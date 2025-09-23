Mỹ: Khách lúng túng khi bị hỏi về bộ hài cốt người trong hành lý ở sân bay

Kiểm tra hành lý tưởng chừng là quy trình bình thường vẫn diễn ra mỗi ngày tại sân bay quốc tế Tampa (bang Florida, Mỹ) bỗng trở thành tình huống rùng rợn.

Ngày 20/9, khi nhân viên hải quan của sân bay mở vali của một vị khách, họ phát hiện những thứ giống hài cốt con người được bọc sơ sài trong tấm giấy bạc mỏng.

Ban đầu, vị khách khai báo mang theo 10 điếu xì gà. Tuy nhiên khi kiểm tra, lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) tại sân bay đã phát hiện nhiều thứ khác.

Hộp sọ và phần xương người trong hành lý của vị khách (Ảnh: CBP).

Ông Carlos Martel, Giám đốc phụ trách hoạt động khu vực Tampa và Miami, cho biết các nhân viên tìm thấy một hộp sọ cùng nhiều phần xương khác của con người, được bọc trong giấy bạc. Những món vật này được cất trong một chiếc túi du lịch.

“Khi khai báo với cơ quan chức năng, hành khách lúng túng và cho biết những vật này được sử dụng cho mục đích nghi lễ. Tuy nhiên, vì lý do có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe, toàn bộ tang vật đã bị tịch thu và tiêu hủy”, ông Martel thông tin.

Hình ảnh được ông Martel đăng tải cho thấy, một phần hộp sọ cùng nhiều mảnh xương nhỏ được bọc trong giấy bạc. Vị giám đốc phụ trách hoạt động khu vực Tampa và Miami nhấn mạnh: "Những kẻ buôn lậu nên hiểu rằng các nhân viên hải quan tại sân bay sẽ xử lý vấn đề tận gốc".

Khách lúng túng khi bị phát hiện hài cốt người trong hành lý ở sân bay (Video: Nbcnews).

Ngoài phần hài cốt, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm một số loại thực vật bị cấm và nhiều điếu xì gà chưa khai báo. Hiện lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ chưa đưa ra bất cứ nhận định gì liên quan tới vụ việc.

Tuy nhiên theo quy định được đăng tải trên trang web chính thức của CBP, bất cứ hành khách mang theo hài cốt người với mục đích chôn cất hoặc hỏa táng phải xuất trình giấy chứng tử và tuân thủ yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Với trường hợp mang hài cốt chưa hỏa táng, hành khách cần đảm bảo thi thể được chứa trong hộp chống rò rỉ nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Hiện chưa rõ hành khách nam có bị truy tố với hành vi kể trên hay không. Tuy nhiên phía CBP vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra.

Việc hành khách mang theo hài cốt người lên máy bay được xem là điều khá hiếm gặp. Các trường hợp này đều bị lực lượng hải quan tại sân bay phát hiện.

Trước đó, vào tháng 12/2020, một cụ bà người Armenia (quốc gia nằm ở phía tây nam châu Á) bị chặn lại tại sân bay thành phố Munich (Đức) khi các nhân viên hải quan phát hiện có hài cốt trong hành lý.

Máy quét phát hiện bộ xương người nằm trong vali của vị khách lớn tuổi (Ảnh: DW).

Tại cơ quan điều tra, cụ bà cho biết, bà cùng con gái 52 tuổi trên đường từ Hy Lạp trở về quê hương Armenia và quá cảnh tại thành phố Munich (Đức).

Theo lời khai của cụ bà, người chồng qua đời năm 2008, được chôn cất ở thành phố Thessaloniki (Hy Lạp).

Tuy nhiên, khi hai mẹ con quyết định về quê, họ đã mang theo hài cốt của ông về để chôn ở Armenia. Bộ hài cốt được đặt trong một hộp gỗ. Khi qua máy soi an ninh ở sân bay, nhân viên hải quan đã phát hiện ra.

Cảnh sát liên bang Đức nhận thấy, việc chuyển hài cốt là hợp pháp. Hai vị khách có đưa ra đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và công tố viên cũng không thấy có căn cứ để điều tra hình sự. Vì vậy, hai vị khách được phép tiếp tục cuộc hành trình trở về quê nhà với hài cốt của người thân được đóng hộp cẩn thận.