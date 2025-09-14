Mảng trần của quán ăn bất ngờ đổ sập đè 6 học sinh, 1 thai phụ nhập viện

Theo tờ Shin Min Daily News, sự việc xảy ra khoảng 16h khi toàn bộ mảng trần trước cửa quán bất ngờ đổ ập xuống bàn ghế phía dưới. Hiện trường ngổn ngang với khung sắt, dây điện, vôi vữa rơi đầy nền đất. Bên trong cửa hàng tối om, nhân viên đứng ngoài làm việc với cơ quan chức năng.

Mảng trần bị sập khá lớn (Ảnh: The Straits Times).

Nhân chứng cho biết, nhóm nạn nhân chủ yếu là học sinh quốc tế. Một nữ sinh bị thương ở mũi, hoảng loạn khóc lớn. Một phụ nữ mang thai đi ngang qua vì tránh mảng trần rơi đã trượt ngã, đau đớn nằm trên nền. Khoảng hơn 10 người có mặt tại chỗ đã hợp sức nâng mảng trần nặng để giải cứu những người mắc kẹt.

Channel News Asia dẫn lời một nhân chứng ngồi ở một cửa hàng gần đó cho biết: “Chúng tôi chạy ra và thấy trần bị đổ sập. Vì vậy, tất cả cùng lao vào giữ phần trần lên để những người bị mắc kẹt bên dưới có thể bò ra ngoài”.

Tờ The Straits Times dẫn lời một nhân chứng: "Trần khá nặng, nhưng chúng tôi có đủ người để nâng một góc lên, nhờ vậy những người mắc kẹt có thể bò ra ngoài. Một số người còn tình nguyện chui vào bên dưới để lấy lại đồ đạc cá nhân cho các nạn nhân".

Nhân viên y tế sau đó có mặt, đưa hai nạn nhân và một thai phụ đến bệnh viện. Sáng nay, khu vực sập trần đã được dọn dẹp, quán Swirl Lover tạm thời đóng cửa để phối hợp điều tra.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, phía cửa hàng cho biết, quyết định ngưng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn và “cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng sớm bình phục”.

Cơ quan Xây dựng Singapore cho hay, kết cấu tòa nhà không bị ảnh hưởng sau sự cố. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lắp đặt trần treo không đúng cách. Khu vực này đã được phong tỏa, chủ tòa nhà được yêu cầu bổ nhiệm kỹ sư có thẩm quyền để đưa ra biện pháp phòng ngừa và khắc phục lâu dài.

Một số học sinh bị mắc kẹt còn kể rằng, trước khi sự cố xảy ra, họ đã nghe thấy tiếng nứt gãy từ phía trên và lo lắng hỏi nhau “Có sập không?”, nhưng không ngờ điều đó đã thực sự thành hiện thực.