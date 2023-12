Cò mồi bát nháo chèo kéo khách du lịch ở Hội An

Sau khi Dân trí có nhiều bài phản ảnh cảnh bát nháo tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, Hội An, chiều 8/12, chúng tôi tiếp tục trở lại điểm du lịch này để tìm hiểu.

Lúc cao điểm, bãi đổ xe rất lộn xộn, mất trật tự (Ảnh: Công Bính).

Từ phố cổ Hội An xuống gần đến khu vực rừng dừa là gặp "cò mồi" đi xe máy kẹp theo xe hỏi chúng tôi có tham quan rừng dừa Bảy Mẫu không? Khi chúng tôi bảo đã mua tour rồi, những "cò mồi" này mới dạt sang một bên, tiếp tục tìm khách khác.

Không những chúng tôi, nhiều xe ô tô đi từ hướng phố cổ Hội An xuống hay từ Đà Nẵng vào đều bu bám theo xe chèo kéo mua vé tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, tạo nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông, hình ảnh không đẹp tại điểm du lịch nổi tiếng ở Hội An này.

Nhân viên shop quần áo mang đồ ra giữa đường mời chào du khách (Ảnh: Công Bính).

Điểm đón tiếp cũng rất lộn xộn, xô bồ, bát nháo. Bãi đỗ ô tô quá tải vào giờ cao điểm, xe đậu lớp trong lớp ngoài không trật tự, làm cho việc di chuyển của hành khách rất khó khăn.

Qua quan sát, chúng tôi chỉ thấy một vài nhân viên hướng dẫn và thu tiền bến bãi, nhiều du khách và tài xế rất khó chịu với tình trạng lộn xộn tại đây.

Tại điểm tiếp đón này có nhiều shop quần áo 2 bên đường, người bán hàng cầm quần áo mời chào bất chấp sự khó chịu của du khách nước ngoài khi họ vừa bước chân xuống xe. Khi thấy chúng tôi chụp hình, người bán hàng "nghi ngờ" nên cất quần áo vào trong.

Tình trạng nhân viên các cơ sở dàn hàng ngang đón khách rất bát nháo (Ảnh: Công Bính).

Tại đây, nhân viên của một số cơ sở du lịch vẫn tiếp tục dàn hàng ngang đón khách trông rất lộn xộn, xô bồ. Chủ một cơ sở du lịch ở đây cho biết, các cơ sở không cho nhân viên đứng theo hàng dọc hai bên đường đón tiếp mà dàn hàng ngang, nhìn rất bát nháo.

Theo quan sát của chúng tôi, tình trạng "loa kẹo kéo" tuy có giảm nhưng vẫn còn. Khi vừa xuống xe, chúng tôi vẫn nghe âm thanh "đùng đùng" ngoài sông phía rừng dừa vọng vào. Vào khu dân cư, tiếng "loa kẹo kéo" vẫn còn, nhưng âm lượng có giảm so với trước.

Tại điểm đón tiếp cơ sở du lịch Phố Dừa, khi thấy chúng tôi chụp hình, nhân viên tắt nhạc ngay lập tức và hét lớn yêu cầu nhân viên ở dưới thuyền thúng đưa áo phao cho khách mặc vào.

Vẫn còn nhiều du khách đi thuyền thúng không mặc áo phao (Ảnh: Công Bính).

Quy định khách mặc áo phao khi đi thuyền thúng cũng không thực hiện triệt để, rất nhiều thuyền thúng không nhắc nhở khách mặc áo phao dù đây là quy định bắt buộc. Rất nhiều du khách có mặc áo phao nhưng chỉ để đối phó với cơ quan chức năng, không cài khuy.

Trao đổi với chúng tôi, một số chủ cơ sở du lịch ở đây cho rằng việc lộn xộn, bát nháo ở điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu xảy ra trong thời gian dài, các cơ sở mạnh ai nấy làm, mất trật tự, không kiểm soát được.

Chiều 9/12, nhân viên 2 cơ sở du lịch xảy ra xô xát trong việc đón khách, lực lượng chức năng có mặt để giải quyết (Ảnh người dân cung cấp).

Chiều 9/12, tại điểm đón tiếp, nhân viên của 2 cơ sở du lịch xảy ra xô xát, lực lượng công an đã đến làm việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là 2 cơ sở tranh giành khách nên xảy ra mâu thuẫn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng bát nháo xảy ra trong thời gian dài tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, ông Trần Chiến - Chủ tịch xã Cẩm Thanh - cho rằng lực lượng xã quá mỏng nên không xử lý xuể, phải nhờ đến lực lượng Công an TP Hội An.

Ông Chiến cho hay xã đã họp tất cả doanh nghiệp và người dân ở khu vực rừng dừa để quán triệt nhưng tình trạng lộn xộn vẫn xảy ra.

"Chúng tôi sẽ giao ban chỉ đạo Ban Quản lý rừng dừa xử lý tình trạng lộn xộn này và kiểm điểm trách nhiệm của từng người", ông Trần Chiến nói.

Chủ tịch xã Cẩm Thanh cũng thừa nhận chính quyền chưa kiểm soát hết trong việc quản lý điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu. Xã sẽ khắc phục tình trạng lộn xộn, bát nháo này trong thời gian tới.