xây dựng loạt tour với bộ tiêu chí kép kết hợp du lịch có trách nhiệm và chỉ số trải nghiệm sống.

Các công ty lữ hành giới thiệu nhiều tour xanh, gắn với bảo vệ môi trường (Ảnh: Hà Nam).

Bộ sản phẩm này có 10 hành trình với các hành trình trên thế giới và Việt Nam. Một số tuyến tiêu biểu như: Tour Tây Âu, khách có thể dùng bữa tại tháp Eifel, tour Nhật Bản khám phá trà đạo và ẩm thực bò Wagyu, tour Australia với trải nghiệm làm nông dân hoặc thử sống như người bản địa tại Thái Lan...

Ở Việt Nam, khách có thể trải nghiệm lối sống xanh trong từng hành trình, giảm thiểu rác thải nhựa, khám phá văn hóa và ẩm thực cùng người dân địa phương.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Vietluxtour - cho biết, du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường phát triển mạnh trong những năm qua. Tỷ lệ khách lựa chọn sản phẩm có yếu tố ESG chiếm 20% lượng khách nội địa, chủ yếu là các bạn trẻ và doanh nghiệp.

Tại VITM 2026, công ty giới thiệu sản phẩm tour Côn Đảo, khách kết hợp tham quan lịch sử và tham gia quy trình bảo tồn rùa biển, hạn chế tối đa rác thải nhựa. Tour Hà Giang gắn với du lịch trách nhiệm, kết nối cộng đồng, hỗ trợ sinh kế bền vững. Tour metro Sài Gòn xưa và nay, tận dụng phương tiện giao thông cộng cộng xanh, giảm thiểu carbon hay đạp xe giữa di sản Ninh Bình cùng hành trình du lịch chậm và khám phá thiên nhiên.

Ngoài khách Việt Nam, nhiều khách nước ngoài cũng tham quan Hội chợ VITM để tìm mua những sản phẩm tour nội địa.

Sau khai mạc, đông đảo du khách đã đến tham quan để tìm hiểu các tour khuyến mại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ông Bùi Thanh Tú (Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice Travel), cho biết công ty sẵn sàng tư vấn tour du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường ở nông thôn cho khách Tây. Các hành trình này mang đến trải nghiệm thú vị như hái chè, chăn vịt, chăn trâu, cấy lúa... Mức giá từ hơn 30 triệu đồng cho 5-7 ngày (tùy lựa chọn của khách).

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM 2026) diễn ra từ 9-12/4 với với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam".

Sự kiện thu hút hơn 450 gian hàng của hơn 600 doanh nghiệp lữ hành đến từ 34 tỉnh thành và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút 80.000 lượt khách tham quan.