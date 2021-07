Marriott cấp chứng chỉ Nhà chiến lược Kinh doanh Sự kiện Trực tuyến

Dân trí Marriott International và Hiệp hội Quản lý Hội nghị Chuyên nghiệp (PCMA) đã tuyên bố hợp tác nhằm cung cấp cho cộng đồng các đơn vị và cá nhân chuyên tổ chức sự kiện doanh nghiệp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương .

Các chuyên gia tổ chức sự kiện và hội nghị sẽ có cơ hội được cấp chứng chỉ Nhà chiến lược Kinh doanh Sự kiện Trực tuyến (DES). khi đặt dịch vụ tổ chức sự kiện tại các khách sạn trong hệ thống Marriott Bonvoy Events trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương .

Việc trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng mới trong lĩnh vực tổ chức sự kiện trực tuyến và sự kiện kết hợp công nghệ trực tuyến trở nên vô cùng quan trọng vì nó giúp các nhà tổ chức sự kiện hạn chế việc hoãn hủy kế hoạch do ảnh hưởng từ các tình huống bất khả kháng như COVID-19. Khóa học DES bao gồm 6 mô-đun, cho phép người học linh hoạt thời gian học của mình và nhận hỗ trợ từ các chuyên gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những người tinh thông về thị trường nội địa và có thể cung cấp những cái nhìn sâu sắc về mong muốn và nhu cầu của khách hàng khi tổ chức sự kiện kết hợp công nghệ trực tuyến. Khóa học kết thúc với một bài kiểm tra cuối kỳ.

Bà Karen Bolinger, Giám đốc Điều hành Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của PCMA cho biết: "Ngày nay, các mối quan hệ và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi không ngừng. Việc hợp tác với Marriott là một minh chứng cho cam kết của PCMA đối với các đối tác và ngành của mình rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp sự hỗ trợ và giáo dục cần thiết mà cả thành viên của tổ chức cũng như khách hàng đều cần và mong muốn.

Trên thực tế, khảo sát khu vực Châu Á - Thái Bình Dương gần đây nhất của PCMA đã chỉ ra rằng hơn 70% chuyên viên phụ trách lên kế hoạch cho những cuộc họp đang tìm kiếm các địa điểm có thiết bị phát thanh và truyền hình trực tuyến và chuyên viên nội bộ, 80% người tham gia khảo sát cho biết những người tham dự sự kiện trực tiếp hoặc trực tuyến sẽ có cơ hội tương tác trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần phải có các kỹ năng mới để đáp ứng được những mục tiêu kinh doanh này."

Đem về cho mình chứng chỉ DES giúp các chuyên gia trong ngành sẽ có thêm một công cụ hữu ích để: lập kế hoạch, sản xuất và đo lường các sự kiện trực tuyến và sự kiện kết hợp công nghệ trực tuyến từ đầu đến cuối; kiếm tiền từ các sự kiện trực tuyến thông qua các chiến lược định giá và tài trợ mới; và đánh giá và lựa chọn những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.

"Khi chúng ta tiến tới khôi phục hoàn toàn ngành công nghiệp này, các chuyên gia tổ chức sự kiện cần phải tiếp tục thích nghi và trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức phù hợp để thành công", ông Ramesh Daryanani, Phó Chủ tịch khối Bán hàng Toàn cầu, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Marriott International nhận xét. "Marriott International vẫn luôn cam kết cung cấp một môi trường an toàn và thuận lợi cho phép khách hàng 'Tự tin Kết nối', cho dù là thông qua việc áp dụng các quy trình vệ sinh nâng cao, cung cấp giải pháp tổ chức hội nghị kết hợp công nghệ trực tuyến hay thông qua các cơ hội học hỏi.

Quan hệ đối tác với các hiệp hội trong ngành như PCMA cho phép chúng tôi tận dụng được các phương pháp tiên tiến và hiệu quả nhất của ngành cung cấp cho các chuyên gia tổ chức sự kiện các giải pháp và thông tin cần thiết để có thể điều hướng tình hình hiện tại nhằm tạo ra những trải nghiệm thoải mái và tổ chức thành công các cuộc họp và sự kiện."

Với dự đoán rằng các hội nghị và sự kiện quy mô lớn sẽ sớm quay trở lại, Marriott Bonvoy đã cho ra mắt chương trình ưu đãi The Time is now áp dụng tại tất cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm cung cấp cho các chuyên gia tổ chức hội nghị và sự kiện sự linh hoạt trong việc đặt chỗ và tổ chức sự kiện. Việc hợp tác với PCMA sẽ cho phép những khách hàng đủ điều kiện lựa chọn chứng chỉ Nhà chiến lược Kinh doanh Sự kiện Trực tuyến (DES) PCMA như một quyền lợi bổ sung khi đặt dịch vụ tổ chức sự kiện với Marriott. ** Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Danh sách các khách sạn tham gia tại Việt Nam:

- Khách sạn JW Marriott Hanoi

- Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng

- Khách sạn Sheraton Hà Nội

THÔNG TIN VỀ MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR) là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ, với hơn 7.600 khách sạn, hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu có mặt tại 133 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott hiện đang điều hành và nhượng quyền kinh doanh các thương hiệu khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, tập đoàn còn sở hữu chương trình Khách hàng thân thiết Marriott Bonvoy™, đã dành nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web tại www.marriott.com và để có được tin tức mới nhất, hãy truy cập www.marriottnewscenter.com. Ngoài ra, khách hàng có thể kết nối với chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/marriottinternational/ và @MarriottIntl trên Twitter: https://twitter.com/MarriottIntl và Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/.

THÔNG TIN VỀ PCMA

PCMA tin rằng các sự kiện doanh nghiệp có thể chuyển hóa cộng đồng, doanh nghiệp và cá nhân theo khía cạnh kinh tế và xã hội. Là nền tảng lớn nhất thế giới dành cho các nhà chiến lược tổ chức sự kiện doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh của họ, PCMA thành công bởi cam kết cung cấp chương trình giáo dục cấp quản lý hấp dẫn, mạng lưới trực tiếp và thông tin kinh doanh cho 8.400 hội viên gồm các chuyên gia, học viên và khán giả toàn cầu của hơn 100.000 bên liên quan đến ngành sự kiện doanh nghiệp.

Thông qua sáng kiến của Ascent nhằm thúc đẩy sự hòa nhập và đa dạng trong ngành tổ chức sự kiện doanh nghiệp, PCMA nỗ lực tìm kiếm những phương thức để giúp nâng cao năng lực cho nhóm người bị thách thức về mặt giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc và những người khuyết tật để tìm kiếm thành công.

Với trụ sở chính tại Chicago, PCMA sở hữu 17 chi hội trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico với các thành viên tại hơn 40 quốc gia và các văn phòng khu vực ở Bắc Ireland, Úc và Singapore. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập pcma.org hoặc trên LinkedIn, Twitter, Facebook và Instagram.

Trường Thịnh