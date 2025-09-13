Máy bay SpiceJet rơi bánh khi cất cánh, 70 hành khách thoát nạn

Theo tờ Indian Express, một chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet, số hiệu SG 2906, đã gặp sự cố khi cất cánh từ sân bay Kandla (bang Gujarat, Ấn Độ) vào chiều 12/9.

Chiếc Bombardier DHC8-400 (Dash 8-Q400) bị rơi mất một bộ phận càng đáp ngay sau khi rời đường băng lúc 14h39, song vẫn tiếp tục hành trình đến Mumbai.

Khi đó, kiểm soát viên không lưu quan sát thấy một vật thể lớn màu đen rơi khỏi máy bay khi cất cánh từ đường băng 23. Vật thể này lăn sang phía phải đường băng, sau đó được xác định là bánh ngoài của càng đáp cùng các vòng kim loại.

Hành khách quay lại khoảnh khắc máy bay rơi bánh giữa đường băng (Video: The Vibrant Kashmir).

Một video do hành khách quay trên khoang cho thấy bánh ngoài của càng đáp phải rơi ra ngay khi máy bay vừa nhấc khỏi đường băng. Chiếc bánh lăn khỏi đường băng vào khu đất trống bên cạnh, trong khi máy bay tiếp tục tăng độ cao. Trong clip còn nghe được giọng một người đàn ông thốt lên: "Bánh rơi ra rồi".

Loại Bombardier DHC8-400 được thiết kế với hệ thống càng đáp ba bánh, gồm hai bánh ở mũi và bốn bánh chính (mỗi bên hai bánh).

Theo Times of India, các phi công đã chủ động khai báo tình huống khẩn cấp. Tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) ở Mumbai, một tình huống khẩn cấp toàn diện đã được ban bố lúc 15h51 để chuẩn bị cho chuyến bay hạ cánh.

Tuy nhiên, máy bay vẫn tự hạ cánh an toàn trên đường băng 27 và lăn vào nhà ga và toàn bộ hành khách xuống máy bay bình thường.

SpiceJet xác nhận sự cố: “Ngày 12/9, một bánh ngoài của máy bay Q400 trên hành trình Kandla - Mumbai đã rơi khỏi càng đáp sau khi cất cánh. Dù vậy, chuyến bay vẫn hạ cánh, hành khách và phi hành đoàn đều an toàn”, người phát ngôn hãng cho biết.

Đại diện sân bay CSMIA cũng khẳng định, sự việc không ảnh hưởng đến an toàn bay: “Máy bay hạ cánh an toàn, mọi hành khách và tổ bay đều an toàn. Hoạt động sân bay trở lại bình thường ngay sau đó. An toàn luôn là ưu tiên số một”.