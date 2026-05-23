Hơn 50 triệu đồng trải nghiệm phòng tổng thống của "khách sạn nổi" ở TPHCM

Từ khu vực Cảng Sài Gòn, du khách bước qua cầu dẫn để lên Sea Stars Cruise - Star of the South, Saigon River. Đây là du thuyền nghỉ đêm đầu tiên ở TPHCM.

Với trải nghiệm 5 sao, du khách không chỉ tách mình khỏi nhịp xe cộ ồn ã của trung tâm TPHCM, mà còn có thể tận hưởng sự yên bình, thư thái khi ngắm toàn cảnh sông nước.

Trên con tàu 5 tầng này, phòng tổng thống (President Suite) là hạng phòng cao cấp nhất với diện tích gần 200m², giá hơn 50 triệu đồng mỗi đêm.

Du thuyền có duy nhất một phòng hạng này, nằm ở tầng 3, được thiết kế theo kiểu căn hộ với phòng khách, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ cùng khu bàn ăn.

Các khu vực được tách tương đối rõ, giúp việc sinh hoạt theo nhóm thuận tiện hơn so với các phòng tiêu chuẩn. Khu tiếp khách đặt ở bên trái căn phòng, với bàn ăn hướng ra mặt sông qua các mảng kính lớn.

Ấn tượng đầu tiên của hạng phòng này không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở cách bố trí không gian tạo cảm giác thoáng đãng, thư thái cho khách.

Không gian phòng tổng thống được thiết kế mở, giúp kết nối con người với thiên nhiên và đón tối đa ánh sáng thiên nhiên.

Ban ngày, ánh sáng tự nhiên phủ kín không gian. Đến tối, ánh đèn từ trung tâm thành phố phản chiếu xuống mặt nước, tạo cảm giác thư thả hơn so với nhịp sống thường thấy ở khu vực trung tâm.

Bồn tắm đặt sát cửa kính, hướng ra sông với không gian mở. Theo đại diện du thuyền, phòng tổng thống thường được đặt cho các dịp đặc biệt và khách hiếm khi ở quá hai đêm liên tiếp.

Sân hiên riêng nằm phía ngoài, diện tích khá rộng với bàn tiệc đủ cho 3-4 người. Khi tàu di chuyển vào buổi tối, khu vực này có thể cho du khách ăn uống, tiệc tùng và ngắm trọn ánh đèn thành phố. Tuy nhiên, ban ngày, không gian ngoài trời có phần oi bức.

Một điểm cần lưu ý là tàu có thể rung nhẹ khi có phương tiện lớn đi qua. Mức độ không lớn, nhưng có thể ảnh hưởng đến người nhạy cảm với chuyển động.

Phần còn lại của con tàu được tổ chức tương tự một khách sạn quy mô nhỏ. Du thuyền có 39 phòng, trải trên 5 tầng, diện tích từ khoảng 30m² đến gần 200m².

Tất cả phòng trên du thuyền đều có ban công riêng. Các phòng ở tầng cao có tầm nhìn thoáng hơn, trong khi khu vực phía đuôi tàu yên tĩnh hơn.

Hệ thống tiện ích gồm quầy bar ngoài trời, hồ bơi, spa và phòng gym. Về cơ bản, các tiện ích này tương đương một khách sạn tiêu chuẩn, không có khác biệt lớn về chức năng.

Mô hình vận hành cũng có điểm riêng là phần lớn thời gian trong ngày, tàu neo tại bến và hoạt động như một điểm lưu trú cố định.

Nhà hàng nằm trong khoang chính của du thuyền, phục vụ cả khách lưu trú lẫn khách đặt tiệc riêng. Vào buổi tối, khoảng 19h-21h, tàu rời bến, di chuyển dọc sông Sài Gòn rồi quay lại vị trí ban đầu.

Đây là khoảng thời gian trải nghiệm trên sông rõ ràng hơn, khi cảnh quan thay đổi và không gian yên tĩnh hơn so với trên bờ.

Yếu tố khác biệt nằm ở cảm giác tách khỏi môi trường đô thị, dù vị trí vẫn ở trung tâm. Tuy vậy, thời gian di chuyển ngắn, trong khi phần lớn thời gian du thuyền vẫn neo tại bến, nên chưa phù hợp với những người tìm kiếm hành trình mang tính khám phá.

Du khách tận hưởng không khí trong lành buổi sáng trên du thuyền.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện du thuyền cho biết, phần lớn khách hiện lưu trú 1-2 đêm, dịp lễ 30/4 vừa qua, lượng khách quốc tế chiếm khoảng 80%.

Với những khách muốn đổi không khí cuối tuần nhưng không có nhiều thời gian di chuyển xa khỏi TPHCM, lịch trình 1-2 đêm trên du thuyền được xem là vừa vặn.

Trong khi đó, nếu khách lưu trú nhiều ngày, ban ngày, du khách có thể rời tàu để tham quan trung tâm thành phố, đi dạo, ăn uống hoặc mua sắm rồi quay lại nghỉ ngơi trên sông vào buổi tối.