Đi theo Google Maps, khách Tây bị lạc đường ở Việt Nam và cái kết xúc động

Sáng 1/4, anh Triệu Văn Lưu (xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Ở đầu dây bên kia, chủ một cơ sở cho thuê xe máy nhờ hỗ trợ tìm kiếm nam du khách đến từ châu Âu nghi gặp nạn trong rừng.

Suốt đêm, chủ cơ sở mất liên lạc với vị khách Tây. Theo định vị gắn trên xe, người này xác định chàng trai đang có mặt tại thôn Lài Han, xã Xuân Dương.

Không quen ai ở địa phương, may mắn tình cờ thấy số điện thoại của anh Lưu ghim trên bản đồ trực tuyến, chủ cơ sở lập tức liên lạc nhờ giúp đỡ.

Hình ảnh nam du khách khi tìm đến nhà dân nhờ giúp đỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhận được vị trí do phía cho thuê xe cung cấp, tôi đến hiện trường. Lúc đó, khách Tây tìm đến nhà dân trong tình trạng hốt hoảng, mệt mỏi, cơ thể có nhiều vết trầy xước", anh Lưu kể lại.

Khi nam du khách lên tiếng nhờ giúp đỡ, chủ nhà khá e dè và sợ hãi, do ngôn ngữ bất đồng và hiếm khi tiếp xúc với người nước ngoài.

Nhờ công cụ dịch trên điện thoại, anh Lưu được biết, nam du khách đến từ Áo. Chàng trai thuê xe máy, tự khám phá cung đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn.

"Dựa vào Google Maps, nam du khách men theo con đường đất hoang vắng. Trong đêm tối, chàng trai không may bị rơi xuống vực sâu, phải ngủ lại trong rừng", anh cho biết.

Trải qua một đêm mắc kẹt trong rừng do không xác định được phương hướng, nam du khách hoang mang khi nhắc đến chiếc xe máy đi thuê. Lo ngại phải nhờ trực thăng kéo xe lên, chàng trai mong mọi người hỗ trợ tìm kiếm.

Theo anh Lưu, vào chiều 31/3, nghe tiếng hú trong rừng, người dân vội báo cho lực lượng chức năng của thôn để tiến hành tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thôn Lài Han nằm ở vị trí hẻo lánh, sóng điện thoại chập chờn nên việc liên lạc gặp khó khăn.

Nam du khách chụp ảnh cùng lực lượng công an xã và người dân sau khi được giúp đỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xác định sự việc có liên quan đến người nước ngoài, người dân địa phương báo với công an xã Xuân Dương.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Xuân Dương (tỉnh Lạng Sơn) - cho biết, nam du khách người Áo nhập cảnh ở sân bay Nội Bài, thuê xe máy tại Hà Nội thực hiện chuyến khám phá và gặp nạn tối 31/3. Sáng hôm sau, trong lúc xuống suối lấy nước uống, người này mới tìm được nhà dân.

Nam du khách cúi đầu cảm ơn vì cảm kích trước sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và bà con trong thôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Do di chuyển theo tuyến đường đất do Google Maps chỉ dẫn, chàng trai ngã xuống vực sâu, không thể tự đưa xe máy lên, phải ở lại trong rừng qua đêm", vị đại diện cho biết.

Sau khi động viên tinh thần và trấn tĩnh nam du khách, cán bộ Công an xã Xuân Dương phối hợp cùng người dân tìm kiếm chiếc xe máy trong 30 phút. Do khoảng cách từ mặt đường xuống vực khá sâu, mọi người phải đẩy và kéo rất vất vả mới đưa được phương tiện lên vị trí an toàn.

Nhìn thấy chiếc xe được lực lượng chức năng và bà con đưa về tận nơi, chàng trai người Áo xúc động, cúi đầu và liên tục nói lời cảm ơn.

Trước khi điều khiển xe máy tiếp tục hành trình, nam du khách cầm một số tiền mong muốn trả ơn nhưng mọi người từ chối nhận.

Bà con trong thôn và lực lượng xác định đây là việc nên làm khi người khác gặp nạn. Sự giúp đỡ tận tình, hết lòng của mọi người đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nam du khách.