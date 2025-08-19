Sự cố bất ngờ xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu DE3665, cất cánh từ đảo Corfu (Hy Lạp) tới Düsseldorf (Đức) vào ngày 16/8.

Động cơ máy bay chở khách Boeing bốc cháy, buộc phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi vừa cất cánh. Tuy nhiên sau khi máy bay cất cánh được vài phút, một động cơ bất ngờ bốc cháy, dẫn tới cuộc hạ cánh khẩn cấp đầy kịch tính chỉ sau vài phút.

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa không trung (Video: Mail).

Thời điểm sự cố xảy ra, máy bay đang ở độ cao khoảng 460m, chở 273 khách và 8 phi hành đoàn.

Đoạn video được ghi lại cho thấy những tia sáng màu cam chói lóa xuất hiện từ động cơ bên phải của máy bay. Lúc đó, chiếc Boeing đang bay phía trên cảng Corfu (Hy Lạp).

Nhiều người đứng dưới mặt đất ghi hình lại vụ việc và cho biết nghe thấy một “âm thanh chói tai, giống như một vụ nổ” phát ra từ máy bay trong lúc xảy ra sự cố. Ánh sáng lóe lên từ động cơ kéo dài vài giây trước khi đột ngột tắt hẳn.

Sau vài phút, chiếc máy bay quay sang phải và chuyển hướng, bay vòng lại để song song với đường băng cất và dự kiến hạ cánh của sân bay Corfu. Lúc này, sân bay được đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Máy bay cháy động cơ khi đang chở 273 hành khách và phi hành đoàn (Ảnh: Mail).

Tuy nhiên, cơ trưởng của chuyến bay quyết định không cần thiết phải hạ cánh khẩn cấp tại Corfu. Phi công nhận định, máy bay vẫn có thể tiếp tục hành trình với chỉ một động cơ hoạt động.

Sau đó, máy bay hướng tới độ cao gần 2.500m và hạ cánh an toàn xuống sân bay Brindisi (Italia). Sân bay này nằm đối diện đảo Corfu qua biển Adriatic.

Theo đài truyền hình Đức RTL, phi hành đoàn buộc phải chuyển hướng tới Brindisi do sự cố động cơ khiến họ không thể tiếp tục bay đến Düsseldorf như kế hoạch.

Trong một tuyên bố chính thức, đại diện hãng hàng không Condor cho biết muốn gửi tới hành khách lời xin lỗi bởi sự cố bất tiện. Hãng bay khẳng định, sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được bố trí nghỉ qua đêm tại một khách sạn và dự kiến sẽ khởi hành đến điểm đến cuối cùng vào ngày 17/8

Trước đó, một máy bay khác đã trượt trên đường băng khi hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Birmingham vào ngày 6/8, khiến toàn bộ các chuyến bay tại đây bị đình trệ trong nhiều giờ.

Chiếc máy bay nhỏ loại Beech B200 Super King Air đang trên đường đến Belfast, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường băng của thành phố vào lúc 13h40.

Một nhân chứng không tiết lộ danh tính cho biết, máy bay hạ cánh trong tình trạng không thể hạ càng đầy đủ.