Ăn phở vỉa hè và phở 2,5 triệu đồng tại TPHCM, khách Tây nói gì?

Phở vỉa hè giá rẻ, đậm vị truyền thống

Romain là nam YouTuber người Pháp có nhiều năm sống tại Việt Nam. Anh có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực Việt và sở hữu kênh YouTube về ẩm thực hơn 38.000 người đăng ký.

Anh từng khám phá nhiều món ăn, từ các món vỉa hè bình dân đến những phiên bản truyền thống được nâng tầm trong không gian cao cấp. Trong video mới đăng tải, Romain đã ghi lại quá trình thưởng thức 2 món phở mà anh mô tả là "có mức giá 1 USD và 100 USD" (khoảng 25.000 đồng và 2,5 triệu đồng) tại TPHCM.

Phần ăn ở quán phở bình dân mà Romain trải nghiệm (Ảnh: Chụp màn hình).

Quán phở đầu tiên mà Romain ghé đến là một địa điểm ăn uống nhỏ trên đường Trần Khánh Dư (phường Tân Định). Đây là quán phở anh được một người bạn Việt Nam giới thiệu. Quán có không gian nhỏ nhắn, bình dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phở ở đây có giá khoảng 50.000 đồng đến 55.000 đồng cho một phần ăn thông thường.

Khi tô phở của Romain được mang ra, anh không giấu được sự hài lòng khi phần ăn đầy đặn, nhiều thịt bò, bánh phở và các loại rau ăn kèm. Anh bày tỏ sự thích thú trước sự hào phóng của một bữa ăn bình dân.

Thành thạo như người bản xứ, anh nhanh chóng vắt chanh, thêm ớt và rau thơm vào tô phở để tăng hương vị. Anh chia sẻ ở Pháp, tỏi không được đặt sẵn trên bàn ăn - điều rất khác so với văn hóa ẩm thực Việt, nơi tỏi, ớt và chanh luôn sẵn sàng để thực khách tùy ý nêm nếm theo khẩu vị.

Vừa nếm thử phở, Romain đã tỏ ra thích thú. Anh khen ngợi hương vị phở đậm đà, thơm nồng. Một điểm khiến Romain thêm ấn tượng là quán phở phục vụ gần như suốt ngày, từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya.

Không gian của quán phở ở lề đường khiến thực khách người Pháp cảm thấy thoải mái (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo anh, mức giá rẻ không phải là điểm duy nhất khiến quán phở này được nhiều người yêu thích. Phở ở đây còn ghi điểm nhờ nguyên liệu tươi, nước dùng đậm vị và không khí đường phố náo nhiệt, gần gũi. Với anh, đó là trải nghiệm ẩm thực vừa ngon vừa "đúng chất Việt Nam".

Phở 2,5 triệu đồng trong nhà hàng Michelin

Sau đó, Romain di chuyển đến Ănăn Saigon - một nhà hàng nằm nép mình trong khu chợ cũ Tôn Thất Đạm (phường Bến Thành).

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là nhà hàng 2 năm liên tiếp được vinh danh "một sao vàng Michelin", đồng thời là nhà hàng duy nhất của Việt Nam được vinh dự bước vào danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á (Asia's 50 Best Restaurants) năm 2023 do 50 Best công bố.

Tại nhà hàng, Romain trải nghiệm món phở có giá 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng). Món ăn này không phục vụ sẵn, thực khách phải đặt bàn và đặt món trước khi đến.

Romain thưởng thức nước uống "vị phở" trước khi dùng phần ăn chính (Ảnh: Chụp màn hình).

Nơi thưởng thức món phở này là không gian đặc biệt dành riêng cho phở với tên gọi "Pot Au Phở", được bài trí như một quầy bar. Phần ăn mà Romain gọi được thiết kế dành cho hai người, gồm một tô phở đặc biệt, một ly cocktail mang vị phở, hai viên phở theo phong cách phân tử kèm trà và món tráng miệng là kem.

Trước khi bước vào món chính, Romain dùng thử loại cocktail đặc biệt của nhà hàng. Ly đồ uống khiến anh tò mò từ cái nhìn đầu tiên với cách trang trí lạ mắt bởi một thanh quế, vài bông hoa hồi khô và trái ớt tươi điểm xuyết trên miệng ly.

Vị thực khách nhận xét hương vị cocktail là sự hòa quyện của các loại thảo mộc và gia vị quen thuộc, tạo nên mùi thơm phảng phất như… tô phở Việt, khiến anh không khỏi thích thú.

Đến món chính, Romain bất ngờ trước cách bài trí đầy sáng tạo của nhà hàng. Bánh phở được để trong một chiếc tô riêng, còn phần thịt bò và xương được bày trong bát đá sâu, nước dùng nóng hổi bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Phần ăn giá 2,5 triệu đồng đa dạng và bắt mắt (Ảnh: Chụp màn hình).

Tô phở có giá được cho là đắt đỏ tại quán (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh đó là phần thịt bò wagyu sống được trình bày riêng biệt, cùng một khay nhỏ đựng đa dạng gia vị, sốt chấm. Nếm thử phần nước dùng, vị khách Pháp liên tục xuýt xoa, cho biết hương vị rất đặc biệt. Theo anh, nước dùng có vị trong, thanh, không béo ngậy nhưng vẫn đậm đà.

Theo đánh giá của Romain, dù có mức giá đắt đỏ, tô phở trong nhà hàng sang trọng vẫn là trải nghiệm đáng thử. Bởi ngoài món chính, thực khách còn được thưởng thức thêm nhiều món ăn kèm độc đáo, được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ phở, điều mà các quán bình dân không có.

Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng nếu ai yêu thích hương vị truyền thống, gần gũi thì phở bình dân là lựa chọn phù hợp. Với cách chế biến đơn giản, mức giá "mềm" và không gian ăn uống thoải mái, món phở đường phố mang lại cảm giác thân thiện, đời thường.