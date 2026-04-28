Trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân có 3,8 triệu người đăng ký theo dõi, Seolhyun xuất hiện với phong cách giản dị, trang điểm nhẹ nhàng khi ghé thăm các quán cà phê, thưởng thức nước dừa tại nhà hàng địa phương.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ những khoảnh khắc vận động như chạy bộ, bơi lội, cho thấy lối sống năng động và lành mạnh.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Seolhyun trải nghiệm du lịch Phú Quốc (Video: IG Seolhyun).

Đáng chú ý, trong một số hình ảnh diện áo tắm liền, Seolhyun khéo léo khoe vóc dáng cân đối, săn chắc - yếu tố giúp cô nhiều năm liền được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu hình thể đáng mơ ước tại Hàn Quốc. Loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Không chỉ riêng Seolhyun, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của nhiều nghệ sĩ xứ kim chi. Những năm gần đây, nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, chi phí hợp lý và dịch vụ du lịch phát triển, nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã lựa chọn Việt Nam cho các kỳ nghỉ.

Có thể kể đến vợ chồng biểu tượng gợi cảm xứ Hàn Lee Hyori và Lee Sang Soon từng tận hưởng kỳ nghỉ yên bình tại Phú Quốc. Trong khi đó, “thư ký Kim” Park Min Young cùng Kim Ji Won lại lựa chọn Đà Nẵng và Hội An làm điểm dừng chân thư giãn.

Seolhyun khoe ảnh uống nước dừa tại Việt Nam (Ảnh: IG).

Ngoài ra, hai nghệ sĩ quen thuộc của chương trình giải trí Hàn Quốc Lee Kwang Soo và Song Ji Hyo cũng nhiều lần đến Việt Nam ghi hình và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến với khán giả quốc tế.

Sự xuất hiện của các ngôi sao không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt mà còn góp phần thúc đẩy làn sóng du khách Hàn Quốc đến khám phá các điểm nghỉ dưỡng nổi bật.

Seolhyun (tên thật Kim Seol-hyun) là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ AOA trực thuộc FNC Entertainment. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1995 gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật cùng hình ảnh quyến rũ.

Seolhyun chia sẻ khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ của cô tại Phú Quốc (Ảnh: IG).

Bên cạnh âm nhạc, Seolhyun còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều dự án như Orange Marmalade, My Country: The New Age và The Great Battle. Nhờ sức hút lớn, cô từng là một trong những gương mặt quảng cáo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Theo một cuộc khảo sát do JOBKOREA và ALBAMON thực hiện vào năm 2025, Seolhyun nằm trong danh sách những nữ nghệ sĩ sở hữu hình thể mà phụ nữ Hàn Quốc mong muốn đạt được sau khi giảm cân thành công.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, nữ nghệ sĩ cho biết cô không theo đuổi chế độ ăn kiêng quá khắt khe mà tập trung vào việc duy trì luyện tập đều đặn nhằm giữ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

Trong thời gian tới, Seolhyun dự kiến góp mặt trong dự án truyền hình Slowly but Intensely của Netflix, đóng cùng Gong Yoo và Song Hye Kyo. Đồng thời, cô cũng tham gia với vai trò khách mời trong bộ phim mới của JTBC, đóng cùng Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook.

Seolhyun thích thú khi tắm nắng và lặn biển tại Việt Nam (Ảnh: IG).

Được ví như “thiên đường” thay thế Phuket, Phú Quốc đang thu hút hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm.

Truyền thông phương Tây, báo chí Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Nga - những thị trường khách lớn của Việt Nam - cũng liên tục ca ngợi vẻ đẹp “nguyên sơ nhưng đầy tiềm năng” của hòn đảo này.

Phú Quốc còn dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ và giới giàu có.

Theo các chuyên gia du lịch, việc liên tục được giới nghệ sĩ và tầng lớp thượng lưu lựa chọn đã góp phần định vị Phú Quốc như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp mới nổi trong khu vực.