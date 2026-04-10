Nam ca sĩ người Mỹ mê bánh mì, "quẩy" bar về đêm ở Việt Nam

Ngôi sao quốc tế thích thú với ẩm thực Việt Nam

Cuối tháng 3, Á quân American Idol - David Archuleta - đăng tải loạt hình ảnh du lịch Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Hành trình của nam ca sĩ mang màu sắc rất đời thường như ăn uống, đi dạo, hòa mình vào nhịp sống địa phương.

Tại Hội An (Đà Nẵng), anh xuất hiện giản dị giữa những con phố đèn lồng, thong thả thưởng thức kem dừa. Qua những khung hình anh ghi lại - từ các con hẻm treo cờ đỏ sao vàng đến cảnh người dân xếp hàng đông đúc - Việt Nam hiện lên sống động và gần gũi trong mắt nam ca sĩ.

David Archuleta du lịch Hội An (Ảnh: Instagram nhân vật).

Rời Hội An, David Archuleta tiếp tục hành trình tại TPHCM - nơi anh trải nghiệm một Việt Nam nhộn nhịp, hiện đại và giàu năng lượng. Nam ca sĩ đặc biệt thích thú với bánh mì - món ăn đường phố đã trở thành biểu tượng ẩm thực Việt. Anh cũng thử cơm gà, khám phá các quán bar và trải nghiệm dịch vụ gội đầu.

“Đến giờ, tôi vẫn nghĩ về những món ăn ngon. Cảm ơn Việt Nam vì quãng thời gian không thể quên”, anh chia sẻ.

Đây không phải lần đầu David Archuleta đến Việt Nam. Năm 2011, anh từng biểu diễn tại Hà Nội và TPHCM, đồng thời bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với phở - món ăn mà anh gọi là “một trong những món ngon nhất từng thử”. Vì vậy, lần trở lại này của nam ca sĩ giống như một cuộc tái ngộ với những ký ức quen thuộc.

Nam ca sĩ thưởng thức kem dừa (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không chỉ riêng David Archuleta, nhiều ngôi sao quốc tế cũng chọn Việt Nam làm điểm đến trải nghiệm. Năm 2024, diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo dành gần hai tuần du lịch xuyên Việt, từ Hội An, Sapa (Lào Cai) đến Hà Nội. Trên kênh YouTube cá nhân, loạt vlog ghi lại hành trình nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Tại Hội An, nam diễn viên ấn tượng với những bức tường vàng đặc trưng, thậm chí so sánh với Venice. Anh dành thời gian lang thang qua các con hẻm, tham quan chùa Bà Mụ, trải nghiệm thuyền thúng và khám phá phố cổ về đêm. Sự cuốn hút của điểm đến khiến anh quyết định ở lại lâu hơn kế hoạch ban đầu.

Ẩm thực tiếp tục là điểm nhấn. Từ phở, bánh mì đến gỏi gà đến cà phê, mỗi món ăn đều mang lại cảm giác “vượt ngoài mong đợi”. Nam diễn viên thậm chí còn học cách pha nước chấm và tìm mua gia vị mang về Hàn Quốc.

Tỷ phú Bill Gates tại Đà Nẵng (Ảnh: FB Hoàng Anh Sướng).

Năm 2024, tỷ phú Bill Gates cũng từng đến Việt Nam du lịch. Trong chuyến đi, ông ghé Bán đảo Sơn Trà, chọn cách tận hưởng rất riêng, ngồi uống trà trên đỉnh Bàn Cờ, lặng ngắm thành phố từ trên cao.

Những lát cắt trải nghiệm, dù khác nhau, lại có điểm chung, Việt Nam hiện lên không qua những điều quá lớn lao, mà từ chính những chi tiết đời thường - đồ ăn, con phố, con người.

Khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông

Việc ngày càng có nhiều ngôi sao quốc tế, cũng như du khách nước ngoài, lựa chọn Việt Nam cho thấy sức hút của nước ta đang trở nên bền vững hơn. Số liệu là minh chứng rõ nét. Trong quý I/2026, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ - mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lượng khách quốc tế duy trì trên 2 triệu lượt mỗi tháng trong 3 tháng liên tiếp, cho thấy đà tăng trưởng không chỉ mạnh mà còn ổn định.

Đằng sau những con số này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: Môi trường an toàn, chính sách thị thực ngày càng cởi mở, hoạt động quảng bá chuyên nghiệp và hệ sinh thái trải nghiệm liên tục được hoàn thiện.

Nhiều du khách thích thú với dịch vụ may đo tại Hội An (Ảnh: TikTok nhân vật).

Không chỉ dừng ở tham quan hay nghỉ dưỡng, du lịch Việt Nam đang mở rộng sang những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Điển hình như tại Hội An, dịch vụ may đo trở thành điểm nhấn khác biệt, gây ấn tượng nhờ tốc độ hoàn thiện nhanh, giá hợp lý và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu.

Thực tế, không ít du khách ngoại quốc đến Việt Nam với những chiếc vali trống và rời đi với hành lý đầy ắp. Mức giá cạnh tranh, tay nghề thợ may tinh xảo cùng thời gian hoàn thiện chỉ trong 24-48 giờ khiến trải nghiệm này trở nên hấp dẫn, thậm chí trở thành lý do để du khách quay lại.

Song song đó, các dịch vụ bổ trợ như ẩm thực đường phố, spa, tour đêm hay du thuyền sông cũng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu - yếu tố quan trọng để nâng chất lượng tăng trưởng.

Trong quý I, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đông kỷ lục (Ảnh: Mộc Khải).

Ở cấp độ đô thị, TPHCM có nhiều dư địa phát triển du lịch đêm nhờ lợi thế sông nước và đời sống năng động. Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế bằng chính sức hút của ẩm thực đường phố - nơi trải nghiệm nằm ở sự chân thực và gần gũi.

Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 - một đích đến không dễ, nhất là khi áp lực về hạ tầng và chất lượng dịch vụ ngày càng rõ ràng. Tuy vậy, điều giữ chân du khách không nằm ở những khẩu hiệu quảng bá, mà ở trải nghiệm đủ thật, đủ khác biệt để họ sẵn sàng quay lại.