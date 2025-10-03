Khách Tây tò mò với bát mì "lạ" có thịt và nước dùng màu đen tại Hà Nội

Chris và Steph - đôi vợ chồng người Canada - đang rong ruổi khắp thế giới với niềm đam mê trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương. Họ sở hữu kênh YouTube có hơn 250.000 lượt theo dõi, ghi lại hành trình khám phá những món ăn độc đáo ở nhiều quốc gia.

Cặp đôi đã nhiều lần đến Hà Nội, họ mô tả Thủ đô là "thiên đường ẩm thực đường phố". Ngoài những địa chỉ quen thuộc, họ đặc biệt yêu thích việc "săn lùng" những quán nhỏ, ít người biết. Gần đây, cặp đôi đã dành hẳn một video để giới thiệu 6 món ăn dạng sợi nổi bật nơi đây.

Chris và Steph khám phá nhiều món ăn dạng sợi tại Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

"Người ta thường nghĩ đến phở khi nhắc về Hà Nội, nhưng thật ra các món dạng sợi khác ở thành phố này cũng phong phú cả về nguyên liệu lẫn cách chế biến. Ai đến đây cũng nên thử nhiều hơn một món", Chris chia sẻ.

Danh sách mà họ chọn thử gồm bún riêu, miến lươn xào, bún thang, miến ngan, bánh đa trộn và mì gà tần. Trong đó, mì gà tần trên phố Hàng Bồ là món khiến cả hai bất ngờ nhất.

Bát mì gà tần có giá 70.000 đồng, được chan ngập nước dùng đen sẫm, nấu từ xương gà cùng nhiều loại thảo mộc, thuốc Bắc như ngải cứu, hạt sen, táo tàu, kỷ tử... Nhờ vậy, nước dùng có vị ngọt thanh hòa quyện chút đắng nhẹ, luôn sôi sục và tỏa hương thảo mộc đặc trưng.

Theo nhận xét của hai vị khách nước ngoài, điểm thú vị của món ăn là mì tôm không được chần sẵn mà thả thẳng vào bát, sau đó chan nước dùng nóng, khiến sợi mì vừa giòn vừa dai. Thực khách có thể chọn gà thường hoặc gà đen, ăn kèm trứng non.

Thịt gà và nước dùng có màu đen khiến 2 vị khách ngỡ ngàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhìn qua, bát mì có vẻ bình dị, thậm chí hơi lạ với những ai không quen vị thuốc Bắc, nhưng Chris và Steph lại thấy đây là trải nghiệm khó quên.

"Thịt gà đen và nước dùng cũng siêu đen, rất đặc biệt. Ngay khi bưng ra, mùi thơm dược liệu đã khiến chúng tôi muốn thử ngay. Vị đắng nhẹ nhưng cân bằng, kết hợp với mì gói lại tạo thành sự hòa hợp lạ kỳ. Tôi cảm thấy đây giống như một loại súp thuốc của người Việt Nam", Chris nhận xét.

Cả hai đặc biệt thích phần thịt gà mềm, thấm vị và bất ngờ khi lần đầu ăn trứng non - món mà họ miêu tả giống như "ăn một chùm nho, nhưng lại gợi nhớ tới lòng đỏ trứng, dẻo và ngon hơn hẳn".

Phần thịt gà có màu đen khiến hai vị khách vừa bất ngờ vừa thích thú (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo cặp đôi, món mì gà tần có vị đắng nhẹ, hiện hữu trong hầu hết nguyên liệu nhưng lại mang đến một sức hấp dẫn lạ kỳ. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, giúp người ăn tăng cường sức đề kháng nhờ nhiều loại thuốc Bắc.

Ngoài ra, trong hành trình này, họ cũng ấn tượng với miến lươn xào ở phố Nguyễn Tư Giản và bánh đa trộn trên phố Lý Thường Kiệt.

Đây cũng là lần đầu tiên Steph biết đến loại bánh đa làm từ gạo, bản to, dẹt và có màu nâu, khi nấu lên lại mềm và rất dễ ăn. Ngoài ra, khi ăn miếng ngan, Chris đã không ngớt lời khen ngợi. Anh nhận xét đây là món ăn nước khác biệt hoàn toàn với nhiều món nước anh đã thử tại Hà Nội.

Món miến lươn khiến Steph cảm thấy mới lạ và hấp dẫn (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, phần thịt vịt trong tô miến được ninh mềm, có độ béo, làm Chris rất hài lòng.

"Các món sợi khô ở Việt Nam cũng khá thú vị, vì luôn đi kèm một bát nước dùng riêng. Tôi thích sự khéo léo trong cách kết hợp nguyên liệu, mì mềm được ăn cùng giá đỗ, hành phi, đậu phộng giòn rụm. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa hấp dẫn", Steph chia sẻ thêm.