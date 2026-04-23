Trên tài khoản cá nhân với hơn 3,8 triệu người theo dõi, Jung Il Woo đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Xin chào Hà Nội”.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, bài đăng đã nhận về gần 67.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, trong đó phần lớn là sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam.

Jung Il Woo đăng ảnh du lịch tại Hà Nội trên trang cá nhân có 3,8 triệu người theo dõi (Ảnh: IG).

Trong loạt ảnh, nam diễn viên ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường khi dạo quanh khu vực Hồ Gươm - một trong những biểu tượng văn hóa và du lịch của thủ đô. Anh thoải mái tản bộ trên phố, tận hưởng không khí nhộn nhịp và không quên ghi lại những góc phố mang đậm dấu ấn Hà Nội.

Không chỉ tham quan, Jung Il Woo còn gây thích thú khi trải nghiệm ẩm thực địa phương. Nam tài tử thưởng thức món phở xào và ghé qua Phở Bát Đàn, địa chỉ nổi tiếng lâu năm tại Hà Nội. Những hình ảnh giản dị nhưng gần gũi của anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Đặc biệt, trong phần tương tác với người hâm mộ, Jung Il Woo còn khiến fan Việt thích thú khi hào hứng “hẹn kèo” đi ăn lẩu. Dù chỉ là lời nói vui, điều này cho thấy sự cởi mở và thân thiện của nam diễn viên đối với khán giả tại Việt Nam.

Jung Il Woo thích thú với từng góc phố tại Hà Nội (Ảnh: News).

Xuất hiện trên đường phố Hà Nội, Jung Il Woo lựa chọn phong cách thời trang đơn giản, năng động nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai đặc trưng. Khi bắt gặp ống kính của người hâm mộ, anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào và sẵn sàng tương tác. Chính sự gần gũi, tự nhiên này đã giúp nam diễn viên ghi điểm mạnh mẽ trong lòng công chúng Việt.

Đây không phải lần đầu tiên Jung Il Woo đến Việt Nam. Theo thông tin được chia sẻ, Hà Nội là điểm dừng chân trong chuyến ghé thăm thứ 3 của anh. Trước đó, vào năm 2024, nam diễn viên từng có hành trình kéo dài 11 ngày khám phá nhiều địa danh nổi tiếng trên dải đất hình chữ S, từ Bắc vào Nam.

Trong chuyến đi này, anh đã ghé thăm Hội An và có dịp chụp ảnh cùng Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Những hình ảnh giao lưu văn hóa giữa ngôi sao Hàn Quốc và đại diện nhan sắc Việt đã tạo nên hiệu ứng tích cực, góp phần đưa tên tuổi của Jung Il Woo đến gần hơn với khán giả trong nước.

Tài tử Jung Il Woo đã 3 lần đặt chân tới Việt Nam và từng có chuyến đi khám phá du lịch Việt Nam trong 11 ngày (Ảnh: IG).

Mỗi lần đặt chân đến Việt Nam, Jung Il Woo đều để lại ấn tượng đẹp nhờ thái độ thân thiện, hòa đồng và tinh thần khám phá văn hóa bản địa. Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim như Gia đình là số 1, anh còn được yêu mến bởi hình ảnh đời thường giản dị và cách ứng xử tinh tế với người hâm mộ.

Việc các ngôi sao quốc tế, đặc biệt là nghệ sĩ Hàn Quốc, lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch và làm việc đang trở thành xu hướng đáng chú ý. Điều này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giải trí giữa 2 nước.

Jung Il Woo chụp ảnh với Hoa hậu Tiểu Vy trong chuyến du lịch tại Việt Nam (Ảnh: IG).

Với Jung Il Woo, những chuyến ghé thăm liên tiếp cho thấy tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Việt Nam.

Jung Il Woo là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả châu Á yêu mến nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất đa dạng. Sinh năm 1987 tại Seoul (Hàn Quốc), anh bắt đầu được chú ý từ khá sớm và nhanh chóng khẳng định vị trí trong làng giải trí xứ kim chi.

Tài tử thế hệ 8X nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia đình là số 1. Sau thành công ban đầu, nam diễn viên tiếp tục mở rộng sự nghiệp với nhiều vai diễn đa dạng, đặc biệt là trong dòng phim cổ trang.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong quý 1 năm nay, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam với khoảng 1,33 triệu lượt, trong khi Trung Quốc đứng đầu với khoảng 1,4 triệu lượt.

Riêng trong tháng 3/2026, Việt Nam đón khoảng 355.167 lượt khách Hàn Quốc và 482.587 lượt khách Trung Quốc, cho thấy hai thị trường này tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt tăng trưởng của du lịch quốc tế.

Sự gia tăng của khách Hàn Quốc là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, từ kết nối hàng không, chính sách visa, đến sức hấp dẫn nội tại của điểm đến.

Với đà tăng trưởng hiện tại, thị trường này được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu khách quốc tế của Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo.