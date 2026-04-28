Phu nhân Hàn Quốc thử làm bánh xèo tại Hà Nội, quán đông khách gấp đôi

Quán nhỏ bất ngờ đón Tổng thống Hàn Quốc đến ăn

Trước khi rời Hà Nội kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc, Phu nhân đi dạo trong ngõ trên phố Đỗ Đức Dục. Đoàn bất ngờ rẽ vào Quán 2 Anh Em - chuyên bán bánh xèo, nem nướng và các món ăn khác.

Thưởng thức xong món bánh xèo, vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung bắt tay chủ quán rồi ra về. Đi qua khu vực bếp ở lối ra, Phu nhân Kim Hae Kyung cầm dụng cụ thử đổ bánh xèo với sự hướng dẫn của nhân viên tại quán.

Quán bánh xèo ở Hà Nội bất ngờ đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân (Clip: Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

"Tổng thống và Phu nhân rất thân thiện và vui vẻ. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đón khách quý", anh Xuân Thắng chủ quán nói với phóng viên Dân trí.

Theo anh Thắng, trước khi đoàn đến 30 phút, khoảng 10h, 2 người phía Hàn Quốc bước vào quán cùng một số người Việt Nam, thông báo về việc sẽ có Tổng thống cùng Phu nhân ghé quán ăn.

"Hơn 11h, Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn bước vào, chúng tôi rất bất ngờ. Diện tích quán khoảng 15m2, quy mô nhỏ nên chưa bao giờ nghĩ có cơ hội đón khách quý như vậy", người đàn ông nhớ lại.

Đoàn của Tổng thống Hàn Quốc gồm 10 người ngồi ăn tại quán, gọi 5 suất bánh xèo (mỗi suất 2 chiếc), ăn kèm cùng các loại rau thơm với giá 40.000 đồng/suất. Ngoài ra, đoàn còn mang thêm món bún chả đã mua ở ngoài vào quán để thưởng thức.

Bà Quý là người trực tiếp đổ bánh, chuẩn bị suất ăn cho Tổng thống và Phu nhân (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Vì vấn đề bảo đảm an toàn, anh Thắng không có cơ hội phục vụ trực tiếp cho Tổng thống và Phu nhân, chỉ đứng từ xa quan sát, tuy nhiên chủ quán nhận thấy không khí bữa ăn diễn ra vui vẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Quý (60 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) - người trực tiếp đổ bánh xèo và hướng dẫn cho Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc làm bánh - cho biết, ngay khi có thông báo Tổng thống và Phu nhân sẽ ghé quán ăn, lực lượng bảo vệ ở lại giám sát toàn bộ quá trình chuẩn bị của bà.

“Tôi đi đâu, làm gì họ cũng theo sát, kiểm tra kỹ từng nguyên liệu, hỏi rõ thành phần, nguồn gốc”, bà Quý nói. Từ rổ rau đến từng khâu chế biến đều được kiểm tra cẩn thận. Tuy nhiên, bà cho biết mình vẫn yên tâm vì mọi thứ đều được chuẩn bị sạch sẽ, tươm tất.

Quán bánh xèo rộng vỏn vẹn 15m2 bất ngờ được chọn làm nơi Tổng thống dừng chân thưởng thức bữa trưa (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cùng với việc chuẩn bị nguyên liệu, bà Quý và anh Thắng nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế để đón tiếp chu đáo. Khoảng 30 phút sau, đoàn Tổng thống có mặt tại quán.

Bà trực tiếp đứng bếp đổ bánh dưới sự quan sát của lực lượng bảo vệ, sau đó tự tay cắt, cuốn và hướng dẫn Tổng thống cùng Phu nhân cách thưởng thức.

“Tôi mang đĩa bánh đầu tiên lên, rồi tự tay cuốn từng miếng mời Phu nhân. Sau đó tiếp tục phục vụ các bàn khác”, bà nói.

Trong suốt bữa ăn, Tổng thống và Phu nhân tỏ ra rất thân thiện, gần gũi. “Tổng thống vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với Phu nhân. Khi tôi hỏi bánh có ngon không, Phu nhân trả lời ngon, qua người phiên dịch”, bà kể lại.

Phu nhân Kim Hae Kyung vui vẻ cầm dụng cụ thử chiên bánh xèo (Ảnh: 2_jaemyung).

Phu nhân Tổng thống thử sức đổ bánh xèo

Sau bữa ăn, khi có khách ghé mua bánh, Phu nhân bất ngờ đề nghị được trực tiếp trải nghiệm đổ bánh xèo bán cho khách.

“Phu nhân rất hào hứng, nói muốn tự tay làm thử. Tôi đứng cạnh hướng dẫn từ cách khuấy bột, đổ bánh, cho nguyên liệu đến khi hoàn thành”, bà Quý nhớ lại.

Theo bà, dù là Tổng thống và Phu nhân, cả hai vẫn rất cởi mở, liên tục cười nói, hỏi han mọi người xung quanh. Khi tự tay đổ được chiếc bánh xèo, Phu nhân cười rạng rỡ, còn Tổng thống đứng bên cạnh cũng tỏ ra thích thú. Thậm chí, bà còn vui vẻ vẫy khách bên ngoài vào quán mua bánh.

“Tôi cảm giác không còn khoảng cách, rất tự nhiên, gần gũi”, bà chia sẻ.

Gắn bó với nghề bánh xèo hơn 30 năm, bà Quý cho biết, 3 năm trước chuyển quán cho anh Thắng là họ hàng thuê bán, còn mình phụ thêm khi đông khách. Trước khi Tổng thống Hàn Quốc ghé, quán của bà Quý từng đón nhiều đoàn khách quốc tế, nhưng lần tiếp đón này để lại ấn tượng đặc biệt.

“Đó là niềm vinh dự rất lớn. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, vừa xúc động vừa tự hào vì ẩm thực Việt Nam được đón nhận”, bà bày tỏ.

Chiếc bàn nơi Tổng thống và Phu nhân từng ngồi dùng bữa tại quán của anh Thắng và bà Quý (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Vài ngày qua từ khi Tổng thống Hàn Quốc đến ăn, lượng khách đến quán của anh Thắng đông hơn. Riêng ngày 25/4, khách tăng gấp đôi vì mọi người muốn trải nghiệm món ăn, thử ngồi tại chỗ mà đoàn khách Hàn Quốc từng thưởng thức bữa trưa. Bà Quý cũng hỗ trợ cặp vợ chồng làm bánh bán.

Anh Thắng thuê lại quán bánh xèo từ bà Quý. Quán bán bánh xèo kiểu miền Tây, nem nướng Nha Trang, bánh tráng cuốn thịt heo quay và thịt heo luộc, các loại chè, nước ép, sinh tố...

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã có một chuyến đi dạo vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và ghé ăn nhiều món tại phố cổ. Cụ thể, hai vị khách cùng đoàn đã ăn kem Thủy Tạ, thưởng thức phở cùng cơm rang dưa bò, ăn sầu riêng, thịt xiên nướng, uống nước mía...

Trên trang cá nhân với hơn 1,3 triệu người theo dõi, Tổng thống Hàn Quốc có những chia sẻ gây chú ý.

Tổng thống và Phu nhân ăn phở ở Hà Nội (Ảnh: Nhóm phóng viên ảnh Phủ Tổng thống Hàn Quốc) .

"Buổi tối ở Hà Nội thật sự rất đẹp. Khi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và những con phố cổ, tôi đã có dịp gửi những lời chào thân thiện đến người dân Việt Nam. Đó không phải là một lịch trình trang trọng, mà là những khoảnh khắc đời thường nên càng trở nên ý nghĩa hơn.

Tôi một lần nữa cảm nhận rằng, dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, chúng ta vẫn có thể thấu hiểu nhau. Tôi sẽ luôn ghi nhớ nụ cười rạng rỡ và những lời chào mà mọi người đã dành cho tôi.

Hy vọng trong thời gian tới, hai đất nước chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tình hữu nghị và sự tin cậy sâu sắc, đồng thời tăng cường giao lưu một cách sôi động".

Bên dưới bài chia sẻ, nhà chính trị gia Hàn Quốc nói vui rằng nghe nói vào bất cứ nhà hàng nào ở Việt Nam cũng không sợ thất vọng. Và cuối cùng ông đã có một bữa tối rất ngon.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tại Hàn Quốc có nhiều quán ăn Việt Nam được mở cửa thu hút đông người dân nước này. Trong đó, phở, bún chả, bánh xèo... đều là những món chiếm được tình cảm của thực khách.