Nét đẹp ma mị của Giàn Gừa trăm tuổi từng là nơi “che bộ đội” ở Tây Đô

Cách trung tâm TP Cần Thơ hơn 12km, Khu di tích Giàn Gừa ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Ái là điểm tham quan khá độc đáo ở vùng đất Tây Đô khi những cây gừa đan xen nhau tạo thành một vòng tròn khổng lồ, từ đó có tên gọi là Giàn Gừa.

Chiêm ngưỡng Giàn Gừa trăm năm tuổi "kỳ quái" ở miền Tây

Theo bảng Di tích lịch sử Giàn Gừa được ghi lại phía trước khu di tích, Giàn Gừa là địa điểm hoạt động cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Giàn Gừa được chọn là địa điểm mở lớp đào tạo, huấn luyện đội "biệt động mật" để cung cấp cho các cơ sở nội thành hoạt động. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968, lực lượng Thành đội Cần Thơ đã chọn Giàn Gừa là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược.

Trước đây Giàn Gừa này có diện tích rất lớn nhưng do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh, Giàn Gừa sau đó còn lại 2.740m2. Đến nay, diện tích khu di tích Giàn Gừa đã dần phát triển trở lại, khoảng 4.000m2.

Cây gừa còn có tên gọi khác là cây si hoặc cây cừa. Đây là cây bóng mát lớn (cao đến 30m), rễ phụ thả xuống từ cành và đâm sâu xuống đất. Thông thường người dân hay bắt gặp những cây gừa đồ sộ, cao sừng sững hàng chục mét, tuy nhiên những cây gừa ở đây lại phát triển theo chiều ngang, thân cây vươn dài đến đâu, rễ lại cắm xuống đất rồi đan xen ôm trọn nhau như một chiếc lồng bằng cây xanh.

Bên trong khuôn viên di tích còn có đền thờ Bác Hồ và một ngôi miếu nhỏ thờ Bà Thượng Động Cố Hỉ. Hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch, nơi đây tổ chức Lễ hội vía Bà để tưởng nhớ bà Thượng Động Cố Hỉ và các thần linh.

Theo Ban quản lý di tích, năm 1968, giặc bắn pháo từ máy bay xuống ngay gốc cây nên gốc gừa bị hư, thế nhưng rễ cây xung quanh bò ra phát triển sinh sôi. Về sau này người dân mới làm một gốc cây cái tạo hình tại đây.

Với những giá trị lịch sử trên, ngày 5/4/2013, UBND TP Cần Thơ đã ký Quyết định số 1225/QĐ-UBND xếp hạng Giàn Gừa là di tích lịch sử cấp thành phố. Cũng khoảng thời gian này, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận giàn gừa là Cây di sản Việt Nam.

Anh Bùi Vĩnh Phát (áo trắng, 30 tuổi, phường Ninh Kiều) cho biết, dù sống ở Cần Thơ nhiều năm nhưng đây là lần đầu anh đến tham quan Khu di tích Giàn Gừa. Ngoài ý nghĩa lịch sử cũng như tâm linh, Giàn Gừa đã khiến anh trầm trồ vì các cây gừa mọc đan xen nhau, tạo nên kết cấu rất khác biệt so với những cây xanh hoặc cây cổ thụ anh từng thấy.

Dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ đến Khu di tích Giàn Gừa để check-in.

Cây gừa có tên là cây si (tên khoa học Ficus microcarpa), họ dâu tằm. Là loại cây gỗ, cành nhánh to lớn, có thể cao đến 25m. Cây thường phát triển tốt ở những nơi ẩm hoặc có nước thường xuyên như bờ kinh, bờ sông. Ngoài tác dụng trị được nhiều bệnh như: cảm mạo, đau nhức xương khớp,… cây còn hỗ trợ rất tốt cho việc giữ đất, chống sạt lở, tạo bóng mát cảnh quan.