Loạt khu nghỉ dưỡng ngoại thành Hà Nội lấp đầy phòng trong 5 ngày lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón 89.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và 650.000 lượt khách du lịch nội địa, tương đương so với cùng kỳ 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến các quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Cụ thể, các khu nghỉ dưỡng ngoại thành, khu căn hộ cao cấp đắt khách với tỉ lệ lấp đầy phòng trống khoảng 75%, nhiều nơi đạt 95%.

Ước tính kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch ở Hà Nội đạt khoảng 60,4%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, trung tâm thương mại có lượng khách và doanh thu đều tăng cao, ước đạt khoảng 62%, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là dịch vụ ăn uống.

Hơn 5.000 lượt khách đã đổ về công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) trong ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Toàn Vũ).

Cũng trong dịp lễ 30/4-1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai trương sản phẩm du lịch mới "Con đường di sản Nam Thăng Long - Điểm về nguồn cội"; Công bố Điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền, thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì; Khai mạc chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố" tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội;…

Bên cạnh đó, Hà Nội đã có nhiều sản phẩm du lịch xanh được ra mắt như trải nghiệm xe điện trong lòng phố cổ, tour xe đạp... và khu vực ngoại thành với sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cũng đang là dòng sản phẩm được đẩy mạnh rất thu hút khách du lịch vào dịp nghỉ lễ năm nay.

Thống kê cho thấy, tính chung tháng 4, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,52 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 638.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 450.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 1,89 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.347 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 tháng đầu năm, Sở Du lịch Hà Nội ước tính tổng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 9,25 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 2,22 triệu lượt khách, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch nội địa ước đạt hơn 7 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 37.237 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023.