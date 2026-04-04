“Cây mắt biếc” từng vào bối cảnh phim Việt gây sốt, giờ ra sao?

Từng là biểu tượng du lịch nổi bật sau thành công của bộ phim "Mắt biếc" (2019), cây ngô đồng tại thôn Hà Cảng, xã Đan Điền, thành phố Huế nay đang dần chìm vào quên lãng, để lại nhiều tiếc nuối cho người dân địa phương và du khách.

Sau khi bộ phim công chiếu, cây ngô đồng, vốn là một loại cây do nông dân trồng để lấy bóng mát, bỗng chốc trở thành điểm check-in nổi tiếng, được mệnh danh là "cây cô đơn", "cây mắt biếc".

Từng là địa điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng, "cây mắt biếc" nay không còn sức hút như trước (Ảnh: Cao Tiến).

Chị Phan Thị Ty, chủ quán nước Đo Đo gần cây ngô đồng kể lại: "Thời điểm còn nổi tiếng, ngày nào cũng có rất đông người về đây chụp ảnh. Người và xe xếp hàng chật kín dọc tuyến đường nhỏ dẫn vào gốc cây nơi nhân vật Ngạn đánh đàn cho Hà Lan nghe".

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đầu tư cải tạo hạ tầng, sửa đường, dựng biển chỉ dẫn, cải tạo sân vườn Hợp tác xã Phú Thuận (bối cảnh Trường Tiểu học cộng đồng Đo Đo trong phim) và xây dựng bãi đỗ xe để phục vụ du khách.

Tuy nhiên, sức hút này không kéo dài. Cơn bão Noul (bão số 5) năm 2020 đã làm cây hư hại nặng, sau đó dịch Covid-19 bùng phát khiến lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng.

"Hiện nay cây đã phục hồi, xanh tươi trở lại nhưng thi thoảng mới có vài người tham quan, chụp ảnh. Bãi đỗ xe giờ người ta cũng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng rồi", chị Ty chia sẻ.

Bãi đậu đỗ xe tham quan "cây mắt biếc" nay thành nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng (Ảnh: Cao Tiến).

Bà Phan Thị Lâu (72 tuổi), người dân xóm 6, thôn Hà Cảng cho biết cây ngô đồng này do hai anh em Trần Quang Chu và Trần Quang Cam trồng cách đây 45-50 năm. Khi làng quê thuần nông bên bờ sông Bồ được quảng bá rộng rãi nhờ phim, người dân rất phấn khởi.

Tuy nhiên, sự lãng quên hiện tại khiến họ không khỏi tiếc nuối, mong muốn chính quyền địa phương có phương án phù hợp để khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng.

Thời điểm phim "Mắt biếc" mới công chiếu, ngành du lịch Huế đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức tour tham quan các địa điểm trong phim, kết hợp quảng bá các địa điểm văn hóa, lịch sử khác.

Đến nay, ngoài những địa điểm đã nổi tiếng sẵn và nằm ở khu vực trung tâm như phố cổ Bao Vinh, Trường đại học Sư phạm Huế, đồi Vọng Cảnh, làng Hà Cảng gần như không còn được nhắc đến.

Quán nước Đo Đo, địa điểm từng đi vào bối cảnh phim Mắt biếc nay cũng ít khách (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, cho biết địa phương đang xây dựng đề án phát triển du lịch đến năm 2030, trong đó có khai thác tiềm năng của các thôn như Hà Cảng.

Về việc bãi đậu xe trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, ông Đức khẳng định chính quyền sẽ mời hộ dân liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định. Bãi đậu xe này được UBND huyện Quảng Điền (cũ) đầu tư trên đất do người dân hiến, nhưng khi không còn khách, chủ đất đã tận dụng làm nơi kinh doanh.