Khám phá "đảo khỉ" ở khu rừng ngập nước lớn nhất miền Tây

Cù Lao Dung, hòn đảo cuối cùng trên sông Hậu trước khi đổ ra Biển Đông, đang nổi lên như một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với tên gọi thân thuộc "đảo khỉ". Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc và đặc biệt là sự hiện diện của hàng chục cá thể khỉ sinh sống tự nhiên trong cánh rừng ngập mặn rộng lớn.

Anh Huỳnh Hữu Lộc (xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ), một du khách lần đầu đến "đảo khỉ", chia sẻ sự thích thú khi được tận mắt chứng kiến những chú khỉ tinh nghịch tại điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng (xã Cù Lao Dung). Anh Lộc cho biết, nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách bởi nét hoang sơ, mộc mạc và đặc biệt là sự hiện diện của hàng chục con khỉ sinh sống tự nhiên trong cánh rừng đước, bần.

Cù Lao Dung, với vị trí chiến lược nơi sông Hậu đổ ra biển Đông qua ba cửa Định An, Trần Đề và Ba Thắc, sở hữu một hệ sinh thái đa dạng. Phía Đông Nam của xã là rừng bần rộng khoảng 1.700ha, nơi "đảo khỉ" còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Ông Trương Văn Dũng (50 tuổi), hay còn gọi là "Dũng Khỉ", là người đã gắn bó cả cuộc đời với cánh rừng Cù Lao Dung. Nối nghiệp cha mẹ, ông Dũng hiện quản lý 5ha rừng và kiêm nhiệm trông coi điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng cùng đàn khỉ.

Theo ông Dũng, khu rừng ông trông coi có khoảng 30-40 con khỉ. Buổi sáng, chúng thường vào điểm du lịch kiếm ăn và một số con dạn dĩ sẽ đu bám theo du khách để xin thức ăn.

"Lúc nào thấy khỉ phiền khách quá thì tôi khua cây đuổi chúng vào rừng. Chúng tự tìm thức ăn sinh tồn, khi đói mới kiếm người xin ăn nhưng không gây hại ai, bà con địa phương cũng cố gắng gìn giữ, bảo tồn động vật hoang dã. Ngoài chỗ này những cánh rừng khác cũng có nhiều đàn khỉ sinh sống", ông Dũng chia sẻ.

Trong 30 năm giữ rừng, giữ khỉ, ông Dũng từng bắt gặp xác khỉ trong rừng. Ông cho rằng nguyên nhân có thể do khỉ già bệnh chết, xung đột bầy đàn hoặc bị kẻ xấu đánh thuốc bắt trộm.

"Đảo khỉ" đã trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều gia đình vào dịp cuối tuần. Hiện tại, du khách có thể tham quan miễn phí và thưởng thức các dịch vụ ăn uống tại đây.

Lối đi vào rừng là chiếc cầu tre được bắc cao hơn mặt bùn khoảng 1m, tạo nên một trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Ngoài khỉ, "đảo khỉ" còn là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật đặc trưng vùng ngập mặn như cá thòi lòi (loài cá biết leo cây), ong rừng, ba khía, còng...

Trước lối vào cầu tre, ông Dũng còn tận dụng một chiếc ao để nuôi cá, cua, phục vụ nhu cầu câu cá và mua về của du khách.